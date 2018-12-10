Политическое поле России и правила игры на нем
Спорт и политика имеют между собой много общего, хотя разнятся все же гораздо больше. Однако сложно не согласиться с тем, что для игры на спортивном и на политическом поле должны быть ясные и прозрачные правила. При этом изменения правил игры, их корректировка в различных видах спорта ситуация нормальная и регулярная. Точно также необходима корректировка правил игры на политическом поле России.
Именно для этой цели, как мы надеемся, и создается Научно-экспертный совет при Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации. 13 декабря в 14.00 состоится его первое заседание. Ваш покорный слуга получил приглашение войти в его состав и принять участие в работе по корректировке избирательного законодательства. (весь персональный состав совета можно посмотреть здесь: http://www.cikrf.ru/activity/expert/sostav-sovet/)
С какими предложениями необходимо туда идти? Что является главными, требующими корректировок, проблемами «правил игры» сегодняшней политической системы?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, для чего вообще существует выборная система?
- Чтобы органы власти формировались, исходя из политических предпочтений граждан.
- Чтобы государство могло четко и ясно понимать, что на сегодняшний день хочет народ. Каково его настроение и в какую сторону нужно направлять страну.
- Чтобы каждый гражданин мог активно участвовать в политическом процессе и тем самым чувствовать свою сопричастность к деятельности государства.
Таким образом – процедура выборов есть ничто иное, как связующее звено между гражданином и государством.
Сегодняшняя политическая ситуация в России характеризуется тем, что самая большая и правящая партия «Единая Россия» стремительно теряет доверие, после проведенной под диктовку МВФ пресловутой «пенсионной реформы». Глава ЕР Д.А. Медведев одновременно возглавляет правительство, поэтому вся полнота ответственности за складывающуюся в экономике ситуацию лежит именно на Едре.
Итак, главная партия страны стремительно теряет свою популярность. Что касается остальных трех больших парламентских партий, то здесь ситуация такова. КПРФ, выдвинувшая кандидатом в президенты П.Н. Грудинина с его «оффшорными счетами», практически добилась разочарования в себе тех, кому близки левые идеи и кто хочет видеть кандидатом от Коммунистической партии человека напоминающего коммуниста по взглядам, и, что важнее – по делам!
«Справедливая Россия», наряду с КПРФ, сегодня также является партией, которая потеряла свое лицо. У СР к этому ещё и явный кризис лидера. Ее глава Сергей Миронов продолжает удивлять странными заявлениями. Напомню, что летом 2018 года он заявил, что собирается создать … новую партию: «Я уже более полугода работаю над этим и думаю, что осенью мы закончим работу по созданию мощной новой партии». Осень уже давно прошла, в самом разгаре зима, однако странное заявление С. Миронова, лидера одной партии о создании другой, так и осталось пустыми словами. Единственной «большой» партией, которая за последнее время не потеряла авторитета своего лидера и своего лица, является ЛДПР.
Но вернемся к необходимым корректировкам выборного законодательства, о которых мы уже говорим много лет. Мы имеем ситуацию, когда правящей партией «Единая Россия» создана система, при которой партии (кандидаты) разделены на три сорта. Что является грубейшим нарушением самой сути и принципов демократии. Это разделение проходит даже не по бюджетам партий , не по затратам их на выборы, а по элементарной возможности УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ.
Партии высшего сорта: четыре парламентские, набравшие больше 3% на выборах в Думу. Им не надо собирать никаких подписей ни на каких выборах.
Партии второго сорта: это несколько политических сил, которые набрали более 5% на выборах в одно и более региональное Законодательное собрание. Большая часть из этих сил является «подписью и печатью» и используется исключительно в политологических целях, чтобы забирать голоса у конкурентов. Как, например, партия «Коммунисты России», которая появляется на поверхности только к выборам и только с целью забрать голоса у зюгановцев. Согласно закона, эти партии не должны собирать подписи на выборах в Думу и в некоторые другие парламенты, если у них там есть представители. Во всех остальных случаях – должны собирать подписи.
Партии третьего сорта: все остальные партии, обязанные собирать подписи НА ВСЕХ ВЫБОРАХ.
Очевидно, что институт сбора подписей делает невозможным участвовать в выборах большинству зарегистрированных политических сил.
В результате получается ситуация, когда самая большая партия стремительно теряет популярность, малые партии не допускаются через систему сбора подписей. Значит, при отсутствии изменений в этой части законодательства, основная борьба развернется между четырьмя «большими партиями», что в итоге должно привести к созданию в России некого аналога «двупартийной или трехпартийной системы», которую мы видим на Западе.
Другим важным моментом, как показывает опыт избирательной кампании 2018 года, уже вызывающим напряженность в обществе, является и сама система выборов губернаторов и «правила игры» на этом поле.
В сегодняшнем выборном законодательстве России есть два барьера. Формально они призваны «проверить» кандидатов на их «серьезность», а на самом деле, в реальности делают участие для многих политических сил практически невозможным. Сбор подписей, как мы уже указали, является непреодолимым барьером на выборах в Госдуму и Законодательные собрания регионов с большим количеством населения.
