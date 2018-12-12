Критика “погребенных этажей”

Представлю читателю только одну, применимую к большой части “загадочных” подвалов, самую логичную и адекватную — самую простую из всего “откопанного” в интернете — версию о том, что в связи со сложившейся традицией, возможно регламентируемой некими градостроительными нормами, касающимися этажности зданий в более-менее крупных населенных пунктах (где стоимость земли была (и до сих пор остается) высокой), здания (исторически не так давно построенные, условно середина 19 — начало 20 в.в.) изначально возводились с практичными подвалами специфической конструкции, позволяющей иметь естественное освещение и удобные подходы, возможно даже подвозы, для товаров и грузов (касалось зданий, на первых этажах которых находились склады, лавки или магазины) или дров и угля (для отопления вышележащих помещений, что касалось многоквартирных доходных домов), а так же несколько конспирировать эти самые подвальные помещения и защищать от погодных воздействий, злого глаза и покусителей на чужое добро.

В тот период как раз стекольная промышленность у нас и за рубежом достигла больших успехов.

“История стеклоблока началась в середине XIX века в США. Он был совсем не похож на те блоки, которые мы привыкли видеть. Чистокровный “американец” был толстой железной решёткой со стеклянными вставками. Использовали его в качестве светового окошка для освещения подвалов, тем более что само стекло было “с секретом”.

Американская компания Luxfer Prism Company первая придумала и запатентовала призмы внутри двух спаянных блоков из стекла, благодаря чему днём в подвале было также светло, как в обычной комнате, что помогало избежать трат электроэнергии. А сама технология стекла с призмой была запатентована владельцем компании Джеймсом Пенквиком в 1882 году.

Световые окошки “Люксфер” пользовались большим успехом …”

(< ![CDATA[ ]]> https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/877464/stiekl…< ![CDATA[]]>)

” В России подобные световые решётки выпускались в начале XX века, их можно увидеть в ГУМе, во дворе жилого дома на ул. Солянка ½, а также у ряда домов на Мясницкой улице. В США и в ряде стран Европы, световые решётки выпускаются и поныне.”

< ![CDATA[ ]]> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D…< ![CDATA[]]>

Решетка с люксферами в полу Морозовской (1-й) больнице Орехово-Зуево

Первая мировая война и последующие революционные события, гражданская война и переустройство общества помешали повсеместному распространению современных на тот момент технологий. Восстановление и налаживание стекольного производства привело… Да-да, вы всё правильно поняли, к появлению тех самых советских стеклоблоков, широко применяемых в промышленных и гражданских зданиях.

Теперь то уж никого не удивит вот такой “провал грунта”?

И на десерт изображение современного варианта подвального освещения.