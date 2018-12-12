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Александр Чирцов: Момент истины о моменте инерции

19:36. 12 декабря 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Курс лекций Александра Чирцова о небесной механике: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com

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