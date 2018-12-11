Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2018

Дальнейшее обострение ситуации на Донбассе необходимо Киеву для продления военного положения и, как следствие, переноса президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.

Об этом 11 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положения, возможного переноса выборов и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины», — сказал Пушилин в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР готова противостоять ВСУ в случае начала наступления.

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении.

Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — уверен Пушилин.

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