Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2018

Правящий архиерей Донецко-Мариупольской епархии УПЦ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский, не смог пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Сообщается, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения совместной молитвы с архиереями УПЦ, назначенной на 10 декабря.

Однако на блокпосту электронный пропуск оказался аннулированным.

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ, оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: “…особое распоряжение из Киева”», — сказано в сообщении.



На фото: Правящий архиерей Донецко-Мариупольской епархии УПЦ Иларион

Отметим, что, по словам сотрудника СБУ, пропуск был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.

«Также вышеуказанные действия Службы безопасности Украины можно считать провокационными, особенно в контексте недавнего обращения президента Украины Порошенко к Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков. Возникает вопрос — что это: провокация, направленная против миротворческих инициатив президента Украины или сознательное лицемерие высшего руководства страны?» — добавили в пресс-службе.

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