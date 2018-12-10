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Ту-160 в Венесуэле

20:28. 10 декабря 2018 Просмотров - 775 4 коммент. Опубликовал:


2 стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет в Венесуэлу и сели в международном аэропорту Майкетия (примерно в 20 километрах от Каракаса).
Вместе с ними в страну победившей боливарианской революции прибыли Ил-62 и Ан-124 с персоналом и материально-техническим обеспечением.



С учетом обострения ситуации с ДРСМД, вполне резонно напомнить США, что у РФ в Карибском бассейне есть потенциал для развертывания в том числе и стратегических вооружений.
Два носителя ядерного оружия в Венесуэле, в качестве небольшой демонстрации, вполне неплохой вариант. О полноценном развертывании речь сейчас разумеется не идет. Официальная версия – самолеты действуют в рамках учений, где отрабатываются сверхдальние перелеты.
Но контекст текущих отношений США и РФ таков, что вполне понятно, как именно будет восприняты такие действия в США. Пентагон уже выразил обеспокоенность.









Помимо тесных контактов с чавистами, которые активно закупают продукцию российской оборонки и получают выгодные кредиты на экономическую стабилизацию, в следующем году вероятен визит Путина на Кубу, куда его пригласил Диас-Канель, где как ожидается, будет обсуждаться вопрос более плотного военно-технического сотрудничества, выходящего за рамки простого оборонного кредита в 38-50 млн. долларов на закупку комплектующих для старых советских вооружений из запасов МО РФ. Официально никаких планов по восстановлению военного присутствия на Кубе на данный момент нет, хотя в околовоенных и парламентских кругах разговоры на эту тему уже давно ходят, начиная с самого банального варианта с восстановлением и модернизацией базы в Лурдесе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, венесуэла, вкс рф, Россия, США
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