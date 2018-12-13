Для чего строились пирамиды

О том, что в Египте есть пирамиды, каждый из нас знает со школьной скамьи. Некоторые даже слышали про пирамиды майя в Мексике. Но, на самом деле, есть и другие, существование которых либо не освещается, либо намеренно утаивается.

И все "ученные" планеты либо скрывают, а чаще всего даже не знают истинного назначения пирамид. И всё это делается в угоду паразитам, которые всё еще пытаются удерживать власть на нашей планете.

Пирамиды на самом деле являются гео – темпоральными маяками, которые построили представители высокоразвитых цивилизаций желтых и красных народов.



В жизненных пространствах красных и желтых народов гео-темпоральные маяки имеют широкое распространение.

Высокоразвитым цивилизациям белых народов пирамиды не нужны, их заменяет более совершенная технология, основанная на биоэнергетике.

Автор - Юрий Юриков

Существует немало версий о том, кто строил пирамиды, как их строили, я же хочу коснуться только одного вопроса - для чего их строили. Поняв это, можно строить дальнейшие предположения, кому было нужно их строить.

Версий о целях строительства пирамид существует множество, однако и в официальной, и в неофициальных проявляется прямо-таки детская наивность. Поэтому начать хотелось бы с короткого пассажа о здравом смысле.

Представьте себе, сколько нужно ума, таланта, организаторских способностей, ресурсов, чтобы возвести такое сооружение, как Великая пирамида. Могло ли это делаться с какой-то недалекой или отвлеченной от реальности целью? Как может ум, столь умело и рационально выбирающий средства, выбирать далеко не рациональные цели? Именно так дети судят о поступках взрослых.

Прошу прощения, если мои слава кого-то заденут, но у меня сложилось впечатление, что исследователям аномальных явлений не особенно нужны ответы как таковые, разгадки, им скорее необходимо ощущение своей причастности к чему-то недоступному и таинственному. И там, где они не могут понять простых практических целей, почему-то часто видят «глубокий сакральный смысл».

В этой статье я хочу показать, что главная цель постройки этих сооружений - это возможность даже в далеком будущем их найти и опознать, как искусственные сооружения. Что предпринят целый комплекс мер, чтобы после любых будущих катаклизмов, изменений климата, воздействий разрушающих факторов любой природы эти сооружения через максимально продолжительный период времени можно было бы идентифицировать как искусственные.

У естественных возвышенностей не встречаются совершенно ровные грани. Пирамидальная форма не только подчеркивает искусственность сооружения, но и является наиболее устойчивой к землетрясениям.

Соблюдение правильных пропорций так же призвано подчеркнуть искусственность сооружения. И в этом нет больше никакого скрытого смысла. Ведь в самом соблюдении пропорций нет никаких стандартов, типы пирамид самые различные, их вершины не похожи одна на другую.

Почему пирамиды именно четырехгранные? Потому, что такую пирамиду можно было сориентировать по сторонам света. Зачем это делать? В этом тоже нет никакого тайного смысла - чтобы ее выделить как искусственное сооружение. Ведь она могла покрыться слоем почвы, зарасти лесом. Так и было с боснийской пирамидой, которую до недавнего времени считали просто горой. И она имеет этот качественный признак - соблюдена правильная ориентация.

Как правило, пирамиды располагаются группами, в определенном порядке. И этот порядок может позволить их выявить даже в случае почти полного разрушения. Есть такое выражение» за примером далеко ходить не надо. А давайте «сходим» далеко. Эти пятигранная и овальная «горы» на Марсевыглядят в плане их естественного происхождения несколько подозрительно. Но учитывая, что они еще и расположены рядом, а «лик» ориентирован по меридиану…

Это просто должно «бросаться в глаза».

Нижняя половина облицовки Великой пирамиды состоит из правильной формы, обработанных и тщательно подогнанных гранитных блоков. С одной стороны - это важный силовой элемент сооружения. Но с другой - даже в случае полного разрушения пирамиды, обработанные каменные блоки из привозной породы недвусмысленно укажут, что здесь было искусственное сооружение.

Здесь тоже можно вспомнить о боснийской пирамиде, обнаружение таких блоков подтвердило ее искусственное происхождение (по крайней мере для тех, у кого нет сложных отношений со здравым смыслом).

Пирамиды из каменных блоков не строили в средних и высоких широтах, там, где земля зимой промерзает. Вода, проникшая в стыки блоков, при замерзании расширяется и это приводит к преждевременному разрушению сооружения, хотя, разумеется, что предусмотреть все изменения климата вперед на тысячи лет строители не могли. Однако этот фактор учитывался и при выборе высоты пирамиды: наблюдается закономерность - чем дальше расположены пирамиды от экватора, тем они «приземистее».

Добавлю еще кое-что о пользе четырехгранной формы пирамид, а также их ориентации по сторонам света. Предлагаю немного пофантазировать, ведь предмет статьи к этому очень располагает.

Предположим, что некто подлетает к нашей планете, на которой по каким-то причинам исчезла жизнь, и запускает спутник по низкой круговой орбите под углом 45 градусов к экватору, с четырьмя радарами, два из которых, ориентированные в противоположные стороны, сканируют поверхность Земли строго по долготе, а два другие, аналогичным образом, строго по широте. На экранах локаторов спутника ровные грани пирамид дадут яркий сигнал. Останется только совместить координаты засветок со всех радаров, и в довольно короткий срок появится подробная информация о потенциально искусственных объектах пирамидальной формы.

