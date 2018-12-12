Венесуэльские дела

Демонстрация с Ту-160 в Венесуэле не только достигла цели в плане вызова понятной истерики в Вашингтоне, которая продолжается уже несколько дней, но и дополнила договоренности между РФ и Венесуэлой, которые были достигнуты на встрече Мадуро с Путиным.Лидер чавистов рассыпался в прессе в восторгах по поводу итогов переговоров, которые по его словам связаны с увеличением российских инвестиций в Венесуэлу (от 5 до 6 млрд. долларов), расширением военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы (в ближайшие месяцы видимо можно ожидать анонса новых оружейных контрактов), а также обучением венесуэльских военных в России.Это то, что на поверхности. За кадром остался вопрос о потенциале военного развертывания российских вооруженных сил в Венесуэле, что представляет интерес в свете не исключенного появления американского ракетно-ядерного вооружения непосредственно у границ России. Логика Холодной войны требует симметричных шагов, когда один условный полк с ядерными ракетами наземного базирования разворачиваются в одной из дружественных латино-американских стран, дабы создать для США головную боль с юга. Разумеется, это пока все гипотетические сценарии, но тенденции отношений РФ и США таковы, то логика событий может привести и к таким вариантам. Стабилизация Венесуэлы и расширение военно-технического сотрудничества с ней, это закладка на будущее, когда эта страна может понадобится и для более серьезных действий. Как представляется, для выработки новых правил игры в трансформирующемся миропорядке, сторонам конфликта рано или поздно придется пройти через аналог Карибского кризиса, где будут обозначены границы дозволенного и выработаны некие рамочные решения.После переговоров с Россией в начале декабря и свежей демонстрации с участием Ту-160, Мадуро обвинил США и лично Болтона в подготовке военного переворота с целью свержения чавистов и убийства Мадуро. По его словам. к заговору также причастны президенты Колумбии и Бразилии, которые пляшут под дудку США.В Вашингтоне в ответ заявили, что подозревают правительство чавистов и Мадуро в связях с террористами. Ранее заявляли, что связи были с наркоторговцами, теперь вот с террористами. В общем, с учетом подобных отношений Мадуро с США, возможностей для работы в Венесуэуле будет предостаточно, как у России, так и у Китая, являющегося основным экономическим донором страны Боливара и Чавеса. (по разным оценкам Китай через кредиты и инвестиции вложил в Венесуэлу от 42 до 48 млрд. долларов государственных и частных средств и совершенно не заинтересован в том, чтобы их потерять). Также к этой теплой компании примыкает "друг Реджеп", который в начале декабре также подписал соглашения о расширении турецких инвестиций в экономику Венесуэлы и расширении военно-технического сотрудничества с ней.На днях Иран, кстати, объявил о том, что может отправить боевые корабли в Венесуэлу. Шаг конечно символический, но достаточно демонстративный.ВМС Ирана планируют отправить 2-3 корабля в Венесуэлу с новыми вертолетами иранской постройки. Само собой, Иран также поддерживает расширение экономических связей с Венесуэлой и координацию позиций по нефтяному рынку.Как жалуются либеральные журналисты "клуб диктаторов" прилагает существенные усилия, чтобы не допустить смены власти в Венесуэле, продолжая "угнетать свободных людей".США, если не брать в расчет информационные и дипломатические истерики по поводу происходящего на их заднем дворе, в свою очередь будут предпринимать усилия для разрушения позиций России и Китая в Карибском бассейне, поэтому основная атака будет направлена на Венесуэлу, с попутным усилением давления на Никарагуа и Кубу. Оппозиционная проамериканская пресса в Венесуэле уже вовсю расписывает ужасы союза двух тираний ради угнетения свободолюбивых латиноамериканцев. Можно ожидать усиления экономических и дипломатических санкций против Венесуэлы (включая использование давление по линии латиноамериканских государств, где к власти пришли ориентированные на Вашингтон режимы), активизации подрывной деятельности внутри страны (с поиском слабых мест в силовых структурах и прежде всего в армии) и подготовки государственного переворота в интересах "демократической провашингтонской оппозиции", которая хоть и разгромлена политически в последние два года, но по-прежнему имеет существенный потенциал для восстановления позиций при внешней поддержке и ухудшении социально-экономической ситуации в стране, которая несмотря на некоторые улучшения, все еще крайне нестабильна.США не так важно, как убрать Мадуро (путем военного переворота, цветной революции или банального убийства), задача состоит именно в том, чтобы скорректировать курс Венесуэлы и подорвать инвестиции Китая и РФ в эту страну, лишив их возможности опираться на социалистические страны региона в противостоянии США. В качестве вторичного бонуса США могут рассматривать сценарии установления контроля над венесуэльской нефтью, что повысит их возможности влияния на ценообразование на нефтяном рынке, где США сейчас играют на понижение цены, активно критикуя ОПЕК за меры направленные на поддержание достаточно высоких цен. Венесуэла достаточно важный игрок, часто выступающий в вопросах цены на нефть на стороне России и Ирана, что конечно совершенно не устраивает Вашингтон. Поэтому борьба с "злочинным диктатором Мадуро" будет продолжаться под самыми смешными и надуманными предлогами. России тут главное не зевать, дабы не пропустить потенциально возможный удар, который может поставить под угрозу имеющиеся позиции и вложения в Венесуэле, дружественная позиция которой в ходе идущего конфликта наверняка пригодится.

Источник: colonelcassad.livejournal.com