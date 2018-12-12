Конгресс США против России

Обновленный после промежуточных выборов конгресс США:1. Призвал к уходу Асада, а также российских и иранских войск из Сирии, а также осуждает военные преступления и преступления против человечности, которые Асад, Россия и Иран совершают в Сирии.2. Поддержал введение санкций против "Северного Потока-2", а также призвал Европу отказаться от осуществления проекта. Уговаривать будут не только словами, но и экономическим давлением.3. Потребовал от России вернуть Киеву погранкатера и буксир задержанные в ходе провокации в Керченском проливе. По заявленим Пентагона, скоро в Черное море прибудет американский военный корабль.4. Признал голод 1932-1933 годов "геноцидом украинцев". Собственно, фейк про голодомор происходит именно из США и вполне логично, что именно США его в первую очередь и продвигают.5. Кроме того, введены санкции против Никарагуа (видимо волнуются по поводу Никарагуанского канала и власть там надо срочно свергать, пока проект с участием Китая и России не начал обретать форму) и обсуждаются еще 10 законопроектов о санкциях против России.В принципе, ничего удивительного. Получив большинство в палате представителей, демократы будут продвигать еще более экстремистскую внешнюю политику, наглядно демонстрируя, что темпы развития Холодной войны при Клинтон были бы в разы выше, чем при Трампе.Впрочем, и сейчас темпы деградации американо-российских отношений будут лишь ускоряться, а Холодная война будет продолжать набирать обороты.

Источник: colonelcassad.livejournal.com