Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2018
- 15:32 ВСУ подтянули к Мариуполю 150 морпехов и технику для усиления наступательной группировки.
- 14:47 Важно! Экстренный брифинг главы ДНР в связи с подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению.
- 14:32 ВСУ разместили военную технику в жилых массивах в зоне “ООС”.
- 14:17 Трейлер фильма Юлии Чичериной и Владимира Скобцова “Русское поле”.
- 13:14 Пушилин рассказал, зачем Киев обостряет ситуацию на Донбассе (ВИДЕО).
- 11:13 11 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР.
- Вчера 22:00 Армия ДНР укрепляет позиции под Донецком, ВСУ меняют тактику из-за тумана (ВИДЕО).
ВСУ подтянули к Мариуполю 150 морпехов и технику для усиления наступательной группировки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! Экстренный брифинг главы ДНР в связи с подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ разместили военную технику в жилых массивах в зоне “ООС”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Трейлер фильма Юлии Чичериной и Владимира Скобцова “Русское поле”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пушилин рассказал, зачем Киев обостряет ситуацию на Донбассе (ВИДЕО)
Дальнейшее обострение ситуации на Донбассе необходимо Киеву для продления военного положения и, как следствие, переноса президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.
Об этом 11 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положения, возможного переноса выборов и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины», — сказал Пушилин в ходе общения с журналистами.
Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР готова противостоять ВСУ в случае начала наступления.
«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении.
Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — уверен Пушилин.
Читайте также: ВАЖНО: Экстренное заявление Армии ДНР о готовящемся наступлении ВСУ (ВИДЕО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
11 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР укрепляет позиции под Донецком, ВСУ меняют тактику из-за тумана (ВИДЕО)
Доведённые до параноидального состояния собственной пропагандой, усилившейся с введением военного положения, украинские военнослужащие усилили провокационные обстрелы позиций Народной милиции ДНР.
С ухудшением видимости в туманную погоду беспорядочная стрельба вслепую происходит практически каждый час.
При этом она не наносит вреда военнослужащим НМ ДНР, поскольку ведётся неприцельно, а личный состав находится в укрытиях.
Однако, стоит отметить, что украинских террористов не волнует, что перелёты и рикошеты летят по посёлкам и мирным жителям.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
Читайте также: СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР о готовящемся наступлении ВСУ (ВИДЕО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Не могут что ли босоту разхерачить? Значит это кому-то выгодно.