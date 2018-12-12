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Конгресс США против России

10:54. 12 декабря 2018 Просмотров - 298 3 коммент. Опубликовал:


Обновленный после промежуточных выборов конгресс США:

1. Призвал к уходу Асада, а также российских и иранских войск из Сирии, а также осуждает военные преступления и преступления против человечности, которые Асад, Россия и Иран совершают в Сирии.
2. Поддержал введение санкций против "Северного Потока-2", а также призвал Европу отказаться от осуществления проекта. Уговаривать будут не только словами, но и экономическим давлением.
3. Потребовал от России вернуть Киеву погранкатера и буксир задержанные в ходе провокации в Керченском проливе. По заявленим Пентагона, скоро в Черное море прибудет американский военный корабль.
4. Признал голод 1932-1933 годов "геноцидом украинцев". Собственно, фейк про голодомор происходит именно из США и вполне логично, что именно США его в первую очередь и продвигают.
5. Кроме того, введены санкции против Никарагуа (видимо волнуются по поводу Никарагуанского канала и власть там надо срочно свергать, пока проект с участием Китая и России не начал обретать форму) и обсуждаются еще 10 законопроектов о санкциях против России.

В принципе, ничего удивительного. Получив большинство в палате представителей, демократы будут продвигать еще более экстремистскую внешнюю политику, наглядно демонстрируя, что темпы развития Холодной войны при Клинтон были бы в разы выше, чем при Трампе.
Впрочем, и сейчас темпы деградации американо-российских отношений будут лишь ускоряться, а Холодная война будет продолжать набирать обороты.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, иран, Россия, сирия, США, Украина
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3 коммент.»

  • 10415 8825
    Ирбис 12 декабря 2018 в 13:03 Ссылка Пометить
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    Только вот китайцы плевали на пиндосов! На наглость канадцев Китай сделал первое предупреждение! Вот как надо защищать своих граждан и своё государство! По данным агентства Associated Press, в Китае задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который работал в Пекине и Гонконге. В настоящее время он работает в Международной кризисной группе и в организации сообщили, что пытаются сейчас получить какой-то дополнительную информацию.

    Напомним, что ранее в Канаде была задержана финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. МИД КНР требовал немедленно освободить Ваньчжоу, предупреждая Канаду, что в противном случае последуют серьезные последствия. Ну пиндосы и канадцы возмутились, но тихо, тихо и выпустили под залог, жопа не железная, зная китайскую мафию, они знают что все их родственники могут пропасть и оказаться в Китае! Но смотрите каков подлец Трамп, он в открытую торгуется! Американский президент Дональд Трамп заявил, что может вмешаться в дело против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в случае, если это будет полезно для заключения торговой сделки США и КНР.
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    • 47 39
      Александр Дед Ирбис 12 декабря 2018 в 15:42 Ссылка Пометить
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      Что самое удивительное, по сообщениям американской прессы, они даже не выслали канадцам все необходимые для этого документы для задержания. Канадцы бегут впереди паровоза…

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  • 6686 5828
    Руса 12 декабря 2018 в 13:27 Ссылка Пометить
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    В Вашингтоне жареным запахло. АНТАНТА в лице Китая и России укрепляется,
    а в Иране, Турции, Индии, Белоруссии, КНДР и других странах появились
    ракетные технологии. Они строят РСМД, которые способны уничтожать авианосцы и
    другие корабли.
    Роль США в качестве мирового жандарма закатывается, “око видит, да зуб неймет”.

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