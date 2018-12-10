Политическое поле России и правила игры на нем

Спорт и политика имеют между собой много общего, хотя разнятся все же гораздо больше. Однако сложно не согласиться с тем, что для игры на спортивном и на политическом поле должны быть ясные и прозрачные правила. При этом изменения правил игры, их корректировка в различных видах спорта ситуация нормальная и регулярная. Точно также необходима корректировка правил игры на политическом поле России.

Именно для этой цели, как мы надеемся, и создается Научно-экспертный совет при Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации. 13 декабря в 14.00 состоится его первое заседание. Ваш покорный слуга получил приглашение войти в его состав и принять участие в работе по корректировке избирательного законодательства. (весь персональный состав совета можно посмотреть здесь: http://www.cikrf.ru/activity/expert/sostav-sovet/)

С какими предложениями необходимо туда идти? Что является главными, требующими корректировок, проблемами «правил игры» сегодняшней политической системы?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, для чего вообще существует выборная система?

Чтобы органы власти формировались, исходя из политических предпочтений граждан.

Чтобы государство могло четко и ясно понимать, что на сегодняшний день хочет народ. Каково его настроение и в какую сторону нужно направлять страну.

Чтобы каждый гражданин мог активно участвовать в политическом процессе и тем самым чувствовать свою сопричастность к деятельности государства.

Таким образом – процедура выборов есть ничто иное, как связующее звено между гражданином и государством.

Сегодняшняя политическая ситуация в России характеризуется тем, что самая большая и правящая партия «Единая Россия» стремительно теряет доверие, после проведенной под диктовку МВФ пресловутой «пенсионной реформы». Глава ЕР Д.А. Медведев одновременно возглавляет правительство, поэтому вся полнота ответственности за складывающуюся в экономике ситуацию лежит именно на Едре.

Итак, главная партия страны стремительно теряет свою популярность. Что касается остальных трех больших парламентских партий, то здесь ситуация такова. КПРФ, выдвинувшая кандидатом в президенты П.Н. Грудинина с его «оффшорными счетами», практически добилась разочарования в себе тех, кому близки левые идеи и кто хочет видеть кандидатом от Коммунистической партии человека напоминающего коммуниста по взглядам, и, что важнее – по делам!

«Справедливая Россия», наряду с КПРФ, сегодня также является партией, которая потеряла свое лицо. У СР к этому ещё и явный кризис лидера. Ее глава Сергей Миронов продолжает удивлять странными заявлениями. Напомню, что летом 2018 года он заявил, что собирается создать … новую партию: «Я уже более полугода работаю над этим и думаю, что осенью мы закончим работу по созданию мощной новой партии». Осень уже давно прошла, в самом разгаре зима, однако странное заявление С. Миронова, лидера одной партии о создании другой, так и осталось пустыми словами. Единственной «большой» партией, которая за последнее время не потеряла авторитета своего лидера и своего лица, является ЛДПР.

Но вернемся к необходимым корректировкам выборного законодательства, о которых мы уже говорим много лет. Мы имеем ситуацию, когда правящей партией «Единая Россия» создана система, при которой партии (кандидаты) разделены на три сорта. Что является грубейшим нарушением самой сути и принципов демократии. Это разделение проходит даже не по бюджетам партий , не по затратам их на выборы, а по элементарной возможности УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ.

Партии высшего сорта: четыре парламентские, набравшие больше 3% на выборах в Думу. Им не надо собирать никаких подписей ни на каких выборах.

Партии второго сорта: это несколько политических сил, которые набрали более 5% на выборах в одно и более региональное Законодательное собрание. Большая часть из этих сил является «подписью и печатью» и используется исключительно в политологических целях, чтобы забирать голоса у конкурентов. Как, например, партия «Коммунисты России», которая появляется на поверхности только к выборам и только с целью забрать голоса у зюгановцев. Согласно закона, эти партии не должны собирать подписи на выборах в Думу и в некоторые другие парламенты, если у них там есть представители. Во всех остальных случаях – должны собирать подписи.

Партии третьего сорта: все остальные партии, обязанные собирать подписи НА ВСЕХ ВЫБОРАХ.

Очевидно, что институт сбора подписей делает невозможным участвовать в выборах большинству зарегистрированных политических сил.

В результате получается ситуация, когда самая большая партия стремительно теряет популярность, малые партии не допускаются через систему сбора подписей. Значит, при отсутствии изменений в этой части законодательства, основная борьба развернется между четырьмя «большими партиями», что в итоге должно привести к созданию в России некого аналога «двупартийной или трехпартийной системы», которую мы видим на Западе.

Другим важным моментом, как показывает опыт избирательной кампании 2018 года, уже вызывающим напряженность в обществе, является и сама система выборов губернаторов и «правила игры» на этом поле.

В сегодняшнем выборном законодательстве России есть два барьера. Формально они призваны «проверить» кандидатов на их «серьезность», а на самом деле, в реальности делают участие для многих политических сил практически невозможным. Сбор подписей, как мы уже указали, является непреодолимым барьером на выборах в Госдуму и Законодательные собрания регионов с большим количеством населения.

