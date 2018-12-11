О голодании и правильном питании. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1

Зачем голодание и здоровое питание.



Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)

Часть 2 – https://youtu.be/fif6YsDze4o



В современности, среди сторонников здорового образа жизни и обычных обывателей, существует большое количество мнений относительно правильного питания. Много различных подходов к пониманию правильного питания и его реализации в повседневности. Конечно, словосочетание правильное питание относительно верно отражает суть, но более информативным выражением будет являться словосочетание – Здоровое питание. Поскольку выражение “правильное питание” можно достаточно пространно трактовать, удаляясь от коренной сути. Ведь ясно же, что не всякое правильное питание является здоровым. Правильное питание в текущем понимании служит средством приведения тела, да именно тела, но не организма в целом, к некому современному стандарту, к принятой в нынешнем обществе стройной фигуре. Однако же, этот процесс не всегда индивидуально полезен. Зачастую, процесс как бы правильного питания, является процессом насилия над организмом – искусственно принуждая тело, находится в некой несвойственной ему форме, ради соответствия стандарту. Вот об этом и многом другом поговорим в эфире. А вообще, основным мотивом эфира и главной мыслью, которую автор будет нести слушателям, это будет смысл – “Меньше ешь, дольше живешь”.

Передача в основном не о еде, а об отношении к еде в современном обществе, о так называемом культе еды и жажде потреблять.



В эфире представлена авторская точка зрения ведущих эфира: Алексея Орлова и Захара Белинского.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com