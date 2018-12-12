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В школах Владивостока тестируют новое меню

15:26. 12 декабря 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

В школьных столовых Владивостока появилась кабачковая икра и блины с творогом. Расширение детского рациона проходит в рамках модернизации системы образования в регионе.

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Жаловаться на маленькие порции школьникам Владивостока теперь не приходится. С первого декабря завтраки и обеды стали сытнее, а меню – разнообразнее. Ежедневно повара приветствуют юных подопечных овощными салатами, молочными кашами и запеканками. А в завершении утренней трапезы каждый школьник теперь получает стакан молока. «Буквально в первый же день ребенок пришел с восторженными комментариями, что давали блинчики с творогом, манную кашу, бутерброды с сыром и компот. А чуть позже каждому налили по стакану молока», – делится мама ученицы школы №9.


Если ранее на завтрак одного ученика, как и на обед, выделялось чуть больше 20 рублей, то с 1 декабря 2018 года субсидии на бесплатное питание выросли в два раза. Увеличение финансирования позволило не только разнообразить школьный рацион, но и наполнить его витаминами. «В меню школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов», – рассказывает начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями Людмила Крупина.

Внедрение нового меню проходит в рамках реализации проекта по модернизации системы образования Приморского края. Однако положительные результаты родители учеников отметили чуть ли ни в первый день. «Дочь 3 декабря пришла с учебы довольная, говорит: мама, такой вкусный завтрак у нас был. И теперь такие завтраки каждый день. Мне, как матери, это очень важно. Мы целый день работе, и чем ребенок питается днем, нам небезразлично», – рассказала мама одной из учениц школы №57.

А в Орловской области родители не просто оценивают уже готовый набор блюд, но и принимают участие в его разработке. Так, на рассмотрении городского управления Роспотребнадзора сейчас новое меню. В сентябре в столице региона стартовало масштабное анкетирование. Более 30 тысяч мам и папа приняли участие в опросе по качеству школьного питания. Одновременно с этим представители родительской общественности встречались с руководством школ. В общем диалоге они искали пробелы в существующем меню и варианты его преображения.

Меры по повышению качества школьного питания, к которым в регионах прибегают пока лишь в тестовом режиме, в Москве используют вот уже на протяжении нескольких лет. Для родителей проводятся экскурсии на пищеблоки и комбинаты, где они могут своими глазами увидеть процесс создания блюд, продегустировать их, а также убедиться в современном техническом оснащении предприятия. Двери на детскую кухню для мам и папа открылись после перехода на систему аутсорсинга. Сейчас комбинаты не только занимаются приготовлением блюд, но и принимают сотрудников, следят за качеством, разрабатывают меню, которое создается под присмотром медиков и диетологов.

К подобной схеме питания, по примеру российской столицы, постепенно склоняются учебные заведения и в других городах. В селе Барабе Свердловской области после перехода на аутсорсинг охват горячим питанием достиг 90% вместо 60%. Родители здесь также могут оценить состояние пищеблока на экскурсиях, а вкус еды на дегустациях. Кроме того, в конце недели на сайте школы публикуется отчет с полным перечнем блюд, которые выдавали детям. Организация питания силами комбинатов позволила контролировать цены на школьные обеды в Челябинске. Благодаря тому, что аутсорсинговые компании закупают продовольствие большими партиями, стоимость обедов в течение года не меняется.   

Профессиональные повара, строгие регламенты, высокотехнологичное оборудование – подход к сфере питания специализированных комбинатов позволяет исключить нарушения, а качество питания вывести на новый уровень.
 

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