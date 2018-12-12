Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2018
- 10:13 TIME – coбaчьe дepьмо + english subt.
- 08:54 США консультируют погранслужбу Украины, — киевский чиновник.
- 07:32 Депутат Рады рассказал, сколько украинцев работают в России и почему.
- 06:29 «Господин Путин, это война», — Порошенко (ВИДЕО).
- 02:30 На пороге дефолта: Украина не может оплатить многомиллиардный долг (ФОТО).
- 02:00 Во Львове требуют закрыть Генконсульство России.
- 01:30 ЛНР: Контрабандисты получили по 6,5 лет тюрьмы за взятку сотруднику МГБ .
- Вчера 21:05 Юрий Бойко раскрылся.
TIME – coбaчьe дepьмо + english subt
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США консультируют погранслужбу Украины, — киевский чиновник
На Украине на постоянной основе работает советник из США, который консультирует украинскую погранслужбу по вопросам реформирования береговой охраны.
Об этом заявил начальник отдела международной технической помощи администрации государственной погранслужбы Украины Вадим Ивко на мероприятии, посвященном контролю за радиоактивными веществами.
«Сейчас мы более серьезно относимся к вопросам обеспечения безопасности на море. Так вот, они привезли к нам постоянного советника из береговой охраны Соединенных Штатов, который делится с нами своими знаниями, своим опытом в вопросах реформирования нашей системы мореплавания», — цитируют Ивко РИА Новости.
При этом, Ивко не раскрыл, когда американец приступил к работе: до или после украинской провокации в Керченском проливе.
Кроме того, по словам Ивко, сейчас на Украине находятся специалисты таможенно-пограничной службы США, которые консультируют Киев по вопросам «повышения эффективности охраны границы с Россией».
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Депутат Рады рассказал, сколько украинцев работают в России и почему
Не кто иной, как майданная власть виновата в том, что 3 миллиона украинцев вынуждены работать в Российской Федерации. Об этом заявил бывший депутат Рады Кирилл Куликов в эфире украинского ТВ.
«У нас 3 миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и т. д. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России», — заявил Куликов.
Под словом «мы» он, как представитель власти, пусть и бывший, имел в виду нынешние власти.
При этом он указал, что украинцы в РФ выполняют низкоквалифицированную работу, которую не хотят выполнять граждане России.
«Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее. Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия в их жизненном пути», — подытожил нардеп.
Кирилл Куликов — депутат Верховной Рады VI созыва (23 ноября 2007 года — 12 декабря 2012 года), сейчас — VIII созыв ВР.
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«Господин Путин, это война», — Порошенко (ВИДЕО)
Петро Порошенко дал интервью американскому телеканалу Fox News и, надо признать, превзошёл самого себя и свои прошлые актерские эскизы с кусками автобуса и паспортами.
Так, в ходе интервью Петро Алексеевич обратился к российскому президенту, который, к слову, отказывается общаться с ним с конца ноября, и заявил:
«Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис».
Говорил Порошенко, конечно, об украинской провокации в Керченском проливе. А сам себе так понравился, что соответствующий фрагмент интервью опубликовал на своей странице в социальной сети.
Отметим, несмотря ни на что, официального объявления войны со стороны Киева не было.
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На пороге дефолта: Украина не может оплатить многомиллиардный долг (ФОТО)
В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты, заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.
Он подчеркнул, что вся надежда на МВФ: у Киева нет доступа к другим каналам финансирования — средствам ЕС и Всемирного банка. Заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится через неделю. Получит ли Киев очередной спасительный транш и что будет с экономикой страны, если не удастся погасить долги, — в материале РИА Новости.
Снежный ком
Последние четыре года внешний долг Украины растет рекордными темпами. На момент Майдана он составлял 37,5 миллиарда долларов, к 2018 году вырос до 47,5 миллиарда. По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины дорос до 2,112 триллиона гривен или 74,66 миллиарда долларов.
Наступающий год станет для Украины критически важным: предстоят существенные платежи по внешнему долгу. Выплаты по займам, намеченные на 2019 год, — больше трети национального бюджета Украины.
«Ситуация катастрофичная», — признал еще в начале года украинский премьер Владимир Гройсман.
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман
Всего же в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить почти 33 миллиарда долларов: в 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023-м — 4,1 и четыре миллиарда соответственно. После этого, если не брать новых кредитов, госдолг снизится меньше чем вдвое: с нынешних 76 до 43 миллиардов долларов.
Сомнения в том, что страна сможет обойтись без внешней помощи, уже развеял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он признал: страна полностью зависит от средств МВФ. Эксперты констатируют: уже сейчас украинская экономика находится в состоянии технического дефолта.
«Если Украина не получит транш МВФ на 3,9 миллиарда евро, то экономика рухнет. Ведь по сравнению с прошлым годом расходная часть госбюджета увеличилась на 147 миллиардов гривен», — заявил юрист Николай Мельник в эфире канала «112 Украина».
