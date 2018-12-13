Источник: vitbich.org

Идеологический инструментарий, которым пользуется сегодняшняя антисоветская ветка русофобов – введение термина «коммунофашизм», приравнивание «сталинизма к гитлеризму», понятие «тоталитаризма» в отношении СССР, «миллионы расстрелянных в сталинских лагерях», оперирование термином «свобода», представление русской истории в негативном свете, мифы о «порабощённых народах» и др., – был разработан YMCA.



Проследив историю отдельно взятой НКО, можно выявить истинную цель её деятельности. Несмотря на старательное прикрытие гуманитарными и социальными проектами, на деле ведётся борьба за умы, за идеологическое влияние. Это позволяет заинтересованным силам извлечь прибыль, нарастить капитал. Конечная цель – нажива и власть. История YMCA, одной из крупнейших и влиятельнейших мировых организаций, тому яркое подтверждение.

Название организации YMCA (Young Men’s Christian Association) за 175 лет своего существования в различных странах переводилось по-своему: Союз христианской молодёжи, ИМКА, Молодёжная христианская организация, Христианский союз молодых людей, Русское студенческое христианское движение (РСХД), Христианская ассоциация свободной молодёжи, Ассоциация молодых христиан и пр.

В Беларуси отделение YMCA зарегистрировано как ОО «Христианское содружество взрослых и молодых» (ХСВМ). Это НКО с западным финансированием.

Организация, которая ныне заявлена как якобы некоммерческая, неполитическая, нерелигиозная, на деле – протестантская и экуменическая, всегда была связана с глобальной политикой, извлекала выгоду во все кризисные годы и является одной из богатейших и влиятельнейших мировых структур.

Не секрет, что моё присутствие в этой организации было связано со скаутингом: это то, что принято называть туризмом – походы, школа выживания в экстремальных условиях, палатки, песни под гитару у костра. Тем не менее, даже в лесной чаще происходит идеологическое наполнение: девизы, «законы», посвящения и прочие ритуалы. Посему скаутинг, наряду с театром, спортивными мероприятиями, концертной деятельностью и пр., является инструментом для продвижения идей YMCA.

Впервые задумалась о том, что историю Ассоциации членам этой многослойной организации преподносят в мифологизированном, преображенном свете, когда прочитала книгу Валентина Пикуля«Из тупика», в которой описывалась интервенция американцев и англичан на мурманскую и архангельскую землю. Вот как автор описывает деятельность интервентов на русском севере:

«Вмешался в это дело Союз христианской молодежи в Америке: он откупил большую посудную лавку, устроил в ней клуб для русских; в руки американских идеологов попали не только желудки, но и головы русских солдат — они их дурили в этой лавке как могли. Однако бутерброды здесь были куда как жирнее, нежели скромные английские сандвичи и засохшие пудинги. В благодарность за это Союз христианской молодежи выкачивал из русских лесов меха лисиц, белок и горностаев…»

Масонская ложа

Возможно, организация YMCA, основанная англичанином Джорджем Уильямсом, «небрежным, неосмотрительным, безбожным», как он сам себя называл, задумывалась как истинно христианская. Возможно, именно за это в 1894 году королева Виктория удостоила Уильямса званием «сэр». Однако именно с конца 19 века с хрустальной ясностью прослеживается масонская линия в деятельности организации.

Масонская клятва фиксирует, что каждый «вольный каменщик» волен выбирать себе религию и работать во исполнение идеи масонского мирового правительства. Подобную клятву давал и Джон Мотт, масон высокого посвящения, пожалуй, самый влиятельный секретарь YMCA.

Перевёрнутый треугольник, знак и эмблема YMCA, является символом масонской ложи, использовался в качестве магической формулы оккультных ритуалов, церемониальной демонологии, сатанизме и некоторых ритуалах некромагии. Перевёрнутый треугольник трактуется, как символ дьявола, опрокидывание Бога.

Секретари YMCA прибывали в дореволюционную Россию для идеологической работы приблизительно с 1900 года именно по масонской линии.

Точкой отсчета открытой активности западных секретарей на русской земле можно считать период Первой мировой войны, когда организация добилась разрешения работать с военнопленными по обе стороны фронта. Царских чиновников YMCA сумела убедить в том, что она будет заботиться о русских, томящихся в плену в Австро-Венгрии и Германии. Взамен она попросила царское правительство позволить ей позаботиться о военнопленных, находящихся в лагерях уже в Российской империи.

Секретари проезжают по всей Транссибирской магистрали. Они знакомятся с лагерями военнопленных, распределяют деньги, которые собирает YMCA на помощь этим военнопленным. Они организовывают в лагерях библиотеки, поставляют им соответствующую литературу и, самое главное, намечают места дислокации будущих представительств YMCA. «Они уже знают, что следующая власть в России будет к ним даже более благожелательной».

Так и происходит. Временное правительство, большей частью состоящее из масонов, приглашает в нашу страну сотни секретарей YMCA, чтобы Ассоциация развернула работу вдоль всех фронтов и в запасных частях.

