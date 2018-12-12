Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Авось, Небось, да как-нибудь. Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 1

08:59. 12 декабря 2018 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

О пословицах и поговорках

Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Часть 2 – https://youtu.be/2HJU05-l9u8

Как часто сегодня обращаем мы наше внимание к русским пословицам и поговоркам?
Что есть наши пословицы и поговорки – мудрость предков, безсмертные памятники души народа, сокровищница знаний или просто “красное словцо”? “Старая пословица не сломится”.

Всегда ли мы их правильно понимаем?

“Русскій-де человѣкъ на трехъ сваяхъ стоитъ: авось, небось, да какъ- нибудь”. Что это за троица такая? “Наше авось не с дуба сорвалось, рассудительное”.
Почему русский человек надеется на “Авось”? “Все страны живут по законам, а Россия – по пословицам и поговоркам”.
А почему так говорят?

Пословицы и родовые программы…“Пословица не мимо (дела) молвится”.
Где и как в своей жизни мы можем их успешно применять?

Открываем заново мир народной мудрости.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Авось, Небось, да как-нибудь. Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 2
...на трехъ сваяхъ стоитъ: авось, небось, да какъ- нибудь”. Что это за троица... такая? “Наше авось не с ...Почему русский человек надеется на “Авось”? “Все страны живут по ...мимо (дела) молвится”.Где и как в своей жизни мы можем...
Михаил Исаковский "Сказка о Правде"
... ночь подойдет,—Разложит костер у какой-нибудь ели,Вздремнет до рассвета и — ...А он подобрался под самое небо,Под самые что ни ...простился:Прости, если что-нибудь вышло не так...Три раза... (1900—1973) Известнейший поэт, ав­тор песен «Катюша», «Провожание»,«...
Исход из Сибирского Египта. Часть 2. Троянцы уходят из Египта. Город Златоуст и город Мармора
... запад. Проявятся ли здесь какие-нибудь совпадения с библией. Будем ...). Это свершилось в месяц АВИВ. Этот праздник и был... «СИН» между рекой Леной («Елим») и рекой Енисей («Синай»). В... Часть 2. Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел...
Сказка о Копейке
...дня я ничего скоромного не ел. Вот тебе копейка! Сжарь...я принесу тебе водицы испить, авось полегчает. Не дождался мужик ответа... скажи ты мне, артели небось ведь друг дружке тоже норовят... втридорога продать да подчас подсунуть какой-нибудь дряни. — Если б тебя...
ЗОЛОТОЕ РУНО
... был «светильник» и «смазка «елей». Вот за этим «Разрушителем» и...для людей БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ с НЕБА(!) и люди СТАЛИ РАВНЫЕ...бы интересно идентифицировать его с каким-нибудь известным. Он отмечен на...даты исхода 7 число месяца «авив» (май) и его ...
Витязь
...по голубой глади весеннего неба. Безмятежный полет облаков нарушил...рисковать и действовать на «авось» не имеем права. Поэтому... И очень красиво, что ели и березы вместе растут. ...... понятное дело, что. Монстры какие-нибудь, с рогами, горящими глазами, огромные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>