“Мобилизация” в ответ на “экономическое ЧП”
13:28. 11 декабря 2018 Просмотров - 235 4 коммент. Опубликовал: brahman
В ответ на "чрезвычайное экономическое положение" Макронаhttps://colonelcassad.livejournal.com/4633138.html , Меланшон и глава одного из крупнейших французских профсоюзов объявили, что эти жалкие подачки протестующих не устраивают и призвали "Желтых жилетов" к мобилизации для "Акта №5".
Макрон ошибся эпохой. Он начал браниться на народ и ни слова не сказал о раненых", — отметил Меланшон. По его словам, Макрон забыл о малоимущих категориях граждан — о безработных, частично занятых работниках, молодежи и студентах, отмечает «Интерфакс». Необходимо продолжать борьбу, протесты по всей стране продолжатся в ближайшую субботу. «Гражданская революция будет великой», — заявил Меланшон.
В свою очередь глава фракции социалистов в Национальном собрании Франции Валери Рабо назвала выступление Макрона «запоздалым ответом, обманом зрения»."Как он собирается финансировать увеличение МРОТ (на 100 евро — прим. ред.)? За счет роста налогов? За счет урезания государственных услуг? Очень большая неясность", — задалась вопросом Рабо.По мнению председателя организации SOS Racisme Доминика Сопо, упоминание Макроном иммиграции в своем выступлении в ответ на протесты «желтых жилетов» «не сулит ничего хорошего».В коммюнике, которое Сопо озаглавил «Иммигранты как козлы отпущения», глава правозащитной организации обращает внимание на то, что Макрон упомянул о проблеме иммиграции в заявлении, посвященном, в частности, распределению средств и ожиданиям учащейся молодежи. Макрон заявил: «Я хочу также, чтобы мы привели нацию к согласию с самой собой в том, что является ее глубокой идентичностью. Чтобы мы взялись за вопрос иммиграции». SOS Racisme увидела в этих словах Макрона «попытку бросить иммигрантов на съедение социальной неопределенности». Об этом сообщает Рамблер.
https://news.rambler.ru/other/41409132-frantsuzskaya-oppozitsiya-makron-oshibsya-epohoy-vo-frantsii-gryadet-velikaya-revolyutsiya/ – цинк
Интересная аллюзия от Меланшона на главный предвыборный лозунг Трампа. Надо было еще добавить – снова.
Стоит отметить, что именно Меланшон смог лучше прочих навариться на идущих протестах, так как его социальная риторика во многих аспектах совпадает с требованиями протестующих.
Разумеется, ему сразу начали припоминать поездки в Россию https://colonelcassad.livejournal.com/4174615.html в рамках раскручиваемой глобалистами кампании, где все протесты дело рук внешних сил – Трампа, Путина и т.д.
Кстати, майский прогноз на тему усиления позиций Меланшона оказался верным.
Присоединение социалистов к критике уступок Макрона достаточно забавно, так как трудовую реформу, которая еще до Макрона приводила к массовым протестам, проталкивало именно "социалистическое" правительство и лично президент-"социалист" Олланд. Макрон тут по сути не новатор, а продолжатель экономического курса Олланда, который Макрон "ускорил" и "углубил", но "социалисты" сейчас пытаются поднять свою обнуленную популярность, присасываясь к протестам "Желтых жилетов", делая вид, что они совсем не причем к возникшей плачевной социально-экономической ситуации.
Само собой критика Макрона звучит от правых и антиглобалистов, а также от экономистов, которые не понимают, откуда Макрон возьмет деньги даже на свои скупые обещания.
Согласно последним опросам https://www.europe1.fr/societe/la-popularite-des-gilets-jaunes-progresse-a-75-selon-un-sondage-3809978 – 75% французов поддерживает требования "Желтых жилетов", из них 49% полностью поддерживают и 26% испытывают симпатию.
Среди представителей среднего класса поддержка движения составляет 75%. Среди представителей рабочего класса – 83% (как уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/4631729.html, это типичная смесь из мелкобуржуазного протеста и протеста рабочего класса).
Больше всего среди протестующих избирателей Марин Ле-Пен, следом идут избиратели Меланшона. Что забавно, среди тех, кто голосовал за Макрона, 52% тоже поддерживают "Желтых жилетов".
81% французов считают, что Макрон не слышит "Желтых жилетов", а 69% процентов считают, что "мобилизация" должна продолжаться. Насколько они тверды в своих убеждения, увидим 15 декабря.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Жадность фраера погубит.
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Минимальная зарплата во Франции будет повышена на 100 евро с 1 января 2019. Сейчас это 1498 евро.
МРОТ в РФ 11200 рупий.
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Это ИП сколько за себя платить взносов надо с таким МРОТ 1500 евро?
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В Германии забастовали железнодорожники, парализовали все движение,
многие из них также в “желтых жилетах”. Требуют повысить зарплату.
Пятая колонна и русофобы на Западе ждут, когда такие же протесты
начнутся и в России, но русские пока индифферентны.