На выборах губернаторов подписи избирателей собирать не надо. Тут все устроено иначе – есть так называемый «муниципальный фильтр». Иначе говоря, чтобы стать кандидатом в губернаторы, нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. При этом надо не просто собрать нужное количество, но и сделать так, чтобы подписи были из каждого муниципального образования. Не будет подписи из одного из них – все, регистрации не будет.
Казалось бы идея вполне здравая – как то ограничивать число желающих идти в губернаторы. Отсекать несерьезных людей, у которых нет авторитета. За такого ведь муниципальные депутаты свой голос не отдадут. Но в ситуации, когда львиная доля муниципальных депутатов принадлежит к партии «Единая Россия» ситуация получается абсурдная. По сути, ЕР, то есть один из политических игроков решает, каким другим игрокам участвовать в губернаторских выборах, а кому нет. Когда правила игры пишет один из игроков, ожидать от него объективности в адрес соперников, по крайней мере, весьма наивно.
Но поскольку речь идет о политическом поле страны, то ситуацию надо менять обязательно. Иначе мы получим в полной мере монополию на власть одной партии, что ничего хорошего стране принести не может.
Так какие изменения нужны? Отмена муниципального фильтра?
Нет.
Скажу сразу: я и мои коллеги по движению «Патриоты Великого Отечества» (ПВО) сторонники НАЗНАЧЕНИЯ губернаторов президентом. Мы предлагали отменить выборы губернаторов и вернуться к их прямому и простому назначению президентом сразу, как только выборы губернаторов вновь появились в политическом календаре страны. Эта наша позиция никак не связана с текущими политическими событиями, мы об этом говорили многократно, задолго до интригующих выборных историй осени 2018 года.
Повторим ещё раз.
Раньше все было логично – с 2004 до 2012 года губернаторов назначал всенародно избранный президент страны. Народ избрал его, он выбрал тех, кому доверил управлять частью государства. Снятие и, что важно, назначение нового главы региона, быстро и эффективно – президент снял, президент назначил.
А что сейчас? А сейчас ситуация очень странная. В некоторых субъектах нашей Федерации главу региона выбирают жители, в некоторых депутаты регионального парламента. Логика не прослеживается вообще. К примеру, в Чечне главу региона выбирают всеобщим голосованием жители республики. В соседней Ингушетии главу избирают депутаты парламента – выбор они делают из трех кандидатур, предложенных им на рассмотрение президентом РФ.
А вот, пожалуй, самый интересный пример запутанности нынешней ситуации. В состав Тюменской области, кроме собственно говоря, самой этой области, входят ещё два автономных округа Российской Федерации – Ханты-Мансийский – Югра (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО), но округа не являются её административными единицами и остаются полноправными субъектами Российской Федерации. И вот 9 сентября 2018 года житель Салехарда, то есть ЯНАО Иван Иванов идет на выборы выбирать себе губернатора. Выбирает он себе и голосует на выборах губернатора Тюменской области, который находится в Тюмени. И тут же получает сообщение, что депутаты местного Законодательного собрания выбрали губернатора ЯНАО, который находится здесь рядом в Салехарде, своим депутатским голосованием.
Возникает вопрос: к чему все эти запутанности, ненужные сложности, ненужная борьба, разбитые надежды и обиды?
Единственное реальное возражение за выборность губернаторов таково: у местных жителей нет рычагов воздействия на губернатора, если они его не выбирают. Это лукавое возражение. Жители любой области выбирают депутатов – есть законодательные собрания, куда попадают только те, кому отдали голос избиратели. Губернаторы в случае их назначения не находятся в правовом вакууме – в случае злоупотреблений, конфликтов, плохой работы, сигнал президенту может и должно посылать Законодательное собрание области, депутаты.
Губернаторов должен назначать Президент, нужно вернуться к системе назначения глав регионов, тогда и вопрос с пресловутым «муниципальным фильтром» отпадет сам собой. К слову – такую же позицию из всех крупных партий последовательно занимает лишь ЛДПР во главе с В.В. Жириновским.
Наконец, ещё один вопрос, требующий обязательной корректировки – дата выборов, дата Единого дня голосования. Здесь все голоса, кроме «Единой России», говорят об одном: целесообразнее всего перенести выборы на весну. В сентябре в России вся страна на дачах, последние теплые деньки, сбор урожая. Работы по саду и огороду – до избирательных участков мало, кто доходит. Весной ситуация будет обратная – март, апрель – это наиболее подходящие месяцы для выборов в России. Если, конечно, мы хотим максимальной явки избирателей. Если нужна явка минимальная, то лучшей ситуации, чем середина сентября, сложно и придумать. Не говоря и о том, что выборы в сентябре подразумевают избирательную кампанию в самый разгар отпусков, когда наши уважаемые граждане отправляются отдохнуть.
Итак, наши предложения для корректировки выборного законодательства, для Научно-экспертного совета при Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации:
- Отмена сбора подписей.
- Возвращение к системе назначения губернаторов, отмена выборов глав регионов.
- Перенос Единого дня голосования на весну.
Конечно, этим все проблемы и вопросы не исчерпываются. Но с чего-то надо начинать.
P.S. Ваши предложения по корректировке законодательства присылайте на почту nstarikov@bk.ru
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Источник: nstarikov.ru