Ксения Шойгу: Современная девушка должна быть умной, смелой и внутренне свободной, воспитанной и гармоничной, уважающей наши ценности. И ещё она должна быть красивой.

Военно-спортивная игра «Гонка героев»

Военно-спортивная игра «Гонка Героев», которая уже несколько лет проводится в разных городах России, представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Она организуется при поддержке Министерства обороны РФ.



Участниками первой экспериментальной «Гонки Героев» (2013 год) длиной в 5 км, которая прошла на полигоне Алабино, стало всего 300 человек, в следующем году – 10 тысяч человек, и за последние несколько лет число ее участников и зрителей составило уже 1 миллион человек.



Сейчас игра проводится в 15 крупных городах и регионах страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Крым, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Ульяновск, Тюмень, Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.



Мероприятие призвано способствовать популяризации здорового и активного образа жизни. Проект привлекает активных и целеустремленных людей, объединенных общими ценностями.



Не удивительно, что он был удостоен многих наград и был признан лучшим спортивным проектом, по версии World Class, лучшим патриотическим проектом по версии Министерства обороны РФ, стал номинантом на премию «Спортивное открытие года» по версии РБК. источник , которая уже несколько лет проводится в разных городах России, представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Она организуется при поддержке Министерства обороны РФ.Участниками первой экспериментальнойдлиной в 5 км, которая прошла на полигоне Алабино, стало всего 300 человек, в следующем году – 10 тысяч человек, и за последние несколько лет число ее участников и зрителей составило ужеСейчас игра проводится в 15 крупных городах и регионах страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Крым, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Ульяновск, Тюмень, Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.Мероприятие призвано способствовать популяризации здорового и активного образа жизни. Проект привлекает активных и целеустремленных людей, объединенных общими ценностями.Не удивительно, что он был удостоен многих наград и был признан лучшим спортивным проектом, по версии World Class, лучшим патриотическим проектом по версии Министерства обороны РФ, стал номинантом на премию «Спортивное открытие года» по версии РБК.

Ксения Шойгу. Увлечение, которое стало делом всей жизни

Мы пообщались с Ксенией Шойгу — руководителем команды «Лиги Героев», специализирующейся на организации крупных спортивно-массовых мероприятий в любительском сегменте, и узнали, как из любви к спорту и упорства родился новый вид активного отдыха.

— Быть девушкой в спорте, а тем более управленцем в спортивном проекте – это уже большая редкость. Как вы пришли в спорт и как вам пришла идея «Гонки»?

— Спорт я любила всегда, особенно бег. Но до определённого момента организовывать спортивные мероприятия не пробовала. Изначально мы задумали это мероприятие для себя и для своих друзей, но благодаря интересу людей стало ясно, что проект просто обречен стать массовым и популярным.

Когда появилась «Гонка Героев», а затем и концепции других спортивных проектов, настало время создать какой-то единый бренд, организацию и, конечно, собрать команду энтузиастов, готовых работать с полной самоотдачей. Так в 2015 году и родилась «Лига Героев». Сейчас «Лига» выросла, нас стало больше, мы стали опытнее. Забеги с препятствиями — направление у нас практически новое и это, конечно, был дополнительный стимул – азарт и желание быть первопроходцем!

— С чего всё начиналось? Какой была география в первый год запуска проекта?

— О, я люблю эту историю. Началось всё с одного телефонного звонка. В августе 2013 года мне позвонил мой знакомый и сказал: «Слушай, у меня есть классная идея. Ты знаешь что-то про забеги с препятствиями? Я хочу собрать всех своих самых спортивных друзей и устроить такой забег!» Идея мне понравилась, и я сказала ему: «Давай попробуем!» Нашли площадку, по сути — простое поле. Собрали нехитрые препятствия из дерева, сена, покрышек. Из этих простых конструкций позже вырастут наши знаменитые «рукоходы», «Эверест» и другие испытания. Тогда у нас получилась настоящая «тропа разведчика». Дальше нужно было найти участников. Позвали друзей, знакомых, приятелей, бывших однокурсников. В итоге набралось несколько сотен человек! Это было в Москве, на федеральный уровень мы вышли позже, в 2015 году.

— К каким масштабам и цифрам вы пришли сейчас?

— Нашему первому проекту, флагманскому, то есть «Гонке Героев», в этом году будет пять лет. Это 25 регионов и свыше 500 тыс. участников и зрителей со всей страны. В трёх странах, если быть точнее. Мы провели Гонку в Баку, организовали зимний забег в Германии на гоночном треке «Нюрбургринг».

— Есть ли на площадке какой-то стандартный набор препятствий или они изменяются, исходя из каких-то локальных особенностей?

— У нас есть множество знаковых, легко узнаваемых препятствий: рукоходы, «Эверест», «рождённый заново», но, естественно, для каждой трассы у них свой порядок расстановки. У большинства маршрутов есть и свои особенные испытания. Мы постоянно добавляем что-то новое для каждой из наших трасс. Например, для участников формата «Чемпионат» мы предлагаем больше препятствий и увеличенный километраж.

