Моя прелесть

Энди Серксис в роли Терезы Мэй о выходе Британии из Евросоюза и сделке по Брекситу.Ниже, с дубляжом на русский, хотя оригинал конечно трудно повторить.Сегодня вечером в британском парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия кабинету Терезы Мэй.Попытки перевести стрелки на Петрова и Боширова не помогли, хотя думалось, что хотя бы до февраля-марта она еще продержится.

Источник: colonelcassad.livejournal.com