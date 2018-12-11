О голодании и правильном питании. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1
Зачем голодание и здоровое питание.
Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 2 – https://youtu.be/fif6YsDze4o
В современности, среди сторонников здорового образа жизни и обычных обывателей, существует большое количество мнений относительно правильного питания. Много различных подходов к пониманию правильного питания и его реализации в повседневности. Конечно, словосочетание правильное питание относительно верно отражает суть, но более информативным выражением будет являться словосочетание – Здоровое питание. Поскольку выражение “правильное питание” можно достаточно пространно трактовать, удаляясь от коренной сути. Ведь ясно же, что не всякое правильное питание является здоровым. Правильное питание в текущем понимании служит средством приведения тела, да именно тела, но не организма в целом, к некому современному стандарту, к принятой в нынешнем обществе стройной фигуре. Однако же, этот процесс не всегда индивидуально полезен. Зачастую, процесс как бы правильного питания, является процессом насилия над организмом – искусственно принуждая тело, находится в некой несвойственной ему форме, ради соответствия стандарту. Вот об этом и многом другом поговорим в эфире. А вообще, основным мотивом эфира и главной мыслью, которую автор будет нести слушателям, это будет смысл – “Меньше ешь, дольше живешь”.
Передача в основном не о еде, а об отношении к еде в современном обществе, о так называемом культе еды и жажде потреблять.
В эфире представлена авторская точка зрения ведущих эфира: Алексея Орлова и Захара Белинского.
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Источник: www.youtube.com