Кстати, один из центров идеологической деятельности секретарей находился в Минске.

Джон Мотт прибыл в Россию как раз после февральской революции в 1917 году в составе миссии Рута. Будучи специальным послом президента США Вудро Вильсона, встречается со многими российскими министрами, в том числе с Керенским… Мотт докладывал президенту США обо всех событиях и держал с ним постоянную связь.

На царском поезде (!) Мотт обследует Транссиб… Впоследствии этот путь станет ключевым пунктом в развязывании Гражданской войны, и этим путём будет вывезен золотой запас России.

Экуменизм

Главным достижением секретаря YMCA, создателя «Жизни и Деятельности», «Веры и Устройства» и «Всемирного Совета Церквей», Джона Мотта было введение в смысловой оборот термина «экуменизм».

Подразумевалось создание «экуменического» движения, некого объединения всех церквей – от греческого слова эйкуменикус (вселенский). Некое конфессиональное единство, проповедующее либерализм в отношении всех христианских вероисповеданий. В реальности речь шла о создании новой всемирной церкви по протестантскому принципу.

Таким образом, Джоном Моттом была предпринята попытка перевода христианства из духовной сферы в плоскость «установления международного порядка».

«История экуменизма показывает, что он никогда не был подлинно церковным движением, и основные цели его основателей могли осуществляться благодаря изначальному расхождению между его теорией и практикой. Если декларируемый экуменизм стремился к единству на основе общей истины, то практический экуменизм преследовал чисто политические цели, обеспечивая доминирование протестантского направления», – делает вывод историк и аналитик Ольга Четверикова.

Масонский журнал «Le Temple» открыто сообщал о масонском происхождении экуменизма.

«При возникновении первых экуменических конгрессов вмешательство наших англо-саксонских скандинавских братьев было определяющим, и их деятельность была неустанно направлена на организацию христианского единства», – сообщал журнал в 1946 году своим читателям. – «Проблема, выдвинутая проектом объединения церквей, исповедующих Христа, близко интересует масонство и является близкой масонству, так как она содержит в себе идею универсализма».

Таким образом, YMCA – это масонская, протестантская и экуменическая организация.

Роль YMCA в Гражданской войне в России

Миссия YMCA заключалась в идеологической обработке. Под видом лекториев, просвещения, языковых и стенографических курсов, спортивных соревнований и благотворительных мероприятий велась идеологическая деятельность в интересах западных держав. Однако при этом организация извлекала финансовую выгоду, получая международное финансирование.

Со времен Временного правительства ИМКА пользовалась исключительными привилегиями на российской территории. Керенский, призвав все российские организации помогать секретарям YMCA, дал им право бесплатной транспортировки товаров по железным дорогам, освободил от оплаты таможенных сборов, предоставил общественные здания, реквизированные для YMCA местными властями.

Началом Гражданской войны принято считать мятеж Чехословацкого корпуса. Военнопленные, перемещавшиеся по железной дороге от европейской части России до Владивостока, по тому самому Транссибу, сопровождались представителями YMCA.

В каждом железнодорожном составе были спецвагоны YMCA, на всех крупных узловых станциях были пункты и дома YMCA. Секретари вели свою идеологическую деятельность, Ассоциация кормила военнопленных сосисками, шоколадом и булочками, снабжала сигаретами, демонстрировала кинофильмы. Было сделано всё, чтобы пленные чехословаки как можно дольше оставались в России.

Дальше был вооруженный мятеж. К концу мая 1918 года несколько городов вдоль Транссиба уже находились под полным контролем чешских и словацких формирований.

Те, кто ныне считают Колчака носителем «белой православной идеи», пусть задумаются над тем, что в штаб Верховного правителя входил не только секретарь Эдвард Хилд, но и множество других секретарей YMCA, которые носили собственную униформу со знаками Ассоциации и открыто вели свою работу.

«В отчётах секретари YMCA не скрывают своего влияния на решение чехов поехать назад, чтобы отвоевать Москву и Петроград и вернуться в Чехословакию через западную границу России», – утверждает историк Елизавета Пашкова.

YMCA отметилась в местах высадки английских, американских и японских интервентов на русской земле, о чём упоминал Валентин Пикуль.

То, как исчез золотой запас России и почему, за счёт каких средств Чехословакия вскоре получила бурный рост промышленности – отдельная история.

Неудивительно, что вскоре чехословацкая Прага станет опорой для YMCA.

ИМКА-пресс и западная пропаганда

После поражения белогвардейцев в Гражданской войне, Ассоциация свернула деятельность, секретари покинули Страну Советов. В дальнейшем структуры перенацелились на русских эмигрантов. В 1921 году в Праге основано знаменитое русскоязычное издательство «YMCA-Пресс».

