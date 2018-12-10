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Охотничий леопард — чудо скорости, грации и силы

09:38. 10 декабря 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:
Охотничий леопард — чудо скорости, грации и силы

У него прямые ноги,

Словно у борзого пса,

Но причислен он в итоге

Всё же к кошкам. Чудеса!

Синючкова Ж.

Попалось мне как-то на глаза стихотворение о гепарде, отрывок из которого я выбрала в качестве стартовой цитаты для этой статьи. Истинная правда: несмотря на то, что гепард фактически относится к семейству кошачьих, и неискушенный обыватель легко перепутает теплое с мягким гепарда с леопардом, этот зверь имеет очень много общего с собачьей внешностью. Поговаривают, что на самом деле отличить леопарда и моего сегодняшнего героя очень легко: дескать, у гепарда и голова меньше, и полоски от глаз до носа, и поизящнее он, и по деревьям не очень хорошо лазает, так как когти зверя не втягиваются, а предусматривают выполнение совсем другой задачи. Стройный, в некотором смысле даже хрупкий, гепард — обладатель частично втяжных когтей. Кроме него, такими могут похвастать только три представителя кошачьих, но речь не о них, а о великолепном звере, популяция которого на черном континенте едва ли насчитывает 4500 особей. В большинстве стран гепарды уничтожены: в Саудовской Аравии хищника видели в 1950-м, в Индии — в 1955-м убили последнего. В Азии остался небольшой очаг обитания, только в Иране (центральная часть), а в Свазиленд гепард был вновь завезен после исчезновения. В дикой природе он встречается либо на охраняемой человеком территории, либо в местах, куда человек по каким-то причинам пройти не сумел.

Гепард уникален. Конечно, каждое животное по-своему неповторимо, но здесь я ничего не могу поделать со своей предвзятостью, и, наверное, классическим восприятием красоты. Помимо того, он легко даст фору любому наземному млекопитающему, разогнавшись до 110 км/ч всего за 3 секунды. Правда, по этому вопросу ведутся споры: некоторые ученые считают, что предел гепарда — 93 км/ч, другие уверены, что более 130 км/ч. В общем же рейтинге спринтеров от мира животных гепард, может быть, войдет в десятку лучших, и то — благодаря своей аэродинамической форме и большому объему легких (за их счет возможно интенсивное дыхание во время бега). Но это не точно.

Охотник в природе

Скорость гепарда — и дар, и проклятие: были случаи, когда хищник, не рассчитав силы, долго не мог прийти в себя и отдышаться после марафонской дистанции. Немудрено, особенно если учесть стиль охоты: обычно кошка (да, даже очень большая, но все-таки кошка) нападает на жертву из засады, выждав удобный момент. Гепард, набравшись наглости, практически не скрывается — разве что пригибается в траву — и буквально пешком приближается к теоретической добыче, сокращая расстояние примерно до 10 метров. А дальше — благородный риск и надежда на мощность собственных лап: так как местность, в которой обитает зверь, хорошо просматривается на все четыре стороны, и напасть на свое “правильное питание” из укрытия он не может, то гепард полагается на финальный забег. Еще одно отличие от кошачьей братии — дневная охота. Ночью гепард спит, а днем ловит все, что шевелится — газелей, импал, зайцев, телят гну, а то и страусов, которых не любит, но вполне может осилить. Так как хищник предпочитает ориентироваться на зрение, а не на запах, то ключевым элементом охоты становится хорошая видимость, поэтому идеальное время для нее приходится на раннее утро или ранний же вечер — светло и не жарко.

Излюбленный метод большинства копытных, применяемый ими в попытке оторваться от смертоносного преследования — резкий поворот на высокой скорости. С гепардом такой номер не пройдет: во-первых, его зона четкой видимости проходит сплошной горизонтальной полосой и позволяет не упустить добычу из поля зрения, а во-вторых, хищник и сам умеет резко менять направление движения. Наносится всего один удар — если им не удалось сбить жертву с ног, чтобы задушить, то погоня прекращается. Дело в том, что на длинной дистанции добыча имеет все шансы не стать таковой, и успеет сделать ноги в сторону спасительного горизонта, а в прыжки длиной 6-8 метров, занимающие буквально 20 секунд, гепард вкладывает все силы, и не может быстро восстановить растраченный кислород. Если он будет бежать так слишком долго, то попросту умрет в прыжке, поэтому гепард старается нагнать жертву в первые секунды, — или отступить. По той же причине удача ждет его только в 50% случаев.

Гепард не прячет добычу про запас, в отличие, например от леопарда, и в природе не известны случаи, чтобы он к ней возвращался. Да и едва ли у гепарда есть хоть малейший шанс сделать это — остатки его короткой трапезы неизменно привлекают массу желающих поживиться чужой добычей.

