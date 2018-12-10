Возвращение России на мировую арену неотвратимо связано с национализацией элиты.

Когда мы говорим о конфликте лево-консервативного населения России и право-либеральной элиты, где правительство - лишь верхушка огромной элитной правящей пирамиды, то мы автоматически ищем в этом конфликте место главы государства, президента России. Чьи интересы защищает Владимир Путин - это тема колоссального спора между гражданами страны. В этот спор вовлечены западные спецслужбы и НКО, продвигающие свои цели в отношении России, и в этом разгуле эмоций зачастую просто не остаётся места для качественного анализа. А он необходим, иначе в текущем моменте не разобраться.

В мейнстриме сформировано три позиции, одинаково радикальных и потому ошибочных.

1. Путин защищает интересы либералов, он с ними душой и телом.

2. Путин защищает интересы патриотов, он с ними душой и телом.

3. Путин защищает свои собственные интересы, его и интересует баланс ветвей власти и потому он ни с кем, а сам по себе, он над схваткой.

Как ни странно, все эти три позиции отражают лишь малую часть истины. Путин отчасти и с либералами, и с патриотами, и над схваткой. Но этим не исчерпывается его позиция. Есть ещё очень важная часть, не вошедшая ни в одну из этих схем. Путин - системный интегратор постсоветского пространства. И лишь в силу этой Миссии он взаимодействует с разными группами и силами.

Как у всякого глобального политика, у Путина существует своя Доктрина. Эта доктрина берёт начало в его словах, что самой большой катастрофой ХХ века является крушение Советского Союза. Советский Союз Путин понимает не как территорию с определенной идеологией, а как территорию - наследника Российской Империи. Это интегрированная система с центром в России. Может меняться господствующая идеология, но не должна меняться централизующая системная конфигурация.

Исходя из Доктрины Путина, всё постсоветское пространство является зоной исключительных национальных интересов России. Всякий, кто туда вторгается, сталкивается с Россией, рассматривается как враг и получает все возможные формы противостояния. Средства этого противостояния - это арсенал оружия, и потому Путин использует и либеральные, и антилиберальные инструменты - всё, что позволяет ситуация, не ограничивая себя рамками искусственных соображений, к коим в политике относятся идеологические предпочтения. Поэтому Путин неуловим, он с правыми, но он не правый, он с левыми, но он не левый, он с центристами, но он не центрист. Он вне всех и он со всеми. Поймать его в капкан невозможно.

Элита в России действительно ущербна и плоха. Если помнить, что она начинается в регионах и заканчивается в правительстве как месте согласования конфликтующих интересов опорных экономико-политических групп, то становится ясно - попытка силового сценария в адрес элиты встретит такой саботаж в структуре управления, что это грозит развалом власти. Но Доктрина Путина не собирается капитулировать перед этим фактом. Отменять Доктрину по причине отсутствия надлежащих кадров никто не собирается. Если крепость не сдаётся, её берут в осаду.

Отношения Путина и элиты напоминают схватку тигра с бабуином. Тигр гонится за бабуином, тот убегает, но вдруг останавливается и поворачивается к тигру. Тигр не прекращает движения, чтобы не гасить энергию, но вместо прямого преследования начинает кружить вокруг бабуина и, ударяя по конечностям, старается ухватить его за горло. Пропуская атаки, бабуин в конце концов терпит поражение. Хотя в прямом столкновении бабуин силён и могуч, он способен серьёзно повредить тигра.

Тактика тигра в отношении элиты - это средство превратить элиту в инструмент реализации Доктрины Путина. Сначала консолидация элиты достигалась закрыванием глаз на коррупцию и воровство. Потом наступил следующий этап - началась выборочная борьба с коррупцией. Консолидированная элита стала получать отдельные сигналы о том, где находятся берега её амбиций. Сейчас борьба с коррупцией переходит в системную плоскость.

Системность - это не только кнут, но и пряник. Нельзя давить и не оставлять выхода. Путин оставляет выход элитам. Он позволяет им вводить в должности детей и внуков, но в ответ требует эффективности в проектах. Суть проста - не можете думать о России, так думайте о своих детях и внуках. А они получат наследство лишь у тех, кто вкладывается в Россию, а не в заграницу. Создающие базу для эмиграции будут вымываться из власти и, следовательно, из собственности. Такой отбор уже идёт полным ходом в регионах, тигр подбирается к горлу бабуина - к центру, и сейчас Путин прямо это озвучил на съезде Единой России. Кто не понял сейчас. поймёт в ближайшем будущем.

Путин проводит ползучую национализацию элиты в целях превращения её в средство реализации Доктрины Путина: защиты постсоветского пространства как сферы исключительно российских геополитических интересов от внешнеполитических конкурентов. И было бы странно, ели бы Путин стоял на других позициях, уступая Западу утраченные по недоразумению территории Большого Отечества, как бы оно ни называлось. Путин помнит сам и формирует элиту, помнящую так же, как и он, что Россия - это не Российская Федерация, а многонациональный конгломерат, этой федерацией собранный и консолидированный на общих принципах выживания и противостояния внешним агрессорам.

Ибо нет никаких сомнений, что ни планы США или Европы в отношении Украины и Белоруссии, ни планы Турции в отношении Закавказья, ни планы Китая в отношении Средней Азии не являются заботой этих государств о росте благосостояния местного населения. Их рассматривают исключительно как ресурс, причём. направленный против как против самих местных. так и против Малой России, коей является Российская федерация. Поэтому Доктрина Путина - это консолидация постсоветского пространства на принципах общей безопасности и общих интересов, а судьба элиты России - национализация.

Никакие тактические уловки на спасут элиты от национализации, и лучше всех устроятся те, кто раньше других это понял и приняло в руководству. Остальных ждёт потеря статуса, а многих и свободы. Сопротивление бесполезно, так как Доктрина Путина - не его прихоть, а назревшая политическая необходимость для выживания России. Новые политики будут продолжать эту Доктрину потому, что другого выбора у нас нет. Запад понял это первым и именно этим объясняется его истеричное поведение. Остановить возвращение России не сможет никто.

Источник: www.iarex.ru