Геростратов комплекс: от искусства до политики. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Кто они, современные антигерои?

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын в эфире радио «Спутник» рассуждает о геростратовом комплексе и современных геростратах.



Почему от проявления этого комплекса человечество не застраховано ни в прошлом, ни в будущем? Зачем убивали американских президентов? Как интернет воспитывает людей, способных совершать подобные вещи? Откуда берутся террористы-смертники?



Что было побудительным мотивом для Ельцина, когда он рушил СССР и Компартию, которая ему дала всё? Какой психотип у современных геростратов? Почему им нужно «спалить храм», чтобы прославиться? Есть ли у таких людей способность что-то строить и созидать? Кому выгодно провоцировать эту психологически нестабильную публику?



Составить полную картину подлинной истории России и узнать, какую роль сыграли в ней отдельные личности, помогут:

Книги Евгения Спицына

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