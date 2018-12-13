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К чему призывает молодежь нобелевский лауреат Солженицын

09:43. 13 декабря 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

100 лет со дня рождения Александра Солженицына разделили общество на три части. Первая часть отмечала столетие автора «Архипелага ГУЛАГ», из названия которого американцы сделали самый настоящий «ударный инструмент» для разрушения СССР. Вторая часть по этому поводу ворчала и даже негодовала, считая неправильным чествование того, кто нанес масштабный урон русской государственности, которая по историческим меркам совсем недавно называлась Советским Союзом. Третья часть была самой большой — эти люди либо не знают такой фамилии, либо не читали его и не имеют своего мнения о Солженицыне как писателе и общественном деятеле.

Хочу поделиться собственными мыслями по поводу даты и наследия самого юбиляра.

Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе в год, когда я только появился на свет. Его имя постоянно упоминалось теми «радиоголосами», что пробивались сквозь шум советских «глушилок». Фамилию я  слышал, но ничего из его произведений, разумеется, не читал.

А потом пришла перестройка. Это сейчас, разбирая журналы и книги той поры, сразу видишь, против кого выступали власти тех лет — 80% публикаций антисталинские, книги антисталинские.

И собрание сочинений Солженицына в мягкой дешевой обложке попало на мою книжную полку. Купил и принес отец — прочитал сам, дал прочитать мне. Интерес был подогрет запретом и теми самыми «голосами». Стой он в библиотеке — никто бы его не читал. Почти никто. Тяжело писал лауреат, слог витиеватый, слова заковыристые. Но тогда в конце 80-х солженицынский «ГУЛАГ» лег в голову и заполнил эмоциями все кругом. Воспринимался он некритично, все принималось на веру. И с ним ведь уже никто не спорил. «Огонек» писал о более страшных вещах, а журнал «Коммунист» стал главным антикоммунистическим рупором. Это сейчас любому, кто знаком с историей родной страны, очевидно, что цифры репрессированных и арестованных А. И. Солженицын, мягко говоря, брал с потолка.

А доказательств никаких он не приводит, вроде того, как «одна бабка сказала одному дедке, что слышала, стоя в очереди». Когда мне было 18 лет «Архипелаг ГУЛАГ» меня как громом поразил. Слезы на глаза наворачивались. Сейчас скажу так: спекулировал на эмоциях нобелевский лауреат Солженицын. Проще говоря — исказил действительность. Выдал сборник фантастических рассказов на очень больную тему за документальный труд.

Но есть у А. И. Солженицына и другие книги. Как к ним относиться, определиться ещё сложнее. Скажу честно, «В круге первом» читал несколько раз. Нравится эта книга, написана талантливо. Но какой в ней посыл?

Молодой человек звонит в западную дипмиссию, чтобы… предать свою Родину. Он хочет предотвратить попадание в руки советской разведки неких материалов по атомному оружию, и, чтобы его не было у Сталина, рискует собой, пытаясь предупредить ленивых канадских дипломатов.

Тут вопросов с точки зрения нашего времени много. И первый такой: кто применял ядерное оружие в человеческой истории? США. Применяли против Японии, которая ничем ответить американцам не могла. Отсюда второй вопрос: могли ли Штаты применить бомбу против Советского Союза? Ответ — могли. И хотели! На этот счет несколько военных планов имели, что на сегодняшний день секретом не является. Почему же Вашингтон не атаковал нас атомным оружием? Потому, что сначала бомб у него было недостаточно с учетом нашего ПВО, а потом атомная бомба стала достоянием и СССР. Так вот герой книги Солженицына был готов пожертвовать собой, чтобы этого не произошло. В смысле — получения атомного оружия Москвой. В таком случае вероятность ядерного удара по Союзу резко возрастала. Пострадать от американской атаки могли десятки миллионов наших людей.

Вот и вопрос вам, читатель: тот, кто пытался помешать СССР получить бомбу, он герой или Иуда-предатель? Может, глупец, готовый подставить под удар жизнь целой страны?

Не можете ответить? Бывает. Упрощаем задачу. Переносим в сегодняшний день. Имей США сейчас безоговорочное преимущество над нами, не опасайся ответного ядерного испепеляющего удара, атаковал бы Россию президент США? Ведь ситуация одинаковая — геополитически. Даже в мелочах она одинакова.

В 1948 году СССР считали «агрессором», сегодня Россию опять обвиняют в «агрессивности, отсутствии демократии». Рецепт один — раз она такая плохая, надо ее ликвидировать. Она же угрожает всему миру. Не избавляются от РФ только потому, что не могут в военном деле играть «в одни ворота». И если кто сегодня позвонит в посольство США, чтобы помешать России получить одинаковое с Вашингтоном оружие, он кто?

По-моему, он предатель Родины. Самый настоящий.

Так что же выходит — нобелевский лауреат Солженицын в своей книге призывает молодежь предавать страну? Выходит, что так.

И боюсь, что Нобелевскую премию ему дали авансом именно за это.

А он её с лихвой отработал.

Талант его несомненен.

Только вот сомнителен.

В смысле пользы для общества и примера для молодежи…

Автор: Николай Стариков
Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru

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