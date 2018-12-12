Что такое бо-ле-зн-ь? Картинки-размышлизмы

Это были материалы из флэш-медийных журналов по здоровью (нормализации мышления) группы «Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека» (членство в медиатеке платное).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip), .fbr (идёт вместе с программой-просмотрщиком Flip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Источник: cont.ws