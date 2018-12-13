Максим Бендус о последствиях прохождения военной службы
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Олег Чабан «Психотерапия при ПТСР должна быть направлена на создание новой когнитивной модели жизнедеятельности…»: https://neuronews.com.ua/ru/issue-art…
Психическое здоровье военнослужащих: https://studwood.ru/1829390/psihologi…
Посттравматические стрессовые расстройства у военнослужащих и их реабилитация: https://psy.su/feed/2307/
Практическое исследование ПТСР у военнослужащих – участников вооруженных конфликтов: http://refleader.ru/jgepolbewjge.html
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Источник: www.youtube.com
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По жизни никогда не нравились фамилии, заканчивающиеся на “С”. Люди оказывались так себе. Кем служил этот МБ ?