Высланные «философским пароходом» из Советской России в 1922 году философы и богословы примкнули к ИМКЕ. Николай Бердяев сразу стал главным редактором «ИМКА-Пресс». Параллельно при содействии того самого Джона Мотта в Париже под руководством всё того же Бердяева были созданы Религиозно-философская академия и Богословский институт.

В самом начале 1930-х годов, ещё до прихода Гитлера к власти, в статьях «имковцев» Николая Бердяева, Федора Степуна и Георгия Федотова появилась концепция «коммунофашизма» – главного идеологического «инструмента» антисоветской ветви русофобов. Все 1930-е годы, вплоть до 1939 года – оккупации Парижа, из номера в номер «имковцы» продвигали эту тему.

То есть приравнивание коммунизма к фашизму, Гитлера к Сталину, – берёт истоки в YMCA.

Новообращенными «имковцами» были придуманы и другие идеологические антисоветские штампы, которыми до сих пор пользуются так называемые либералы и оппозиционеры:

— Тоталитаризм. Применительно к Советскому Союзу это стали применять именно «имковцы». «Вестник РСХД» и до войны, и после неё неуклонно вёл эту линию «тиранов, тоталитарных диктаторов»: Ленин, Сталин, Гитлер, Мао. Связка этих имён – «людей с больной психикой – вождей тоталитаризма» – крутилась в разных статьях «ИМКА-Пресс» из десятилетия в десятилетие.

— «Свобода». Секретарь Ассоциации Пол Андерсон называл Бердяева «апостолом свободы» и «самым важным сотрудником YMCA». «Имковцы» стали консультантами и работниками всевозможных радиостанций, вещание которых было направлено на Советский Союз. И всё время там звучало слово «свобода», даже в названиях радиостанций. Апелляция к «свободе» находила отклик у некоторых представителей творческой интеллигенции в Советском Союзе, считавших себя «несвободными». Инструкциями Ассоциации предписывалось сообщать советским гражданам, что «вы защищаете свободу против диктатуры, против тоталитаризма».

— Демонизация русской истории. Нелюбовь к Московской Руси, к Ивану Грозному – это тоже одна из концепций в изданиях ИМКА. И Бердяев, и Федотов сравнивали сталинизм с Московской Русью только в отрицательных коннотациях. И т.п.

Кроме того, финансировались проекты по поиску среди перемещённых лиц специалистов по истории национальных меньшинств и религии в СССР, по притеснению церкви. По этим узловым точкам секретарями YMCA велась идеологическая работа против России, как бы она ни называлась.

Направленность на разрушение России не зависела от того, какой у неё был тогда общественный строй – монархия или советский строй: работа велась как в Первую мировую войну, так и во Вторую мировую.

Солженицын и навязывание мифов и штампов

В начале 1990-х, когда из каждого утюга превозносили Солженицына, на пресс-конференции в Нью-Йорке нынешняя вдова автора «Архипелага ГУЛАГа» заявила, что самой лучшей помощью, которую когда-либо получали она и её супруг, была помощь, оказанная секретарём YMCA Полом Андерсоном. А спустя годы дополняла, что «строительным материалом для их с Александром Исаевичем душ, знаний и мировоззрения являлся журнал «Вестник РСХД». РСХД – это Русское студенческое христианское движение, которое являлось русской ветвью YMCA.

Оно и понятно, исключительные права на издания книг Солженицына, включая «Архипелаг ГУЛАГ»,имело русскоязычное издательство «ИМКА-Пресс» в Париже, которым и руководил секретарь Пол Андерсон.

Миф про «десятки миллионов жертв сталинских лагерей» – порождение «ИМКА-Пресс».

«Вестник РСХД» тиражировал эту антиисторическую «формулу»: что концлагеря были изобретены не Гитлером, а Лениным, что населению Советского Союза они стоили 40 млн. жизней и т.д. Солженицын лишь облёк это в тяжеловесные словесные конструкции, выведя тренд: концлагеря – это ГУЛАГ.

Гиперболизированные Солженицыным цифры жертв (якобы 67 000 000 граждан СССР, умученных большевиками!) среди заключенных 1930-50-х годов в Советском Союзе вошли в учебники. Этот миф навязывается уже не первому поколению молодых людей, становится для них «аксиомой», на основе которой протаскиваются все остальные штампы: «Гитлер равен Сталину», «коммунизм равен фашизму» и т.д.

Таким образом, Солженицын, бывший лагерный осведомитель, призывавший к отделению всех республик от России, заявлявший, что «весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все – мнимые», – лишь фальсификатор и проводник западных интересов.

Сегодня YMCA насчитывает около 45 млн. участников в более чем 135 странах мира. Деятельность Ассоциации в Республике Беларусь мало чем отличается от любой другой подобной НКО с западным финансированием.

Давайте задумаемся, сможет ли молодёжь, вскормленная на западные «халявные» гранты, принять суровую действительность «неприглядного» отечества, где нужно не получать «на халяву», а работать, трудиться на благо процветания суверенной Республики Беларусь?

Эльвира Мирсалимова

Источник: nstarikov.ru