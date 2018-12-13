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Максим Бендус о последствиях прохождения военной службы

13:51. 13 декабря 2018 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

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Олег Чабан «Психотерапия при ПТСР должна быть направлена на создание новой когнитивной модели жизнедеятельности…»: https://neuronews.com.ua/ru/issue-art…
Психическое здоровье военнослужащих: https://studwood.ru/1829390/psihologi…
Посттравматические стрессовые расстройства у военнослужащих и их реабилитация: https://psy.su/feed/2307/
Практическое исследование ПТСР у военнослужащих – участников вооруженных конфликтов: http://refleader.ru/jgepolbewjge.html

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2401 2183
    жора шапов 13 декабря 2018 в 14:42 Ссылка Пометить
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    По жизни никогда не нравились фамилии, заканчивающиеся на “С”. Люди оказывались так себе. Кем служил этот МБ ?

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