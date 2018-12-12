Конгресс США против России
10:54. 12 декабря 2018 Просмотров - 298 3 коммент. Опубликовал: brahman
Обновленный после промежуточных выборов конгресс США:
1. Призвал к уходу Асада, а также российских и иранских войск из Сирии, а также осуждает военные преступления и преступления против человечности, которые Асад, Россия и Иран совершают в Сирии.
2. Поддержал введение санкций против "Северного Потока-2", а также призвал Европу отказаться от осуществления проекта. Уговаривать будут не только словами, но и экономическим давлением.
3. Потребовал от России вернуть Киеву погранкатера и буксир задержанные в ходе провокации в Керченском проливе. По заявленим Пентагона, скоро в Черное море прибудет американский военный корабль.
4. Признал голод 1932-1933 годов "геноцидом украинцев". Собственно, фейк про голодомор происходит именно из США и вполне логично, что именно США его в первую очередь и продвигают.
5. Кроме того, введены санкции против Никарагуа (видимо волнуются по поводу Никарагуанского канала и власть там надо срочно свергать, пока проект с участием Китая и России не начал обретать форму) и обсуждаются еще 10 законопроектов о санкциях против России.
В принципе, ничего удивительного. Получив большинство в палате представителей, демократы будут продвигать еще более экстремистскую внешнюю политику, наглядно демонстрируя, что темпы развития Холодной войны при Клинтон были бы в разы выше, чем при Трампе.
Впрочем, и сейчас темпы деградации американо-российских отношений будут лишь ускоряться, а Холодная война будет продолжать набирать обороты.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Только вот китайцы плевали на пиндосов! На наглость канадцев Китай сделал первое предупреждение! Вот как надо защищать своих граждан и своё государство! По данным агентства Associated Press, в Китае задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который работал в Пекине и Гонконге. В настоящее время он работает в Международной кризисной группе и в организации сообщили, что пытаются сейчас получить какой-то дополнительную информацию.
Напомним, что ранее в Канаде была задержана финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. МИД КНР требовал немедленно освободить Ваньчжоу, предупреждая Канаду, что в противном случае последуют серьезные последствия. Ну пиндосы и канадцы возмутились, но тихо, тихо и выпустили под залог, жопа не железная, зная китайскую мафию, они знают что все их родственники могут пропасть и оказаться в Китае! Но смотрите каков подлец Трамп, он в открытую торгуется! Американский президент Дональд Трамп заявил, что может вмешаться в дело против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в случае, если это будет полезно для заключения торговой сделки США и КНР.
Соответствующее заявление Трампа приводит информационное агентство Reuters.
Президент Трамп заявил, что определенно вмешается в ситуацию с обвинениями Министерства юстиции США в отношении топ-менеджера Huawei, если решит, что его участие в этом деле принесет пользу для его страны и поспособствует заключению крупнейшей торговой сделки за всю историю.
Финансовый директор китайской компании по решению суда в Канаде между тем была освобождена под залог в размере 10 млн канадских долларов. Как сообщило агентство Bloomberg, во время заседания Ваньчжоу расплакалась, когда судья огласила решение. До решения об экстрадиции в Штаты она будет оставаться под домашним арестом у себя дома в Ванкувере. Только для убогих так и не доходит что время пиндосов мировых владык кануло безвозвратно!
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Что самое удивительное, по сообщениям американской прессы, они даже не выслали канадцам все необходимые для этого документы для задержания. Канадцы бегут впереди паровоза…
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В Вашингтоне жареным запахло. АНТАНТА в лице Китая и России укрепляется,
а в Иране, Турции, Индии, Белоруссии, КНДР и других странах появились
ракетные технологии. Они строят РСМД, которые способны уничтожать авианосцы и
другие корабли.
Роль США в качестве мирового жандарма закатывается, “око видит, да зуб неймет”.