На выборах губернаторов подписи избирателей собирать не надо. Тут все устроено иначе – есть так называемый «муниципальный фильтр». Иначе говоря, чтобы стать кандидатом в губернаторы, нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. При этом надо не просто собрать нужное количество, но и сделать так, чтобы подписи были из каждого муниципального образования. Не будет подписи из одного из них – все, регистрации не будет.

Казалось бы идея вполне здравая – как то ограничивать число желающих идти в губернаторы. Отсекать несерьезных людей, у которых нет авторитета. За такого ведь муниципальные депутаты свой голос не отдадут. Но в ситуации, когда львиная доля муниципальных депутатов принадлежит к партии «Единая Россия» ситуация получается абсурдная. По сути, ЕР, то есть один из политических игроков решает, каким другим игрокам участвовать в губернаторских выборах, а кому нет. Когда правила игры пишет один из игроков, ожидать от него объективности в адрес соперников, по крайней мере, весьма наивно.

Но поскольку речь идет о политическом поле страны, то ситуацию надо менять обязательно. Иначе мы получим в полной мере монополию на власть одной партии, что ничего хорошего стране принести не может.

Так какие изменения нужны? Отмена муниципального фильтра?

Нет.

Скажу сразу: я и мои коллеги по движению «Патриоты Великого Отечества» (ПВО) сторонники НАЗНАЧЕНИЯ губернаторов президентом. Мы предлагали отменить выборы губернаторов и вернуться к их прямому и простому назначению президентом сразу, как только выборы губернаторов вновь появились в политическом календаре страны. Эта наша позиция никак не связана с текущими политическими событиями, мы об этом говорили многократно, задолго до интригующих выборных историй осени 2018 года.

Повторим ещё раз.

Раньше все было логично – с 2004 до 2012 года губернаторов назначал всенародно избранный президент страны. Народ избрал его, он выбрал тех, кому доверил управлять частью государства. Снятие и, что важно, назначение нового главы региона, быстро и эффективно – президент снял, президент назначил.

А что сейчас? А сейчас ситуация очень странная. В некоторых субъектах нашей Федерации главу региона выбирают жители, в некоторых депутаты регионального парламента. Логика не прослеживается вообще. К примеру, в Чечне главу региона выбирают всеобщим голосованием жители республики. В соседней Ингушетии главу избирают депутаты парламента – выбор они делают из трех кандидатур, предложенных им на рассмотрение президентом РФ.

А вот, пожалуй, самый интересный пример запутанности нынешней ситуации. В состав Тюменской области, кроме собственно говоря, самой этой области, входят ещё два автономных округа Российской Федерации – Ханты-Мансийский – Югра (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО), но округа не являются её административными единицами и остаются полноправными субъектами Российской Федерации. И вот 9 сентября 2018 года житель Салехарда, то есть ЯНАО Иван Иванов идет на выборы выбирать себе губернатора. Выбирает он себе и голосует на выборах губернатора Тюменской области, который находится в Тюмени. И тут же получает сообщение, что депутаты местного Законодательного собрания выбрали губернатора ЯНАО, который находится здесь рядом в Салехарде, своим депутатским голосованием.

Возникает вопрос: к чему все эти запутанности, ненужные сложности, ненужная борьба, разбитые надежды и обиды?

Единственное реальное возражение за выборность губернаторов таково: у местных жителей нет рычагов воздействия на губернатора, если они его не выбирают. Это лукавое возражение. Жители любой области выбирают депутатов – есть законодательные собрания, куда попадают только те, кому отдали голос избиратели. Губернаторы в случае их назначения не находятся в правовом вакууме – в случае злоупотреблений, конфликтов, плохой работы, сигнал президенту может и должно посылать Законодательное собрание области, депутаты.

Губернаторов должен назначать Президент, нужно вернуться к системе назначения глав регионов, тогда и вопрос с пресловутым «муниципальным фильтром» отпадет сам собой. К слову – такую же позицию из всех крупных партий последовательно занимает лишь ЛДПР во главе с В.В. Жириновским.

Наконец, ещё один вопрос, требующий обязательной корректировки – дата выборов, дата Единого дня голосования. Здесь все голоса, кроме «Единой России», говорят об одном: целесообразнее всего перенести выборы на весну. В сентябре в России вся страна на дачах, последние теплые деньки, сбор урожая. Работы по саду и огороду – до избирательных участков мало, кто доходит. Весной ситуация будет обратная – март, апрель – это наиболее подходящие месяцы для выборов в России. Если, конечно, мы хотим максимальной явки избирателей. Если нужна явка минимальная, то лучшей ситуации, чем середина сентября, сложно и придумать. Не говоря и о том, что выборы в сентябре подразумевают избирательную кампанию в самый разгар отпусков, когда наши уважаемые граждане отправляются отдохнуть.

Итак, наши предложения для корректировки выборного законодательства, для Научно-экспертного совета при Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации:

Отмена сбора подписей.

Возвращение к системе назначения губернаторов, отмена выборов глав регионов.

Перенос Единого дня голосования на весну.

Конечно, этим все проблемы и вопросы не исчерпываются. Но с чего-то надо начинать.

P.S. Ваши предложения по корректировке законодательства присылайте на почту nstarikov@bk.ru

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Источник: nstarikov.ru