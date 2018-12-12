Авось, Небось, да как-нибудь. Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 1

О пословицах и поговорках



Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Часть 2 – https://youtu.be/2HJU05-l9u8



Как часто сегодня обращаем мы наше внимание к русским пословицам и поговоркам?

Что есть наши пословицы и поговорки – мудрость предков, безсмертные памятники души народа, сокровищница знаний или просто “красное словцо”? “Старая пословица не сломится”.



Всегда ли мы их правильно понимаем?



“Русскій-де человѣкъ на трехъ сваяхъ стоитъ: авось, небось, да какъ- нибудь”. Что это за троица такая? “Наше авось не с дуба сорвалось, рассудительное”.

Почему русский человек надеется на “Авось”? “Все страны живут по законам, а Россия – по пословицам и поговоркам”.

А почему так говорят?



Пословицы и родовые программы…“Пословица не мимо (дела) молвится”.

Где и как в своей жизни мы можем их успешно применять?



Открываем заново мир народной мудрости.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com