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Что такое бо-ле-зн-ь? Картинки-размышлизмы

17:22. 12 декабря 2018 Просмотров - 351 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

https://www.aum.news/zdorove/3...

 

https://www.litmir.me/br/?b=28...

 

https://econet.ru/articles/147...

 

https://cont.ws/@infobazasm/64...

 

https://cont.ws/@infobazasm/64...

 

http://doctorbis.ru/budte-zdor...

 

https://econet.ru/articles/144...

 

http://studepedia.org/index.ph...

 

 

 

http://openmemory.narod.ru/pro...http://mirznanii.com/a/153282/...

 

http://allatra.kiev.ua/3100-af...

 

http://esoteric4u.com

 

https://esoterics.wikireading....

 

Это были материалы из флэш-медийных журналов по здоровью (нормализации мышления) группы «Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека» (членство в медиатеке платное).

https://vk.com/club172794414

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip), .fbr (идёт вместе с программой-просмотрщиком Flip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

 

 

Источник: cont.ws

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