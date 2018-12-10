Выборы в Армении

В Армении прошли досрочные парламентские выборы.По предварительным результатам победу одержал блок Пашиняна, набрав около 70% голосов. Еще две партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" станут фоном" набрав 6 и 9% соответственно.Бывшая правящая партия РПА пошла по пути "Партии Регионов" и закономерно в парламент не попала, набрав 4,7% при необходимых 5.Достаточно типичная картина для следующих после цветных революций выборов – захват командных высот в государстве ведет к трансформации государственной машины под новые цели и задачи, где некогда большие и всесильные правящие партии лишенные политической головы, рассыпаются как карточные домики, а их функционеры, как правило, озабочены вопросами как лучше перебежать в другую партию, избавившись от старого бренда. Так что РПА исключением не стала и с большой долей вероятности, мы в ближайшие годы увидим вычленение из нее части функционеров с изменением названия и позиционирования.Собственно, поэтому Пашинян и форсировал проведение досрочных выборов, так как если этот вопрос затянулся бы на год-другой, то могло получиться как при первой "оранжевой революции" на Украине, когда "Партия регионов" еще при Ющенко смогла получить своего премьера на фоне тотального разочарования в оранжевых. При текущем раскладе, РПА оказалась фактически разгромленной.В более широком смысле, выборы дадут Пашиняну возможности для более активного обострения отношений с Россией, что будет прежде всего проявляться в экономической сфере, где еще более активно будет подниматься вопрос цены на газ и продажи оружия Азербайджану с "недостаточными" продажами оружия Армении. Ожидаемы и мелкие провокации в ОДКБ, а также усиление контактов со структурами НАТО, с постепенной актуализацией темы вывода российских войск из Гюмри. Несколько сдерживать эти тенденции будет общая экономическая зависимость Армении от России и фактор Карабаха, так как большая часть населения Армении прекрасно понимает, что обострение отношений с Россией, приведет к активизации конфликта вокруг Карабаха, тем более, что Азербайджан в своей пропаганде открыто заявляет, что раз в Армении пришли к власти такие силы, то именно Азербайджан должен стать привелигированным партнером в Закавказье. Но в примерно также же условиях начинал и Ющенко. В этом деле главное начать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com