Моя прелесть
10:19. 12 декабря 2018 Просмотров - 234 Один комментарий Опубликовал: brahman
Энди Серксис в роли Терезы Мэй о выходе Британии из Евросоюза и сделке по Брекситу.
Ниже, с дубляжом на русский, хотя оригинал конечно трудно повторить.
Сегодня вечером в британском парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия кабинету Терезы Мэй.
Попытки перевести стрелки на Петрова и Боширова не помогли, хотя думалось, что хотя бы до февраля-марта она еще продержится.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Это прекраснейшая иллюстрация того, когда кухарке доверяют власть!