Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2018
- 08:23 Донецкого митрополита Илариона по «распоряжению из Киева» не пропустили через границу.
- 07:45 Как выглядит «славаукраине»: наглядный пример (ФОТО).
- Вчера 22:53 Ксавьер Моро, развернувший флаг ДНР во Франции, рассказывает, почему он это сделал.
- Вчера 22:44 Tpycы можно и не менять.
- Вчера 21:49 Украина берёт на себя ответственность за преступления ОУН и УПА.
Донецкого митрополита Илариона по «распоряжению из Киева» не пропустили через границу
Правящий архиерей Донецко-Мариупольской епархии УПЦ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский, не смог пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое».
Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Сообщается, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения совместной молитвы с архиереями УПЦ, назначенной на 10 декабря.
Однако на блокпосту электронный пропуск оказался аннулированным.
«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ, оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: “…особое распоряжение из Киева”», — сказано в сообщении.
На фото: Правящий архиерей Донецко-Мариупольской епархии УПЦ Иларион
Отметим, что, по словам сотрудника СБУ, пропуск был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.
«Также вышеуказанные действия Службы безопасности Украины можно считать провокационными, особенно в контексте недавнего обращения президента Украины Порошенко к Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков. Возникает вопрос — что это: провокация, направленная против миротворческих инициатив президента Украины или сознательное лицемерие высшего руководства страны?» — добавили в пресс-службе.
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Как выглядит «славаукраине»: наглядный пример (ФОТО)
Одесский журналист Юрий Ткачёв наглядно показывает, как на «экспрессе Порошенко» уже украли около 15 миллионов гривен. На своей странице в социальной сети он показал, как именно теперь передвигается распиаренный экспресс.
Помните экспресс Киев — Борисполь, где у вагини бимба*, в смысле, который ездит через раз?
Так они, короче, на нём ещё и денег стырили нормально так!
Зацените: 21 миллион гривен за систему продажи билетов онлайн. 21 миллион гривен! Это при том, что у «Укрзализныци» УЖЕ ЕСТЬ система продажи билетов онлайн. То есть вообще ничего писать не нужно: просто добавить позицию в существующую систему. И всё.
Но нет.
Ну и да. Даже если писать такую систему с нуля, красная цена ей — 6 миллионов. То есть 15 миллионов гривен тупо украли на ровном месте.
Ну и то, что украли на проекте, который в итоге не работает или работает через жопу, — очень забавно.
Славаукраине, я считаю, выглядит именно так.
На втором фото — паровозик, который не смог. В смысле, ездить своим ходом этому украинскому «гиперлупу» больше не доверяют, теперь его буксирует обычный старый тепловоз.
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* популярная на Украине шутка, имитация попыток экс-премьера Николая Азарова говорить на украинском, что удавалось ему крайне плохо.
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Ксавьер Моро, развернувший флаг ДНР во Франции, рассказывает, почему он это сделал
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Tpycы можно и не менять
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Украина берёт на себя ответственность за преступления ОУН и УПА
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети — о том, как Украина принимает на себя ответственность за военные преступления.
Верховная Рада Украины приняла решение считать всех участников военных формирований ОУН и УПА участниками боевых действий.
Что это значит? Теперь льготами и почестями от государства будут удостоены все, кто участвовал в военных преступлениях. Например, Украинская милиция ОУН* — организатор и исполнитель еврейских погромов на Западной Украине в июне–июле 1941 года, включая самый крупный Львовский погром.
Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции — члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев. Эти люди впоследствии сформировали УПА* и осуществили массовое убийство десятков тысяч ни в чем не повинных мирных поляков, известное как «Волынская резня», которое в Польше признано геноцидом.
К героям причислен и Бульба-Боровец со своей «Полеской сичью», отряды которого вместе с немцами убивали евреев, и разные другие формирования, которые проливали кровь невинных украинцев, русских, евреев и поляков, чьи имена во всем мире вызывают содрогание и ужас.
Наивно считать, что все эти 236 депутатов, которые голосовали за этот закон, об этом не знают. Знают! Как знает об этом депутат Георгий Логвинский, активист еврейской общины и глава парламентской группы дружбы с Израилем, голосовавший за этот закон.
Этот закон — отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору.
Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками.
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Эдуард Долинский, Украина
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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