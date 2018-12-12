В России найдено Гигантское пропавшее Китай Озеро.

Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с новыми находками исследователей которые помогут нам лучше восстановить последствия глобальной катастрофы произошедшей в 17 веке. Так в этом видео будут показаны факты которые помогут установить место нахождения Гигантского Китай Озера которое пропало в России в 17 веке, и мы установим его истинные размеры в три раза превышающие размеры современного Байкала.

В видео-статье рассмотрены многочисленные карты древности на которых до 17 века на севере современной России существует Гигантское Китай озеро, и то как на картах уже 18 века все данные про это озеро отсутствуют. Но современные возможности помогли альтернативным исследователям найти где находилось это Китай озеро и отследить время когда оно исчезло со всех карт.

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.