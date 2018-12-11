Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2018

Пётр Порошенко — известный любитель приврать. Однако понять его можно. Когда в стране сильнейший экономический кризис, гражданская война и глобальный отток населения, что еще ему остается?! Только хвастаться несуществующими успехами и нарочно вводить коллег из стран Запада в заблуждение.

Правда, когда главу Украины публично ловят на вранье, выглядит это всё равно забавно.

Так, Порошенко снова решил сделать вид, что жители его государства радуются переменам и исполнены патриотизма. Он публично заявил, что люди настолько любят свою страну, что мужчины стоят в очередях в военкомат.

Так в интервью телеканалу «Перший Захидный» Порошенко заявил, что после введением военного положения на Украине в военкоматах Львовской области и всей Галичины моментально «выстроились очереди» из мужчин призывного возраста.

«Это именно то, что я хочу видеть, и почему я горжусь нашими ветеранами, нашими военными, нашими вооружёнными силами», — утверждает президент-олигарх.

Якобы молодые люди вовсе не опасаются призыва и тем более не скрываются от армии. Все они, как один, готовы служить своей родине, а это — показатель успешной политики Киева. Люди хотели евроинтеграцию — они ее получили. Теперь все довольны и счастливы.

На деле же, конечно, все не так. На Донбассе идёт жестокая братоубийственная война, а совсем недавно Порошенко объявил военное положение. После инцидента в Керченском проливе (когда украинские военные корабли нарушили границы РФ) ситуация изменилась в худшую сторону.

Теперь любой юноша, который оказался на срочной службе, рискует оказаться в горячей точке. А далеко не каждый украинец готов убивать своих же в угоду кровавому режиму Киева. Именно поэтому мужчины призывного возраста бегут не только от военкомата, но и из страны.

Как сообщили* в Минобороны Украины, осенний призыв фактически сорван. В нескольких областях недобор солдат достигает 80%. Для армии это — катастрофа. Однако Петр Порошенко предпочитает открыто врать людям и утверждать, что все в порядке.

Видимо, делает это он в надежде на очередной кредит от Запада.

*«Осенний призыв по существу сорван. В Минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются. В некоторых областях недобор по призыву составляет даже не 40%, а все 70 – 80! Это западные области Украины – там большинство призывников уезжает на заработки сразу после окончания школы, ПТУ или ВУЗа, не дожидаясь призыва. Когда приходят повестки в семьи, родители отвечают, мол, своего ребенка не видели уже год – два – три. Их просто нет в стране, кого призывать?» — рассказал о проблеме изданию Страна.уа чиновник украинского военного ведомства.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»