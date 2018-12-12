Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 декабря 2018

О подготовке турецкого наступления в северной Сирии

1. В течение дня активизировалась переброска техники в интересах операции на восточном берегу Евфрата.2. На границе с Рожавой турецкие военные начали снимать инженерные заграждения, которые будут мешать потенциальному передвижению бронетехники, в том числе и напротив Таль-Абьяда, где сидят американцы.3. Протурецкие источники утверждают, что основными целями станут Таль-Абьяд и столица провинции Хасаке. Кроме того (скорее всего из пропагандистских соображений) упоминают и Ракку.4. Потенциальные силы вторжения могут составить от 15 до 30 тыс. человек в двух эшелонах и значительное кол-во боевиков ССА, которые будут действовать по той же схеме, что и в Африне – зеленая пехота + турецкая бронетехника, вертолеты и авиация.5. Также Эрдоган обвинил США в том, что они обманули Турцию в выполнении сделки по Манбиджу и не "разоружили курдских террористов" и раз так, то Турция сама разберется с этой проблемой. Это уже не первый раз, когда Эрдоган заявляет, что Трамп его обманывает.6. YPG заявляет, что у них несколько десятков тысяч человек под ружьем и туркам если потребуется, дадут бой. Впрочем, в Африне они заявляли тоже самое. Скорее, курды рассчитывают, что в отличие от Киркука и Африна, США смогут на этот раз защитить курдов от турецкого кракена.7. Среди гуляющих по сети сообщений о потенциальных сроках начала операции чаще всего упоминают эту пятницу. Курды ожидают, что до пятницы США внятно сформируют свою позицию по угрозам Эрдогана.8. Военный совет Манбиджа сообщает, что "банды Эрдогана" обстреляли из артиллерии позиции SDF к западу от Манбиджа, но это конечно не наступление.Интересная схема потенциального наступления. Занять восточный берег Евфрата и основные мосты, фактически отрезав Манбидж от остальной Рожавы.С учетом того, что в ходе операции в треугольнике Аль-Баб-Азаз-Джараблус применялась схожая схема разделения курдских территорий, подобный план выглядит достаточно реалистичным.

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Трамп: Через месяц в Сирии не останется ни одного террориста ИГИЛ

Члены террористической группировки ИГИЛ будут выбиты с удерживаемых ими территорий за месяц. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает Yeni Safak. По его словам, Вашингтон проделал крайне серьезную работу, борясь с террористами ИГИЛ* на сирийской и иракской территориях. «Сейчас их уже очень мало в этом регионе. За следующие 30 дней не останется ни одного из них», — заявил глава государства. Отмечается, такой комментарий Трамп сделал, подписывая законопроект об оказании помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке. В то же время Associated Press пишет, что президент США во время церемонии говорил о «подлых действиях» ИГИЛ. Он указал, что группировка за последние годы «совершила ужасные злодеяния против религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке, в том числе в отношении христиан, езидов и шиитов». Трамп отметил, что закон позволяет правительственным ведомствам помогать группам, расследующим преступления террористов. Читайте также: К Мариуполю двинулась колонна военной техники ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Сирии взрыв машины, начиненной взрывчаткой, унёс жизнь 8-летней девочки

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«Яндекс» случайно рассекретил военные объекты Израиля, Турции и НАТО (ФОТО)

Сервис «Яндекс. Карты» случайно рассекретил местоположение сотен военных объектов Израиля и Турции и двух баз НАТО. Об этом говорится в исследовании сотрудника Федерации американских ученых (FAS) Мэтта Корда. Как заявил Корд, он обнаружил, что на картах российского сервиса четко по периметру «замылены» некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сопоставив их с изображениями на Google Earth, он увидел множество военных объектов, включая крупные аэродромы, бункеры, небольшие городские здания, которые никак не обозначены на американском сервисе, а некоторые из них и вовсе секретные. В общей сложности ученый насчитал около 300 таких мест. По его словам, такое «замыливание» выделяет местоположение израильских и турецких объектов и двух военных баз Североатлантического альянса: Союзного сухопутного командования НАТО в Измире и авиабазы Инджирлик с самым большим арсеналом американского ядерного оружия за пределами страны. Однако, как сообщил сотрудник FAS, на «Яндекс. Картах» он не нашел ни одного настолько «размытого» российского военного объекта. В то же время сирийская территория представлена в таком низком качестве, что рассмотреть что-либо невозможно, добавляет Корд. Ученый отметил, что размытые области, возможно, появились по запросу военных Израиля и Турции, однако такой способ засекретить местоположение лишь привлекает внимание к объектам. Читайте также: К Мариуполю двинулась колонна военной техники ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

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Операция в Рожаве начнется через несколько дней

Эрдоган официально объявил, что операции турецкой армии на восточном берегу Евфрата начнутся через несколько дней.По заявлению "друга Реджепа", целью операций будут боевики Рабочей Партии Курдистана (и как очевидно, связанные с РПК военно-политические структуры курдов Рожавы), но не американские солдаты. Будут ли вводится турецкие войска на всю приграничную территорию или же на отдельные участки, Эрдоган также не разъяснил.Пентагон вчера отчитался, что США развернули цепь наблюдательных пунктов на границе с Турцией с официальной мотивировкой – "снять беспокойство со стороны союзника по НАТО" и настаивал на том, что надо следовать "дорожной карте Манбиджа" о совместном патрулировании и сотрудничестве.Но судя по сегодняшнему заявлению Эрдогана, беспокойство не исчезло – Эрдоган снова бьет в барабаны войны.Задача Турциии по заявлению Эрдогана – сделать территории к востоку от Евфрата "мирными и пригодными для жизни". Кроме того, Турция готова уничтожить и оставшиеся элементы ИГИЛ на территории Рожавы.Некоторые наблюдатели предполагают, что агрессивная риторика Эрдогана может являться частью его договоренностей с Россией и Ираном, которые идя на встречу Эрдогану в вопросе Идлиба (где Эрдоган не смог выполнить часть своих обязательств), требуют взамен усиления давления на США и курдов в Рожаве, для стимуляции переговорного процесса между Дамаском и заправилами SDF/YPG. Впрочем, за последний год Эрдоган и подконтрольные боевики уже несколько раз грозились начать операцию на восточном берегу Евфрата, но все ограничивалось артиллерийскими обстрелами и угрозами. Посмотрим, как будет на этот раз.

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