Бесшумные убийцы: как подлодки проекта «Лада» усилят Тихоокеанский флот (ФОТО)

Малозаметные, быстрые, прекрасно вооруженные и практически бесшумные — Тихоокеанский флот России пополнится бригадой подводных лодок проекта 667 «Лада».

Как на днях сообщили «Известия», компактные субмарины прикроют базы стратегических ракетоносцев на Камчатке и обеспечат возможность их беспрепятственного выхода в открытый океан. «Лада» — проект со сложной судьбой. Головной корабль «Санкт-Петербург» спустили на воду еще в 2004-м, но до сих пор он находится в опытной эксплуатации.

Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.

Работа над ошибками

Многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 — это развитие серии 877-х «Палтусов». Субмарины, разработанные в конце ХХ века в ЦКБ «Рубин», предназначены для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, побережья и коммуникаций, ведения разведки.

Помимо «Санкт-Петербурга», сегодня на плаву достраивается второй корабль проекта — «Кронштадт». Его должны передать ВМФ в следующем году. Третий представитель серии — «Великие Луки» — перезаложен в 2015 году и встанет в строй не раньше 2021-го.



© РИА Новости / Ирина Мотина

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года

ДЭПЛ проекта 677 при длине 66,8 метра, ширине 7,1 метра и водоизмещении 1,8 тысячи тонн способны развивать скорость до 21 узла. Автономность плавания — 45 суток. Каждая подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и десятью ракетными шахтами для ракето-торпед.

В 2008 году сообщалось, что ВМФ России планируют принять 20 таких кораблей. Однако на испытаниях «Санкт-Петербурга» выявили множество серьезных конструктивных недостатков.

В их числе проблемы с двигателем, все еще не способным развить больше половины заданной мощности, откровенно сырая боевая информационно-управляющая система «Литий», а также сбои гидроакустического комплекса — ушей лодки.

Судьба проекта повисла на волоске, однако Минобороны все-таки приняло в 2012 году решение о запуске субмарин в серию по доработанному проекту с устранением недостатков. Тем не менее на трех первых лодках так и не удалось внедрить воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), позволяющую ДЭПЛ подзаряжать аккумуляторные батареи без всплытия.

В ВМФ не исключают, что ВНЭУ получат следующие две «Лады» (четвертая и пятая), которые по плану должны принять в состав флота к 2025 году.

О том, что добро на их постройку получено, в июне 2017-го журналистам сообщил замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук.

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Малошумная и компактная

В истории отечественного подводного флота не раз случалось, что закрывались и менее проблемные проекты. Однако «Ладу» решили довести до ума — достоинства этих лодок значительно превосходят их недостатки, которые являются, по сути, «детскими болезнями».

«Лады» строятся по так называемой полуторной схеме. Диаметр корпуса из стали марки АБ-2 — одинаковый по всей длине. В отличие от больших атомных лодок, нос и корма у «Лады» сферические. Благодаря такому решению удалось ужать корабли по габаритам и сделать их более компактными в сравнении с собратьями проекта 636.6. Высокий уровень автоматизации позволил сократить экипаж «Лады» до 35 человек против 56 у «Варшавянок».



© Фото: предоставлено ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

Головная подлодка проекта «Лада» («Санкт-Петербург»), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.

Что еще более важно, лодки проекта 677 — очень тихие. Практически все подвижные части корпуса оборудованы элементами акустической защиты, снижающими шумность корабля во время эксплуатации. Снаружи корпус «залит» многослойным защитным покрытием толщиной 40 миллиметров.

Ранее в Минобороны сообщали, что шумность «Лады» даже ниже, чем у «Варшавянок», которые за акустическую малозаметность на Западе прозвали «черными дырами».

Главное вооружение лодок проекта 677 — торпеды калибра 533 миллиметра, в боекомплекте их 18 штук. Кроме того, «Лады» могут стрелять крылатыми ракетами семейства «Калибр» и «Оникс» через торпедные аппараты. Есть возможность боевого использования противолодочных ракет-торпед типа «Шквал». За гидролокационную разведку отвечает комплекс «Лира», в составе которого — мощные и чувствительные антенны. Всего в установке их три: одна на носу подводной лодки, две смонтированы по бокам.

На случай повреждения бортового оборудования имеется внешняя гидролокационная аппаратура, которую «Лада» может выпустить и буксировать за собой.

Прикрыть «стратегов»

Основная функция перспективных субмарин на ТОФ — прикрытие подводных стратегических ракетоносцев, служащих важной частью российской ядерной триады. В составе флота сегодня — два «пожилых» «Кальмара» проекта 667БДР (один из них — «Святой Георгий Победоносец» — находится в резерве) и два новых «Борея» проекта 955. Они входят в 25-ю дивизию подводных лодок, базирующуюся в Вилючинске на Камчатке.

Основная задача Тихоокеанского флота — в случае необходимости дать подводным крейсерам возможность выйти в районы боевого развертывания. А для этого нужно безоговорочно доминировать в районе Охотского моря.

Легкие, быстрые и малошумные ДЭПЛ гораздо лучше справляются с патрулированием «домашних» акваторий, нежели большие многоцелевые атомоходы.

Надо заметить, с точки зрения географии Тихоокеанский флот базируется очень удачно. Две главные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — разнесены и закрывают широкую зону ответственности.

Флот совместно с морской авиацией прикрывает оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над Курилами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан и не пускать вероятного противника к себе домой.



© РИА Новости / Виталий Аньков

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. 1 октября 2018

Сейчас ситуация с «дизелюхами» на ТОФ не самая радужная. Основной и единственный тип ДЭПЛ на Тихоокеанском флоте — семь лодок проекта 877 «Палтус», самая «молодая» из которых вступила в состав ТОФ в 1994 году. Их замена на новые субмарины — вопрос стратегической важности.

Автономные «Лады» смогут постоянно следить за «подводными охотниками» вероятного противника, который, в свою очередь, неусыпно караулит маршруты выхода российских ракетоносцев в районы боевого патрулирования.

А если станет совсем горячо, — нанести серию точных и быстрых ударов, чтобы пробить «Бореям» и «Кальмарам» выход в Тихий океан.

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Андрей Коц