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Вассерман: иллюзии о Солженицыне давно развеяны

17:48. 12 декабря 2018 Просмотров - 434 6 коммент. Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru

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6 коммент.»

  • 15134 13082
    Вячеслав 12 декабря 2018 в 17:56 Ссылка Пометить
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    Почему-то всех, кого награждает и обхаживает власть, просто ненавистны народу…

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  • 13464 10454
    jackomb 12 декабря 2018 в 18:04 Ссылка Пометить
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    А может сама власть ненавистна народу?

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  • 6047 1636
    nikolay 12 декабря 2018 в 18:39 Ссылка Пометить
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    Еврей Солженицин получил Нобелевскую премию, а русских писателей такой премией не награждают. Дело в том, что в последнее время имя Солженицина стало появляться в русской патриотической прессе. С чего бы это! Известно. что Солженицин был привлечён к уголовной ответственности, находясь на службе в армии за письмо домой, в котором он поливал грязью Сталина за то, что тот репрессировал высокопоставленных евреев в 1938 году. Ошибки допускает любой писатель, но такие ошибки, как подмена еврейских фамилий руководства ГУЛАГА на русские фамилии указывают, что все репрессии творились только русским народом. Получилась фальшивка против русского народа высокого уровня. За что Солженицину и была присуждена Нобелевская премия. В целом его произведение впечатляет.

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      жора шапов nikolay 12 декабря 2018 в 19:15 Ссылка Пометить
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      Добавлю , что , например голодомор в Украине реализовывали ( уровень организации и руководства) и контролировали лица , в подавляющем большинстве своём , с жидовскими фамилиями.

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  • 7 7
    Сергей 12 декабря 2018 в 19:58 Ссылка Пометить
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    Солженицин-корень слова какой, лгать, солгать, лжец.

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  • 1082 724
    Valeriy Bondarik 12 декабря 2018 в 22:47 Ссылка Пометить
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    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    Вассерман сказал…Дипломатически-ОБТЕКАЕМО…
    [у него явно - Политическая толерантность,можно понять]
    Но то,что соЛЖЕницин – ЛЖЕЦ и ОБМАНщик – 100% Так!
    “““““““““““““““““““
    ~~~ соЛЖЕниЦИНИЗМ…~~~

    _Слышите,слышите – Слышно со ВСЕХ сторон!
    соЛЖЕницина Мы Презираем – пошёл он ВОН!
    От его ЛЖИ – повсеместно – Политический “стон”…
    ОБМАНщик и ВРЕДитель – без сомнений он!

    _Он ЛОЖЬ писал,он эТОЙ ЛОЖЬЮ – “окормлял”!
    Он СОЗНАТЕЛЬНО – ЛЖИВУЮ инфу распространял!
    Он,своей[-Li...]iнфою – сознания РАЗРУШАЛ!
    Он ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ – в социУМАХ создавал!

    _Он был как…ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИВЕРСАНТ!
    Он для сознаний,как Идеологический Оккупант!
    ВИРУСОМ-РАЗРУШИТЕЛЕМ – для Социума он был!
    Силам,ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ страну – он СЛУЖИЛ!

    _Он ЛОЖЬ,как социальный ВИРУС РАСПРОСТРАНЯЛ!
    Он своими[-Li...]“тВОРениями” – социум РАЗРУШАЛ!
    Он ЛЖИвыми писаниями – страну ДЕСТАБИЛИЗИРОВАЛ!
    Он СОЗНАТЕЛЬНО в сознания – ЛОЖЬ внедрял!

    _На подобии ВРАЖЕСКИХ дивизий-сил – он был!
    Он страну ИЗНУТРИ – ЛОЖЬЮ “крушил”…
    соЛЖЕницин Враг – и ПРОКЛЯТИЯ – он Заслужил!
    Русский Народ – про его ВРЕДительство – НЕ забыл!

    _соЛЖЕниЦИЗМ – это Политический Цинизм!
    Которым Русь РАЗРУШАЕТ – Политический НАЦИзм…
    соЛЖЕницина НЫНЕ – Народ Руси Проклинает!
    Этого ГАДА,ПОДОНКА – Забвение ожидает!!!
    [Страну от его - Очищайте,iз сознаний его Изгоняйте]
    “““““““““““““““`[42-75]““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 12-12-18.

    P.S. ВСЕ…поКЛОНники эТОГО соЛЖЕницина -
    —> ПОЛУЧАЕТСЯ,что СТОРОННИКИ его ЛЖИ…???…
    [Попробуй(те) Аргументированно - "своё" докажи!]

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