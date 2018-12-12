ФАС Нижнего Новгорода: Реклама концертов аморальных рэперов только с пометкой «18+»

Не надо нарушать закон!

Управление Федеральной антимонопольной службы Нижнего Новгорода призвало соблюдать закон «О защите детей от вредной информации» и пригрозило административными штрафами нарушителям, занижающим возрастную планку концертов исполнителей, в чьём творчестве присутствует нецензурная лексика.

Пока в Госдуме проводят круглые столы с рэперами и выдвигают абсурдные идеи по отмене запрета на использование мата на сцене, региональные органы власти в ответ на многочисленные требования родительской общественности начинают постепенно наводить порядок в сфере массовой культуры.

На заседании Экспертного совета управления Федеральной антимонопольной службы Нижнего Новгорода 4 декабря были рассмотрены обращения нижегородцев по поводу рекламы концертов «Хлеб», Gone.Fludd, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, «Animal Джаз», Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, «Пошлая Молли», Хаски и ATL в клубе Milo Concert Hall.

По словам заявителей, на афишах этих артистов указан неверный возрастной порог (12+ или 16+), хотя в их творчестве присутствует множество композиций с нецензурной лексикой, а также содержатся откровенные призывы к употреблению наркотиков и насилию.

Представители бизнеса, присутствовавшие на мероприятии, попытались встать на защиту аморальных рэперов и призвали наказывать организаторов концертов только по факту, то есть когда зафиксировано исполнение песни с текстами, не соответствующими указанному возрастному рейтингу. В свою очередь представители правоохранительных органов настояли на изначальном присвоении подобным концертам статуса 18+, так как в песнях исполнителей «присутствуют призывы к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков, а также нецензурная брань».

Подполковник полиции Ольга Кобзан привела в пример Элджея, у которого масса композиций направлены на пронаркотическое программирование слушателей: «Там есть песня „Экстази“, например. Я могу дать вам послушать некоторые композиции. Если вы готовы включить это своему ребенку, значит, вы очень толерантны, но я своему ребенку не готова такое включать».

Итог подвёл замглавы нижегородского УФАС Сергей Смирнов:

«Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение 18+, чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли… Речь идет не только о мате в песнях, но, возможно, о призывах к чему-то противозаконному. Мы своими рекомендациями не ограничиваем никакие органы в осуществлении их надзорной деятельности. Цель нашей работы — предотвратить возможное нарушение закона», — резюмировал Смирнов.

Также он отметил, что за несоблюдение закона организаторов может ждать административная ответственность. «Мы просто призываем соблюдать закон, — отметил Сергей Смирнов. — Если организаторы выступлений или концертные площадки пренебрегут рекомендациями, то им может грозить административное наказание».

По материалам сайтов: Открытый Нижний и В городе N

Таким образом, как следует из заявления ФАС Нижнего Новгорода, если вы увидите, что концерт какого-то популярного исполнителя по типу Егора Крида или Элджея запланирован с возрастной отметкой ниже «18+», то вы имеете все основания обратиться в органы власти, и в том числе в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с требованием отмены мероприятия и наказания организаторов. Подробная инструкция и образцы заявлений опубликованы на сайте Научи хорошему.

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Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Источник: feedproxy.google.com