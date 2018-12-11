Как Запад готовил Гитлера к нападению на СССР

После Первой мировой войны, которую еще назвали Великой войной, унесшей жизни свыше 10 млн человек, казалось, человечество, осмыслив трагические итоги, сможет сделать все необходимое для того, чтобы такие масштабные кровавые конфликты не повторились. Но уже вскоре после ее окончания, революции в России и революционных событий в других европейских странах стало очевидно, что итоги войны устраивают не всех, а победа большевиков стала главным раздражителем для Запада. Вот например, что писал в своем дневнике командующий американскими войсками в Германии генерал Г. Аллен 15 января 1920 г.: « Германия является государством наиболее способным успешно отразить большевизм. Расширение Германии за счет России на длительное время отвлекло бы немцев на восток и уменьшило бы тем самым напряженность в их отношениях с Западной Европой».



Выйдя на мировую арену после участия в Первой мировой войне, США большое внимание уделяли ситуации в Европе и особенно событиям в Германии.



Еще в 1921–1922 гг. помощник американского военного атташе в Берлине капитан Трумэн Смит обратил внимание на эмоциональные и жесткие выступления в Мюнхене еще малоизвестного в стране политика Адольфа Гитлера, который с 1921 г. возглавлял немецкую национал-социалистическую рабочую партию (НСДАП).



В 1922 г. американский дипломат познакомился с ним. Особо следить за его выступлениями и митингами национал-социалистов он рекомендовал прибывшему из США бизнесмену Эрнсту Ганфштенглю, который, помимо бизнеса, выполнял задания американских спецслужб.

В начале ХХ в. он переехал с отцом, который занимался издательским бизнесом в Мюнхене, из Германии в США. Там он получил прекрасное образование, окончив в 1909 г. престижный Гарвардский университет. Он знал несколько иностранных языков, прекрасно играл на фортепьяно, был вхож в аристократические дома Баварии, был знаком с будущим президентом США Франклином Рузвельтом…

Приехав в Мюнхен, Э. Ганфштенгль оперативно выполнил просьбу капитана Смита. Вскоре, познакомившись с Гитлером, он вошел в его ближайшее окружение. После «пивного путча» в Мюнхене лидер нацистов скрывался в загородном доме американца в мюнхенском пригороде Уффинг.



Когда за Гитлером пришла полиция с ордером на арест, он попытался покончить жизнь самоубийством. Хелен, жена Ганфштенгля, смогла разоружить его приемом дзюдо, которому ее научил ранее Эрнст. Кто знает, как развивалась бы история ХХ в., если бы Гитлер застрелился в 1923 г.?

После освобождения из тюрьмы, где он провел девять месяцев из пяти лет, на которые был осужден, лидер нацистов еще больше стал доверять Ганфштенглю. А тот, в свою очередь, начал знакомить его с представителями высшего общества Баварии. Более того, он продолжил активно снабжать национал-социалистов деньгами.



С 1923 по 1926 гг. финансирование Гитлера и его партии осуществлялось через швейцарские и шведские банки, и роль Ганфштенгля в этом трудно преувеличить. Он и сам лично оказывал помощь в издании гитлеровской книги «Майн кампф» и газеты, печатному органу НСДАП «Фолкишер беобахтер» («Народный обозреватель»).



Эрнст Ганфштенгль даже написал несколько маршей для коричнерубашечников, а когда родился у него сын, фюрер стал его крестным отцом… До 1937 г. он возглавлял пресс-службу А. Гитлера.

(Охлаждение отношений с фюрером у Ганфштенгля наступило в 1936 г., когда он узнал, что окружение фашистского лидера недовольно его связями и близостью к Гитлеру. В 1937 г. он бежал в Швейцарию…



После его деятельности в Германии, помимо оперативной информации, администрация президента Рузвельта имела подробные данные на 400 фашистских лидеров. Только доклад о Гитлере составил около 70 страниц, где были подробности, которых не было ни у одной из спецслужб в те годы.)

С 1926 г. финансирование нацистов стало осуществляться напрямую через банки и промышленные концерны Германии. Осенью 1930 г. в США побывал глава Рейхсбанка Ялмар Шахт, который напрямую вел переговоры с представителями американского бизнеса.



