Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2018

В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты, заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.

Он подчеркнул, что вся надежда на МВФ: у Киева нет доступа к другим каналам финансирования — средствам ЕС и Всемирного банка. Заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится через неделю. Получит ли Киев очередной спасительный транш и что будет с экономикой страны, если не удастся погасить долги, — в материале РИА Новости.

Снежный ком

Последние четыре года внешний долг Украины растет рекордными темпами. На момент Майдана он составлял 37,5 миллиарда долларов, к 2018 году вырос до 47,5 миллиарда. По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины дорос до 2,112 триллиона гривен или 74,66 миллиарда долларов.

Наступающий год станет для Украины критически важным: предстоят существенные платежи по внешнему долгу. Выплаты по займам, намеченные на 2019 год, — больше трети национального бюджета Украины.

«Ситуация катастрофичная», — признал еще в начале года украинский премьер Владимир Гройсман.



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Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман

Всего же в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить почти 33 миллиарда долларов: в 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023-м — 4,1 и четыре миллиарда соответственно. После этого, если не брать новых кредитов, госдолг снизится меньше чем вдвое: с нынешних 76 до 43 миллиардов долларов.

Сомнения в том, что страна сможет обойтись без внешней помощи, уже развеял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он признал: страна полностью зависит от средств МВФ. Эксперты констатируют: уже сейчас украинская экономика находится в состоянии технического дефолта.

«Если Украина не получит транш МВФ на 3,9 миллиарда евро, то экономика рухнет. Ведь по сравнению с прошлым годом расходная часть госбюджета увеличилась на 147 миллиардов гривен», — заявил юрист Николай Мельник в эфире канала «112 Украина».

МФВ не дал денег

Четырехлетний план помощи предусматривал выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй (на 1,7 миллиарда) — в августе того же года, а третий и четвертый (по миллиарду каждый) — в 2016 и 2017 годах.

Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но не дождались: Украина и МВФ не смогли прийти к компромиссу.

Камнем преткновения в переговорах стало создание антикоррупционного суда. В конце декабря 2017 года Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект об антикоррупционном суде, но иностранным экспертам он не понравился.



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Война и долги

Судьба дальнейшего сотрудничества с МВФ во многом зависит и от бюджета страны — главный финансовый документ Рада утвердила в конце ноября.

Основные расходы украинского бюджета в следующем году — выплата долгов и процентов по кредитам.

В частности, на погашение и обслуживание госдолга предстоит направить более 40% доходов госбюджета. Траты на армию вырастут почти на 20%, тогда как увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии не предполагается.

Между тем военное положение, введенное Порошенко, рискует обернуться для украинской экономики многомиллиардными потерями. Как напомнил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак, во всех документах запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Поэтому множество предприятий не сможет заключить контракты.

«Шикарный инструмент»

«Кроме того, все хорошо понимают, что, ссылаясь на военное положение, можно заблокировать работу любого магазина, склада или предприятия и никакой суд или разумные доводы не помогут, — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в статье, опубликованной еженедельником „Корреспондент“. — А это шикарный инструмент для того, чтобы отжать бизнес у конкурента и вообще под шумок захватить как можно больше для себя».

Аналитик отмечает, что в этой ситуации многие бизнесмены, работающие в регионах, где введено военное положение, или свернули бизнес, или заморозили его.

«Есть железное правило: если страна ввела военное положение, значит, отсюда нужно валить, — подчеркивает Охрименко. — Поэтому неудивительно, что нерезиденты распродают украинские государственные облигации, акции украинских компаний и спешат перевести гривну в валюту и вывести капитал за границу. Бессмысленно убеждать зарубежных инвесторов инвестировать деньги в страну, где бардак и где власть ради своих прихотей вводит военное положение, чтобы затеять политические интриги».

Все это происходит на фоне резкого повышения тарифов на коммунальные услуги для населения — власти вынуждены поддаться давлению МВФ. С первого ноября цены на газ выросли на 23,5%. С первого декабря должны подняться тарифы на отопление и горячую воду. По предварительным оценкам, индексация составит 16%.

Что дальше

Выполнение жестких требований МВФ — обязательное условие получения до конца года нового кредита в 3,9 миллиарда долларов. Заседание совета директоров международного кредитора по вопросу предоставления Украине финансовой помощи пройдет 18 декабря.

Фонду предстоит обсудить открытие новой 14-месячной программы поддержки экономической политики Украины, которая заменит программу расширенного финансирования, завершающуюся в марте 2019 года.

В октябре стало известно, что Международный валютный фонд согласовал выделение Киеву так называемого stand-by кредита на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Такие займы обычно дают должникам, не способным выполнять свои обязательства, исключительно для погашения текущих обязательств перед кредиторами.

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Наталья Дембинская