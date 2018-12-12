Вассерман: иллюзии о Солженицыне давно развеяны
17:48. 12 декабря 2018 Просмотров - 434 6 коммент. Опубликовал: jackomb
Источник: zen.yandex.ru
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Почему-то всех, кого награждает и обхаживает власть, просто ненавистны народу…
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А может сама власть ненавистна народу?
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Еврей Солженицин получил Нобелевскую премию, а русских писателей такой премией не награждают. Дело в том, что в последнее время имя Солженицина стало появляться в русской патриотической прессе. С чего бы это! Известно. что Солженицин был привлечён к уголовной ответственности, находясь на службе в армии за письмо домой, в котором он поливал грязью Сталина за то, что тот репрессировал высокопоставленных евреев в 1938 году. Ошибки допускает любой писатель, но такие ошибки, как подмена еврейских фамилий руководства ГУЛАГА на русские фамилии указывают, что все репрессии творились только русским народом. Получилась фальшивка против русского народа высокого уровня. За что Солженицину и была присуждена Нобелевская премия. В целом его произведение впечатляет.
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Добавлю , что , например голодомор в Украине реализовывали ( уровень организации и руководства) и контролировали лица , в подавляющем большинстве своём , с жидовскими фамилиями.
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Солженицин-корень слова какой, лгать, солгать, лжец.
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,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
Вассерман сказал…Дипломатически-ОБТЕКАЕМО…
[у него явно - Политическая толерантность,можно понять]
Но то,что соЛЖЕницин – ЛЖЕЦ и ОБМАНщик – 100% Так!
“““““““““““““““““““
~~~ соЛЖЕниЦИНИЗМ…~~~
_Слышите,слышите – Слышно со ВСЕХ сторон!
соЛЖЕницина Мы Презираем – пошёл он ВОН!
От его ЛЖИ – повсеместно – Политический “стон”…
ОБМАНщик и ВРЕДитель – без сомнений он!
_Он ЛОЖЬ писал,он эТОЙ ЛОЖЬЮ – “окормлял”!
Он СОЗНАТЕЛЬНО – ЛЖИВУЮ инфу распространял!
Он,своей[-Li...]iнфою – сознания РАЗРУШАЛ!
Он ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ – в социУМАХ создавал!
_Он был как…ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИВЕРСАНТ!
Он для сознаний,как Идеологический Оккупант!
ВИРУСОМ-РАЗРУШИТЕЛЕМ – для Социума он был!
Силам,ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ страну – он СЛУЖИЛ!
_Он ЛОЖЬ,как социальный ВИРУС РАСПРОСТРАНЯЛ!
Он своими[-Li...]“тВОРениями” – социум РАЗРУШАЛ!
Он ЛЖИвыми писаниями – страну ДЕСТАБИЛИЗИРОВАЛ!
Он СОЗНАТЕЛЬНО в сознания – ЛОЖЬ внедрял!
_На подобии ВРАЖЕСКИХ дивизий-сил – он был!
Он страну ИЗНУТРИ – ЛОЖЬЮ “крушил”…
соЛЖЕницин Враг – и ПРОКЛЯТИЯ – он Заслужил!
Русский Народ – про его ВРЕДительство – НЕ забыл!
_соЛЖЕниЦИЗМ – это Политический Цинизм!
Которым Русь РАЗРУШАЕТ – Политический НАЦИзм…
соЛЖЕницина НЫНЕ – Народ Руси Проклинает!
Этого ГАДА,ПОДОНКА – Забвение ожидает!!!
[Страну от его - Очищайте,iз сознаний его Изгоняйте]
“““““““““““““““`[42-75]““`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 12-12-18.
P.S. ВСЕ…поКЛОНники эТОГО соЛЖЕницина -
—> ПОЛУЧАЕТСЯ,что СТОРОННИКИ его ЛЖИ…???…
[Попробуй(те) Аргументированно - "своё" докажи!]