(Чемпионат – соревновательный формат «Гонки Героев» с призовым фондом и усложнённой трассой.)

— Вы сами часто принимаете участие в стартах, например в Гонке, которая прошла в Германии. Для этого нужно иметь хорошую физическую подготовку. Занимались ли вы профессионально каким-то видом спорта в прошлом?

— Нет, суперпрофессионально спортом я никогда не занималась. Но достаточно серьезно увлекалась бегом, а сейчас, как понимаете, хобби и работа идут рука об руку. Когда организуешь собственное спортивное мероприятие, хочется первым делом самой в нём поучаствовать, сравнить с другими похожими проектами.

— Каким был опыт с проведением старта «Гонки Героев» в Баку в прошлом году?

— Могу сказать точно, что это был очень волнительный опыт, потому что это был первый раз, когда мы устраивали Гонку не в России, а в стране, где еще не было подобного направления. С учетом поддержки азербайджанских коллег и упорной работы нашей команды, мы смогли создать действительно отличное мероприятие, которое понравилось и нам, и участникам, и организаторам с азербайджанской стороны. В общем, итог оказался положительным. Именно с него мы начали международную деятельность.

— Подобные забеги проходят по всему миру в разных форматах и под эгидой разных брендов. Участвовали ли вы в подобных проектах коллег, обменивались ли с ними опытом?

— Разумеется, участвовала. И, конечно, мы обменивались опытом с точки зрения организации. Вообще, в сравнении с американскими и западными аналогами у нас весьма высокая планка качества. И те иностранцы, которые бегали гонку в России, удивляются и пишут восторженные комментарии в соцсетях. Нам приятно, что уровень организации наших мероприятий высоко оценивается за рубежом. Тем не менее всегда остаются точки роста. Для нас это международный маркетинг. Сейчас мы учимся планировать, привлекая участников на более ранних этапах, стремясь соединить все аспекты подготовки мероприятия в единый отточенный механизм.

— Как вам кажется: какая ключевая особенность есть у европейских стартов и что, по вашему мнению, уникально для России?

— Первое отличие – это препятствия. Если в зарубежных забегах одним из основополагающих испытаний на трассе является рельеф, перепады высот, то у нас по большей части это уникальные препятствия, которые вам, как участнику, необходимо преодолеть. Второе отличие – это сам формат стартов. У нас – командные забеги с определённым набором правил (не бросаем своих, всегда дожидаемся последнего участника команды, прислушиваемся к советам инструктора, который помогает проходить трассу), а на Западе люди, как правило, участвуют поодиночке в массовых стартах. И третье — из-за того, что мы любим бросать себе вызов, наши проекты воспринимаются не только как развлечение, но и как испытание, проверка на прочность. Но эмоции и в том, и в другом случае одни и те же – радость победы, гордость за себя, своё упорство и силу воли. На этапе подготовки ты ещё не знаешь, сможешь ли пройти трассу, покорится она тебе или нет. И только потом становится ясно, что всё достаточно просто и главное – получить удовольствие от забега.

— Ксения, что для вас важно в жизни? Как вы думаете, какой должна быть современная девушка?

— Она должна быть умной, смелой и внутренне свободной, воспитанной и гармоничной, уважающей наши ценности. И ещё она должна быть красивой. И я говорю не столько про внешность, сколько про обаяние и душевную красоту человека.

Красота – это в первую очередь уверенность в своих силах, способность не бояться ставить себе сложные цели и достигать их.

— Сложно ли совмещать работу над таким масштабным проектом и личную жизнь: встречаться с друзьями, видеться с семьей? Как успевать всё?

— Нужно хорошо планировать свое время! И не забывать о мотивации! Если у тебя её хватает, то ты сможешь успеть абсолютно все — не надо оправдывать себя тем, что ты что-то не успеваешь, потому что просто не хватает времени. Ты не успеваешь только потому, что недостаточно сильно этого хочешь.

— Согласны ли вы с утверждением, что спорт и физические нагрузки – важнейшие составляющие распорядка современного человека?

— Безусловно, это неотъемлемая часть жизни современного человека, которая очень помогает в работе. Помогает по нескольким причинам: во-первых, это эндорфины, которые вырабатываются во время тренировки. Во-вторых, человек подтянутый и спортивный чувствует себя гораздо лучше и может выносить более высокие нагрузки при недосыпе, большом количестве работы, многозадачности, в сравнении с человеком, который спортом не занимается. В-третьих, это безусловно твоё время, когда тебе никто не мешает и когда ты можешь подумать о решении каких-то вопросов. Во время тренировки приходят новые мысли и ответы на многие вопросы.

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Прямая трансляция || «Гонка Героев Суперфинал» 2018 (полная версия)

Гонка Героев Mubarizler || Баку, 2017

Источник: cont.ws