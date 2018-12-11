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Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2018

13:52. 11 декабря 2018 Просмотров - 358 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ подтянули к Мариуполю 150 морпехов и технику для усиления наступательной группировки

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Важно! Экстренный брифинг главы ДНР в связи с подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению

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ВСУ разместили военную технику в жилых массивах в зоне “ООС”

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Трейлер фильма Юлии Чичериной и Владимира Скобцова “Русское поле”

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Пушилин рассказал, зачем Киев обостряет ситуацию на Донбассе (ВИДЕО)

Пушилин рассказал, зачем Киев обостряет ситуацию на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Дальнейшее обострение ситуации на Донбассе необходимо Киеву для продления военного положения и, как следствие, переноса президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.

Об этом 11 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положения, возможного переноса выборов и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины», — сказал Пушилин в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР готова противостоять ВСУ в случае начала наступления.

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении.

Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — уверен Пушилин.

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11 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР

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Армия ДНР укрепляет позиции под Донецком, ВСУ меняют тактику из-за тумана (ВИДЕО)

Армия ДНР укрепляет позиции под Донецком, ВСУ меняют тактику из-за тумана (ВИДЕО) | Русская весна

Доведённые до параноидального состояния собственной пропагандой, усилившейся с введением военного положения, украинские военнослужащие усилили провокационные обстрелы позиций Народной милиции ДНР.

С ухудшением видимости в туманную погоду беспорядочная стрельба вслепую происходит практически каждый час.

При этом она не наносит вреда военнослужащим НМ ДНР, поскольку ведётся неприцельно, а личный состав находится в укрытиях.

Однако, стоит отметить, что украинских террористов не волнует, что перелёты и рикошеты летят по посёлкам и мирным жителям.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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