С этой фантастической точки зрения пирамиды, если они находятся рядом, следовало бы располагать «ступенькой», чтобы они не мешали радарной засветке друг друга ни по линии север-юг, ни по линии запад-восток.

Я не утверждаю, что все пирамиды подчиняются этому правилу, но совпадение любопытное. Не все пирамиды имеют ориентацию по современным сторонам света, но сдвига полюсов планеты строители предусмотреть не могли. Еще с той же точки зрения, в принципе, и не обязательно строить четырехгранную пирамиду, а в некоторых случаях срезать с горы только две перпендикулярно ориентированные плоские грани - это не снизит эффект радиолокационного обнаружения. Храм Луны в Перу (Трухильо) расположен рядом с гигантской пирамидальной горой, у которой ровные только две грани.

Не удивлюсь, если для облегчения идентификации применялись и другие технические решения, о которых мы пока даже и представления не имеем. Если так старательно привлекается внимание к месту, следовательно, там что-то хранится, и это нечто достойно поисков.

У предлагаемых неофициальных версий о целях строительства этих сооружений, которые в основной массе сводятся к предположениям, что пирамиды представляют собой некие энергетические установки или устройства дальней связи, есть общий недостаток. Достаточно вспомнить, насколько изменились за какой-то век средства связи и объекты энергетики. Нет никакого смысла строить ГЭС с запасом прочности на много тысяч лет - грамотный инженер никогда не допустит такого бессмысленного распыления ресурсов. Средства же связи морально устаревают буквально на глазах, и строить такую «антенну» тем более бессмысленно. А ведь руководители строительства пирамид не производят впечатления дилетантов.

Стоит ли напоминать, что прогресс никогда не стоит на месте, и моральное устаревание любых технических решений - процесс неизбежный. Поэтому никто не станет затрачивать огромные ресурсы на строительство объекта, который должен сохраниться много тысяч лет, если не будет уверен, что это техническое решение и через столь длительный срок морально не устареет. Давайте зададимся вопросом, какое техническое решение останется актуальным пусть даже через миллион лет? Ответ только один - этим техническим решением являемся, в том числе, и мы с вами, как носители генетической информации. Как для любого живого существа важнейшими инстинктами являются инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода, так и для любой цивилизации важнейшей задачей является сохранение и передача потомкам своего генетического достояния. И у колонии бактерий, и у высокоразвитой цивилизации в равной мере природой заложено неумолимое стремление к генетической экспансии, любыми средствами и любой ценой.

Может ли ДНК сохраняться столь долгий срок, если известно, что период ее полураспада составляет 521 год. Если бы не существовало способа защитить ДНК от распада, то распространение жизни во вселенной было бы просто невозможным. Можно, конечно, считать, что жизнь зародилась на Земле и мы единственные во вселенной, но это личное дело каждого.

Вернемся к описанной выше гипотетической ситуации. Возродить вновь на планете жизнь, используя собственные, «привозные» генетические материалы, будет крайне сложной задачей. В отличие от них, земные ДНК «настроены» на определенное соотношение химических элементов в океане, атмосфере и почве, количество солнечной радиации, спектр излучения, силу тяжести и атмосферное давление, и множество других факторов, которые индивидуальны на каждой планете.

Почему же мы до сих пор не находили такого рода послания из прошлого? Возможно, что и находили, но не понимали, что это такое. Я сейчас имею ввиду так называемые клерксдорпские шары. Это сферические либо дискообразные объекты размером в несколько сантиметров с продольными углублениями и бороздами наподобие насечек, которые находят в отложениях пирофиллита близ города Клерксдорп в Северо-Западной провинции ЮАР. Они обнаружены шахтерами в пирофиллите на месторождении, где этот минерал добывается. Возраст отложений составляет приблизительно 3 миллиарда лет.

На мой взгляд, это неплохие кандидаты на роль контейнеров с генетическим материалом. Некоторые источники утверждают, что клерксдорпские шары сделаны из никель-железного сплава, и что волокнистый материал внутри некоторых из них на воздухе превращается в пыль. Однако очевидно, что из такой древней «посылки» извлечь что-то полезное уже не получится.

Можно предполагать, что предусмотрен достаточно легкий способ нахождения и извлечения контейнеров, но при этом их нелогично располагать очень близко к поверхности пирамиды. Контейнеры должны быть защищены от любых жестких космических излучений, а также их не должен повредить и краткосрочный нагрев поверхности пирамиды до температур в несколько сотен градусов. Видимо, не смотря на различные типы пирамид, должно существовать некое общее правило размещения контейнерв. Увы, можно строить и дальше, еще более беспочвенные догадки.

Использовались ли уже «посылочки»? Множество археологических артефактов указывают на то, что такие же люди, как мы, уже задолго до нас жили на нашей планете, исчезали с лица ее и появлялись вновь в том же виде. Внезапно и необъяснимым образом в разных частях планеты появились культурные растения. Генетические исследования показывают, что все современные люди произошли от одной женщины, жившей примерно 120 тысяч лет назад.

Источник: www.kramola.info