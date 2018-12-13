Максим Бендус о последствиях прохождения военной службы

Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!

https://oper.ru/donate/history



Олег Чабан «Психотерапия при ПТСР должна быть направлена на создание новой когнитивной модели жизнедеятельности…»: https://neuronews.com.ua/ru/issue-art…

Психическое здоровье военнослужащих: https://studwood.ru/1829390/psihologi…

Посттравматические стрессовые расстройства у военнослужащих и их реабилитация: https://psy.su/feed/2307/

Практическое исследование ПТСР у военнослужащих – участников вооруженных конфликтов: http://refleader.ru/jgepolbewjge.html



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com