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Экономическое ЧП

00:52. 11 декабря 2018 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:


Макрон в своем официальном обращении к народу по итогам продолжающихся протестов объявил о введении во Франции режима чрезвычайного экономического положения.
Обвинив в попытках устроить анархию неназванных лидеров и партии https://ria.ru/20181210/1547769590.html, Макрон осудил нападения на полицию.
Ради успокоения бунтующих масс, Макрон готов пойти на экономические уступки:

1. Повысить с мая 2019 года минимальную зарплату на 100 евро.
2. Отменить налоги и сборы с сверхурочных заработков.
3. Ввести дополнительную необлагаемую налогом премию для работников.
4. Отменить налоговые отчисления для пенсионеров с пенсией менее 2000 евро в месяц.

На фоне требований протестующих https://colonelcassad.livejournal.com/4631729.html, совсем никчемные уступки в виде "Давайте мы дадим вам немного денег. В следующем году. А вы перестаньте бузить".
Прислушаются ли граждане к Макрону, увидим в эту субботу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, макрон, протесты, Франция, экономика
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Один комментарий»

  • 6040 1629
    nikolay 11 декабря 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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    Народные волнения во Франции вызваны потоком мигрантов, направляемых в Европу мировым еврейством, чтобы отвести внимание народа от себя. Макрон посадил мигрантов на содержание госбюджета, что привело к резкому снижению уровня жизни коренных французов.

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