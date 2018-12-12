Авось, Небось, да как-нибудь. Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 1
О пословицах и поговорках
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Часть 2 – https://youtu.be/2HJU05-l9u8
Как часто сегодня обращаем мы наше внимание к русским пословицам и поговоркам?
Что есть наши пословицы и поговорки – мудрость предков, безсмертные памятники души народа, сокровищница знаний или просто “красное словцо”? “Старая пословица не сломится”.
Всегда ли мы их правильно понимаем?
“Русскій-де человѣкъ на трехъ сваяхъ стоитъ: авось, небось, да какъ- нибудь”. Что это за троица такая? “Наше авось не с дуба сорвалось, рассудительное”.
Почему русский человек надеется на “Авось”? “Все страны живут по законам, а Россия – по пословицам и поговоркам”.
А почему так говорят?
Пословицы и родовые программы…“Пословица не мимо (дела) молвится”.
Где и как в своей жизни мы можем их успешно применять?
Открываем заново мир народной мудрости.
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Источник: www.youtube.com