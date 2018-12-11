Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2018
- 09:00 В Раде объяснили, почему украинцы больше не майданят.
- 06:00 И вновь фиаско: Порошенко бьётся в конвульсиях за президентское кресло.
- 04:41 Порошенко вновь опозорился, попавшись на вранье о ВСУ.
- 02:00 ДНР: Руководство шахты привлечено к уголовной ответственности за присвоение зарплаты работников.
- Вчера 22:50 Гeть вiд Mocкви!.
В Раде объяснили, почему украинцы больше не майданят
Народный депутат Оксана Продан считает, что украинцы потеряли веру в изменения, а потому не выходят на протесты.
Об этом она заявила в прямом эфире украинского ТВ.
«Я думаю, что в Украине нет (протестных — прим. ред.) демонстраций, выходов активного количества людей, потому что люди, во-первых, потеряли веру, во-вторых, люди понимают — и это понимают абсолютно все — в стране очень много оружия, и они осторожно относятся к выходам на улицу, понимая, что это оружие может быть использовано по любому поводу», — сказала она.
«У меня была такая ситуация. Я продолжаю защищать упрощенную систему налогообложения, и на одном из этапов обсуждения этого вопроса мне говорят: ну, если они не хотят изменений в системе — пусть выходят на улицы. Я ответила, что все люди, которые выходили в 2010-м, 13, 14, — они в большем количестве выехали из Украины», — добавила Продан.
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И вновь фиаско: Порошенко бьётся в конвульсиях за президентское кресло
Драматический спектакль, который устроил украинский президент Петр Порошенко в Керченском проливе, стал его очередной попыткой удержаться у власти. После провала этой провокации олигарх стал «выжимать» максимум из ситуации. Правда, и на этот раз его, вероятно, ожидает фиаско.
После того как российские пограничники задержали украинских моряков, вошедших в территориальные воды Российской Федерации, Порошенко и его свита начали призывать международную общественность к жесткому ответу на якобы агрессивные действия Москвы.
В частности, олигарх призвал США и ЕС закрыть американские и европейские порты для входа российских судов. В интервью телеканалу Fox News Вальцман даже позволил себе такие слова, как война.
«Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международной войне украинские военные суда», — разразился украинский лидер.
В свою очередь, в России истерику Порошенко приняли как пиар и глупость. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Порошенко лишь пытается собрать политические очки в преддверии выборов. В остальном слова украинца, по мнению парламентария, не будут восприняты должным образом на Западе.
Причём мнение российского политика абсолютно верно. Зацепившись за ситуацию в Керченском проливе, украинская элита под предводительством Петра Порошенко старается «выжать» из ситуации по максимуму. В связи со случившемся звучали призывы остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и ужесточить санкции против России. Для того, чтобы показать заботу, Порошенко даже подписал закон о стипендии задержанным в России украинцам (около 200 долларов ежемесячно).
Порошенко попытался показать, что он сильный лидер, который может бороться даже с такой мировой державой, как Россия. Тем не менее, вряд ли эти «поползновения» позволят ему заручиться поддержкой украинцев.
Большинство граждан Украины понимает, что сладкие обещания вывести Незалежную на новый уровень — это всего лишь слова. Народ на деле увидел, во что страна превратилась за последние уже почти 5 лет. И по этой причине никакие «героические поступки» не исправят ситуации для Порошенко. С провокацией в Керченском проливе он потерпел фиаско.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Порошенко вновь опозорился, попавшись на вранье о ВСУ
Пётр Порошенко — известный любитель приврать. Однако понять его можно. Когда в стране сильнейший экономический кризис, гражданская война и глобальный отток населения, что еще ему остается?! Только хвастаться несуществующими успехами и нарочно вводить коллег из стран Запада в заблуждение.
Правда, когда главу Украины публично ловят на вранье, выглядит это всё равно забавно.
Так, Порошенко снова решил сделать вид, что жители его государства радуются переменам и исполнены патриотизма. Он публично заявил, что люди настолько любят свою страну, что мужчины стоят в очередях в военкомат.
Так в интервью телеканалу «Перший Захидный» Порошенко заявил, что после введением военного положения на Украине в военкоматах Львовской области и всей Галичины моментально «выстроились очереди» из мужчин призывного возраста.
«Это именно то, что я хочу видеть, и почему я горжусь нашими ветеранами, нашими военными, нашими вооружёнными силами», — утверждает президент-олигарх.
Якобы молодые люди вовсе не опасаются призыва и тем более не скрываются от армии. Все они, как один, готовы служить своей родине, а это — показатель успешной политики Киева. Люди хотели евроинтеграцию — они ее получили. Теперь все довольны и счастливы.
На деле же, конечно, все не так. На Донбассе идёт жестокая братоубийственная война, а совсем недавно Порошенко объявил военное положение. После инцидента в Керченском проливе (когда украинские военные корабли нарушили границы РФ) ситуация изменилась в худшую сторону.
Теперь любой юноша, который оказался на срочной службе, рискует оказаться в горячей точке. А далеко не каждый украинец готов убивать своих же в угоду кровавому режиму Киева. Именно поэтому мужчины призывного возраста бегут не только от военкомата, но и из страны.
Как сообщили* в Минобороны Украины, осенний призыв фактически сорван. В нескольких областях недобор солдат достигает 80%. Для армии это — катастрофа. Однако Петр Порошенко предпочитает открыто врать людям и утверждать, что все в порядке.
Видимо, делает это он в надежде на очередной кредит от Запада.
*«Осенний призыв по существу сорван. В Минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются. В некоторых областях недобор по призыву составляет даже не 40%, а все 70 – 80! Это западные области Украины – там большинство призывников уезжает на заработки сразу после окончания школы, ПТУ или ВУЗа, не дожидаясь призыва. Когда приходят повестки в семьи, родители отвечают, мол, своего ребенка не видели уже год – два – три. Их просто нет в стране, кого призывать?» — рассказал о проблеме изданию Страна.уа чиновник украинского военного ведомства.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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ДНР: Руководство шахты привлечено к уголовной ответственности за присвоение зарплаты работников
Сотрудники сектора по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Шахтерского городского отдела полиции изобличили должностных лиц одного из частных угледобывающих предприятий города в присвоении денежных средств в крупном размере.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Шахтерского ГО МВД Донецкой Народной Республики.
Правоохранителями установлено, что по устному указанию руководителя главный бухгалтер данного предприятия произвела частичную выплату начисленной заработной платы работникам предприятия за один из месяцев прошлого года, сославшись на отсутствие денежных средств для выплаты полной суммы.
«В результате должностными лицами были присвоены денежные средства более 100 работников на общую сумму более полумиллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению», — сообщил начальник СБЭПК Шахтерского ГО МВД ДНР Роман Романов.
Действия фигурантов квалифицируются согласно ч. 3 ст. 172 УК ДНР (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.
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почему украинцы больше не майданят? Ответ очень прост, за это нынешняя власть Украины, да же не сажает на зону, она просто напросто убивает своих оппонентов, не иносказательно, а физически! По тому и разбегается народ кто куда! Судя по коментам на этом сайте, очень много майданутых в РФ прячутся и гадят по маленьку, кто кто а они то знают чётко, Мертви бджоли не гудуть, а якщо гудуть, то тихо-тихо…!