МФВ не дал денег
Четырехлетний план помощи предусматривал выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй (на 1,7 миллиарда) — в августе того же года, а третий и четвертый (по миллиарду каждый) — в 2016 и 2017 годах.
Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но не дождались: Украина и МВФ не смогли прийти к компромиссу.
Камнем преткновения в переговорах стало создание антикоррупционного суда. В конце декабря 2017 года Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект об антикоррупционном суде, но иностранным экспертам он не понравился.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Война и долги
Судьба дальнейшего сотрудничества с МВФ во многом зависит и от бюджета страны — главный финансовый документ Рада утвердила в конце ноября.
Основные расходы украинского бюджета в следующем году — выплата долгов и процентов по кредитам.
В частности, на погашение и обслуживание госдолга предстоит направить более 40% доходов госбюджета. Траты на армию вырастут почти на 20%, тогда как увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии не предполагается.
Между тем военное положение, введенное Порошенко, рискует обернуться для украинской экономики многомиллиардными потерями. Как напомнил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак, во всех документах запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Поэтому множество предприятий не сможет заключить контракты.
«Шикарный инструмент»
«Кроме того, все хорошо понимают, что, ссылаясь на военное положение, можно заблокировать работу любого магазина, склада или предприятия и никакой суд или разумные доводы не помогут, — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в статье, опубликованной еженедельником „Корреспондент“. — А это шикарный инструмент для того, чтобы отжать бизнес у конкурента и вообще под шумок захватить как можно больше для себя».
Аналитик отмечает, что в этой ситуации многие бизнесмены, работающие в регионах, где введено военное положение, или свернули бизнес, или заморозили его.
«Есть железное правило: если страна ввела военное положение, значит, отсюда нужно валить, — подчеркивает Охрименко. — Поэтому неудивительно, что нерезиденты распродают украинские государственные облигации, акции украинских компаний и спешат перевести гривну в валюту и вывести капитал за границу. Бессмысленно убеждать зарубежных инвесторов инвестировать деньги в страну, где бардак и где власть ради своих прихотей вводит военное положение, чтобы затеять политические интриги».
Все это происходит на фоне резкого повышения тарифов на коммунальные услуги для населения — власти вынуждены поддаться давлению МВФ. С первого ноября цены на газ выросли на 23,5%. С первого декабря должны подняться тарифы на отопление и горячую воду. По предварительным оценкам, индексация составит 16%.
Что дальше
Выполнение жестких требований МВФ — обязательное условие получения до конца года нового кредита в 3,9 миллиарда долларов. Заседание совета директоров международного кредитора по вопросу предоставления Украине финансовой помощи пройдет 18 декабря.
Фонду предстоит обсудить открытие новой 14-месячной программы поддержки экономической политики Украины, которая заменит программу расширенного финансирования, завершающуюся в марте 2019 года.
В октябре стало известно, что Международный валютный фонд согласовал выделение Киеву так называемого stand-by кредита на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Такие займы обычно дают должникам, не способным выполнять свои обязательства, исключительно для погашения текущих обязательств перед кредиторами.
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Наталья Дембинская
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Во Львове требуют закрыть Генконсульство России
Львовский областной совет потребовал закрытия Генерального консульства Российской Федерации в городе Львов.
За соответствующее обращение к президенту Украины и МИД на внеочередном заседании облсовета 11 декабря проголосовал 61 депутат из 84.
В тексте обращения говорится, что такое требование вызвано в частности Керченским инцидентом.
«Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове», — указано в обращении.
Также депутаты считают, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения. Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.
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ЛНР: Контрабандисты получили по 6,5 лет тюрьмы за взятку сотруднику МГБ
Районный суд города Луганска приговорил двух контрабандистов к 6,5 годам лишения свободы за дачу взятки сотруднику Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу Луганской Народной Республики сотрудниками МГБ была выявлена группа лиц, осуществляющих противоправную деятельность.
В частности, двое жителей Республики на систематической основе занимались незаконным перемещением табачных изделий в обход таможенного контроля, за что неоднократно привлекались к административной ответственности», — отметили в ведомстве.
Для продолжения своей противоправной деятельности и обеспечения беспрепятственного перемещения контрабандных грузов данной группой лиц была предпринята попытка заручиться поддержкой со стороны сотрудника министерства.
При его участии МГБ была разработана операция по задержанию контрабандистов. В ходе ее проведения участники преступной группы были задержаны с поличным при передаче взятки в крупном размере. Районный суд Луганска признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч.4 ст.360 УК ЛНР.
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Юрий Бойко раскрылся
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“Львовский областной совет потребовал закрытия Генерального консульства Российской Федерации в городе Львов.
За соответствующее обращение к президенту Украины и МИД на внеочередном заседании облсовета 11 декабря проголосовал 61 депутат из 84″–по тому пора запретить пускать в Россию украинцев с львовской и областной пропиской! Но этого не будет, ведь к бандерлогам у нас гуманность.