Им он в приватных переговорах поведал о сценариях прихода А. Гитлера к власти в Германии и о его концепции развития страны, стратегии борьбы с большевизмом…



Вскоре атташе американского посольства в Берлине Д. Гордон сообщил в дипломатической депеше Госсекретарю США Г. Стимсону: «…Гитлер получил значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников. Как раз сегодня до меня дошел слух из источника, обычно хорошо информированного, что представленные здесь различные американские финансовые круги весьма активно действуют в том же направлении».

В 1932 г., работая над книгой «Жизнь Мальборо», Нидерланды и Германию посетил к тому времени известный британский политик У. Черчилль.



В Мюнхене он остановился в отеле «Регина», где ему вскоре был представлен один из помощников Гитлера. Им оказался Ганфштенгль, который после непродолжительной беседы предложил организовать встречу Черчилля и Гитлера в Мюнхене.



Вот как впоследствии в своей книге «Вторая мировая война» об этом вспоминал сам английский политик: «По всей вероятности, ему было поручено войти в контакт со мной, и он явно старался произвести на меня приятное впечатление. После обеда он сел за рояль и так хорошо исполнил множество пьес и песен, что мы получили огромное удовольствие…



Как оказалось, в то время он был любимцем фюрера. Он сказал, что мне следовало бы встретиться с Гитлером и что устроить это нет ничего легче…



В то время у меня не было какого-либо национального предубеждения против Гитлера. Я мало знал о его доктрине и его прошлом и совсем ничего не знал о его личных качествах.



Я восхищаюсь людьми, которые встают на защиту своей потерпевшей поражение родины, даже если сам нахожусь на другой стороне. Он имел право быть германским патриотом, если он желал этого.



Я всегда хотел, чтобы Англия, Германия и Франция были друзьями. Однако в разговоре с Ганфштенглем я между прочим спросил: «Почему ваш вождь так жестоко ненавидит евреев?..»



Получив подробный доклад о беседе с Черчиллем, Гитлер так и не пришел на встречу с ним, видимо, не желая отвечать на острые и неудобные вопросы английского политика.



Трудно сказать, что могла бы дать подобная встреча, но и без нее вскоре становится ясно, что Запад все чаще делает ставку на Гитлера и стремится ему помогать. Главной целью западных политиков в те годы было столкнуть Германию с СССР.

В мае 1933 г. президент имперского банка Ялмар Шахт посещает вновь Америку, где проходит его встреча с президентом Ф. Рузвельтом и крупнейшими американскими финансистами.



Вскоре Берлин получает инвестиции в германскую промышленность и займы из США на общую сумму свыше миллиарда долларов.



Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне Ялмар Шахт проводит также серию встреч и переговоры с главой британского банка Н. Монтегю. Как затем, во время Нюрнбергского процесса, заявил Я. Шахт, Великобритания предоставила кредиты Германии в объеме свыше миллиарда фунтов, что в долларовом эквиваленте составило два миллиарда долларов.

После пережитого Германией в 20-е годы экономического кризиса, который усугублялся выплатой репараций странам-победителям, американские промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы многих ключевых предприятий страны.



Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл» получила контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри», которая активно финансировала избирательную кампанию А. Гитлера в 1930 г.



Над «Опелем» с 1929 г. и по сей день свой контроль осуществляет американская автомобильная корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпона. Именно на заводах этой корпорации в Германии производились для немецкой армии известные грузовики Blitz.



Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей Германии.

В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная.



Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 млн долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал моторс» — 35 млн, инвестиции «ИТТ» составили 30 млн, а «Форд» 17,5 млн долл.

Не может не шокировать тот факт, что даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 г. американские корпорации продолжали активно выполнять заказы фирм вражеских стран, поддерживали деятельность своих филиалов в Германии, Италии и даже Японии.



Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов или их союзников.



Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета министерства финансов Америки.



Очень часто американские корпорации без проблем получали разрешения на деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники…



Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзников поддерживалась экономической деятельностью США, чьи компании получали сверхприбыль за свои сделки с противником. Воистину, кому война, а кому мать родная…

Так, могущественная «Стандарт ойл» регулярно снабжала гитлеровскую армию различным топливом, а в промышленность поставляла синтетический каучук и различного рода сырье. Поставки шли также в Италию и в Австрию.



При этом в США в годы войны существовали серьезные проблемы с поставками синтетического каучука для американской промышленности.



Не помешала война «Стандарт ойл», используя британских посредников, заключить контракт с компанией «И. Г. Фербинидустри», который позволял производить авиационный бензин в Германии. Так что самолеты «люфтваффе», которые бомбили мирные города Советского Союза, Великобритании, убивали британских и американских солдат, получали бензин, созданный американской корпорацией.