Гепарду требуется до получаса, чтобы прийти в себя после забега, и, так как он является “самым слабым звеном” в ряду крупных хищников, то более сильные в момент его восстановления гиены, львы и леопарды легко могут забрать законную добычу, что вынуждает зверя охотиться снова. Неудивительно: гепард весит всего 40-65 кг, и в длину (без учета 80-сантиметрового хвоста) 115-140 см. По сравнению с прочими — довольно миниатюрный (для примера — вес льва может достигать 250 кг, это пять средних гепардов!). Быстро насытиться ему помогает кровь жертвы и ее внутренности — самая легкая и быстрая еда, которая способствует скорейшему восстановлению сил. А вот брезгливость гепарда действует против него самого: доедать за кем-то он не будет, чужую добычу не тронет, да и насчет своей еще подумает — если сразу не съел, то позже уже вряд ли вернется к тушке, так что гиены и прочие любители халявы могут спокойно игнорировать голос совести.

Несмотря на то, что они такие же беззащитные, как малыши домашней Мурки, котята гепарда приобщаются к сырому мясу очень быстро. Обычно в помете до 6 пушистых клубочков, которые могут стать легкой добычей для любого хищника, однако тут в дело вступает мать-природа. Взрослый гепард довольствуется желтоватой, песчаного цвета шкурой, украшенной темными пятнами (за исключением светлого живота). У котят же спина покрыта серо-белой пушистой “мантией”, а брюшко по цвету практически сливается с более темными боками, и в итоге агрессор может перепутать малыша с еще одной дивной зверюшкой — медоедом, или, как его еще называют, лысым барсуком. Я не знаю, каким зрением обладают “нападающие”, чтобы спутать двух разных животных, но зоологам виднее. Медоед — абсолютно безбашенное создание, которое полезет в драку (и часто с благополучным для себя исходом!) со всеми, кого сочтет опасным для своего величества. Похожие на медоеда котята получают шанс выжить — никто не хочет связываться с неадекватным барсуком.

Медоед

Само появление котят на свет — большая удача. Гепарды не склонны к активному размножению, будь то неволя или естественная среда.

Самки ведут одиночный образ жизни (за исключением времени, которое они проводят с детенышами, до 20 месяцев), а самцы живут либо поодиночке, либо в коалициях (2-3 особи). Для создания эффективно размножающейся в неволе популяции рекомендовалось содержать гепардов в соответствии с их естественной социальной организацией, однако до сих пор размножение гепарда в неволе происходит нерегулярно, что многие исследователи связывают с неудовлетворительными для этих животных условиями содержания, в том числе и с их поведением. Увеличению возможности размножения гепардов в неволе может способствовать, с одной стороны, моделирование (воспроизводство) в неволе важнейших свойств естественной среды обитания вида на основе изучения его биологии в природе, и, с другой стороны, формирование стиля обслуживания, предусматривающего более внимательное отношение обслуживающего персонала к нуждам гепардов, как это было показано на некоторых видах мелких кошек.

Сокращение численности гепарда — вина не только человека. Исследователи пришли к выводу, что причина тому — отсутствие генетического разнообразия вида, то есть он попросту вырождается. Такое возможно в том случае, если во время ледникового периода популяция находилась на грани вымирания, и выжила за счет буквально нескольких десятков пар. Отсюда — кровосмешение, один и тот же набор признаков, полученных от далеких папы и мамы, и отсутствие способности к выживанию. Так, более половины появляющихся малышей не доживают до года, хотя взрослый гепард в средних условиях спокойно “вытягивает” 20-25 лет, а в зоопарке — еще больше.

Охотник в неволе

Глядя на этого миниатюрного, но смертоносного красавца, способного одним ударом лапы повалить более крупное животное — поверите ли вы, что на самом деле он ласковый и миролюбивый, а на человека даже в своей естественной среде обитания не нападет? И я не поверю. Но в X-XI веках считали иначе, и определили гепарду “сферу деятельности”: его назвали пардусом, и он стал кем-то вроде охотничьей собаки. К охоте был пригоден только гепард, прошедший полугодовое обучение и дрессировку, но поймать для нее зверя было чрезвычайно сложно, в неволе он размножаться не хотел, а потому пардус, которого иногда называли также охотничьим леопардом, ценился буквально на вес золота.

При дворе индийского правителя Акбара (XVI век) одновременно жило около 1000 особей, а за все время пардусники содержали до 9 тысяч гепардов, но потомство дала только одна пара, несмотря на великолепный уход и отношение. Кстати, не исключено, что массовый отлов котят привел к тому, что гепард на генетическом уровне перестал бояться человека, но, в то же время, напрочь отвык жить самостоятельно, предпочитая пардусники, а сейчас — зоопарки, ничуть не переживая о сохранности собственного пятнистого племени.


 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: природа
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