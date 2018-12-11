Улики не сгорят: космонавты выйдут в открытый космос и снимут фрагмент обшивки «Союза»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев проведут во вторник в открытом космосе около шести часов, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

«Начало выхода 11 декабря 19:05 мск. Завершение выхода 12 декабря 01:15 мск», — говорится в сообщении ЦНИИмаш.

Кононенко, отправившийся неделю назад в свою четвертую космическую экспедицию, на предстартовой пресс-конференции сообщил, что космонавтам в открытом космосе предстоит снять с «Союза МС-09» часть обшивки для выяснения причин появления отверстия внутри корабля.

«11 декабря — выход. Основная цель выхода — на „Союзе МС-09” изъять часть противометеоритной защиты, которую, возможно, коснулось сверло, и вернуть эту часть защиты на Землю.

Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени», — сказал Кононенко перед стартом на космодроме «Байконур».

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA, в свою очередь, заявили, что выводы Роскосмоса «не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом».

Специалисты «Роскосмоса» и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил «Интерфаксу», что фрагмент обшивки корабля «Союз МС-09», в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.

«С экипажем, который вернется. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернет», — сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека «Союза», который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.

«На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля», — сказал собеседник агентства.

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