За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками. Это и понятно — никто не рубит сук, на котором сидит.

Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская «ИТТ».



Не остановил производство во Франции после немецкой оккупации автомобильный концерн «Форд».



Особое покровительство деятельности концерна в Европе оказывал лично Герман Геринг, который возглавлял промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг».



Даже далекая от военных поставок компания «Кока кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта».



И это далеко не все примеры сотрудничества крупного бизнеса США и гитлеровской Германии во время войны.



Впоследствии Яломир Шахт в беседе с американским доктором Джильбертом во время Нюрнбергского процесса заявит:«Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе.



Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс»…



Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Я. Шахта невиновным.

Оккупировав большую часть Европы, контролируя территорию континента с населением в 290 млн человек, гитлеровская Германия использовала ресурсы и огромный военно-промышленный потенциал европейских стран для войны с СССР.

Особым призом для Германии в марте 1939 г. стала Чехословакия, которая обладала боеспособной армией и развитой промышленность.



Еще в 1938 г., во время Мюнхенского сговора, по которому Чехословакия обязалась передать Германии Судетскую область, Гитлер предупредил британского премьера Н. Чемберлена и французского главу правительства Э. Деладье, что вслед за Судетами вскоре будет оккупирована вся Чехословакия. Но Деладье и Чемберлен палец о палец не ударили для защиты интересов этой страны.



Надо признать, что и чехословацкие лидеры, имея современную по тем временам армию, были способны оказать мощное сопротивление Германии, но раболепно отдали свою страну на милость Гитлера.



А Чехословакия представляла лакомый кусок для подготовки к будущей войне. Вес страны на мировом рынке вооружений тех лет составлял 40%. В этой небольшой стране производили ежемесячно 130 тыс. винтовок, 200 орудий около 5000 различных пулеметов…



Только за счет Чехословакии немецкие ВВС увеличились на 72%, получив 1582 самолета. Танковые части Германии к своим 720 прибавили 486 танков, произведенных на чехословацких заводах.



В итоге Гитлер за счет только Чехословакии смог вооружить и оснастить 50 дивизий.



Кроме того, фашистская Германия получила в довесок еще и золотой запас (80 тонн) этой страны, а также народ, который безропотно трудился на преступный нацистский режим все годы войны.



Особенно большой вклад в производство пушек, грузовиков, танков внесли заводы известной фирмы «Шкода». На чешских танках с началом войны немецкие солдаты воевали в Польше, Франции, Греции, Югославии, а затем и в СССР…

Только с 1933 по 1939 г. за шесть лет, которые Гитлер находился у власти, численность немецкой армии выросла в 40 раз. Несмотря на Версальские договоренности, это упорно не замечали лидеры Великобритании и Франции…



А усилению военно-технического потенциала Германии после стремительных побед вермахта 1939–1940 гг. способствовали также экономики Франции, Голландии, Бельгии, Норвегии…



Даже нейтральные Швеция и Швейцария поставляли предприятиям германской военной промышленности железную руду для производства стали и точные приборы…



Испания поставляла значительное количество нефти и нефтепродуктов…



Промышленность почти всей Европы работала на военную машину Гитлера, который 30 июня 1941 г. заявил, что он рассматривает войну с СССР как совместную европейскую войну против России.

Четыре долгих года вел Советский Союз войну с преступным режимом Гитлера и всех тех, кто поддерживал фашистскую Германию. Линия фронта пролегала не только на передовой, но в заводских цехах, конструкторских бюро, научных лабораториях…



Наша Победа над гитлеровской Германией и милитаристской Японией — это победа и наших учителей, конструкторов, инженеров и рабочих… которые победили и в противостоянии экономик и творческой мысли над противником, на которого работала вся Европа, десятки стран мира.

73 года назад завершилась Вторая мировая война, которая унесла жизни 50 млн человек. Но, как показывают факты, сегодня продолжается другая война, война за умы людей.



Некоторые западные историки и политологи создают идеологическое оружие, с помощью которого стремятся переписать историю Второй мировой войны, подменяя факты, не гнушаются фальсификаций.



Вот почему важно напоминать о том, как и с помощью кого пришел к власти Гитлер, какую угрозу несла миру нацистская идеология, кто потворствовал фюреру на Западе и как советский солдат нанес смертельный удар в 1945 г. фашистской Германии и ее союзникам.



И.А. Михайлов



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