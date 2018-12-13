Антон Силуанов: нужно снизить налоговую нагрузку на бизнес и усилить нагрузку на население

Глава Министерства Финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас бизнес находится в достаточно сложных условиях из-за санкций, и поэтому государству необходимо рассмотреть возможность дополнительной поддержки представителей бизнеса.

В частности, Силуанов полагает, что разумно в таких условиях усилить налоговую нагрузку на простых граждан, которые с бизнесом не связаны, и снизить, причем прилично снизить, налоговую нагрузку на бизнес. Это будет выгодно как отечественным бизнесменам, так и заграничным. Возможно, это также может сгладить противоречия санкционные.

Умные должны платить меньше государству

Антон Силуанов не так давно высказал мысль, что богатые не должны платить в процентном отношении больше бедных, потому что они «умные люди», и если вдруг получится так, что их государство попытается заставить платить больше, то они просто выведут все деньги из России или найдут другой способ, чтоб государство от них не получило ни копейки.

Таким образом Силуанов признал, что государство не способно контролировать самых богатых лиц. На западе почему-то государство может брать у богатых большие налоги, но Россия с этим не справится. Даже учитывая тот факт, что большинство богатств — природные ресурсы, которые с собой за границу вывезти не получится.

Силуанов уверен, что эти замечательные богачи не должны за человека отчислять слишком много государству, так как у них не будет денег на «модернизацию». Нужно, чтоб работодатель платил меньше страховых взносов, и чтоб эти деньги шли уже в значительной мере от самого человека. То есть доходы простых россиян снизятся, зато бизнесу будет лучше.

Россию ждет прогресс

Если повысить нагрузку налоговую на граждан и сократить нагрузку на бизнес, то иностранные инвесторы будут заинтересованы в том, чтобы вкладываться в Россию, причем в самые разные сферы.

И если так будет, то у нас чаще западные инвесторы будут прямыми работодателями. Следовательно, нужно также работать над тем, что каждый гражданин самостоятельно в перспективе отвечал за свою пенсию, а не рассчитывал на что-то от государства.

Конечно, пенсионная реформа — это хорошо, однако это только первый шаг. С 2020 года появится индивидуальный пенсионный капитал, что, как считает Силуанов, несколько улучшит ситуацию для бизнеса, так как придется платить меньше за работников. Также, полагает Силуанов, в будущем постараются сильнее сократить нагрузку на бизнес. Но так как государство нужно содержать, то есть нужны значительные доходы, придется больше брать у население. С этим государство может, уверен Силуанов, смириться.

Источник: www.yaplakal.com