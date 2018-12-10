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Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны

12:03. 10 декабря 2018 Просмотров - 393 Один комментарий Опубликовал:


Илья Максимов

Гиперзвуковые патроны для снайперских винтовок разрабатывают в России. Начальная скорость полета пули составит около 2000 метров в секунду. Американский журнал The National Interest решил выяснить, зачем нужны новые патроны.

Снайперам приходится учитывать множество факторов при стрельбе: скорость и направление ветра, атмосферное давление, высоту над уровнем моря и т. д. Все необходимые оценки приходится делать в сжатые сроки, а их сложность зависит от окружающей среды и расстояния до цели.


Гиперзвуковые патроны решают целый ряд проблем. Значительно более высокая скорость позволяет минимизировать влияние внешних факторов на результат выстрела. Кроме того, цель не успеет уйти с траектории полета пули, даже если стрельба ведется с большого расстояния.

По данным разработчиков, пуля с начальной скоростью полета, превышающей 5 чисел Маха, позволяет вести стрельбу на дистанции до 1000 метров без корректировки. Однако порох не сможет обеспечить такую скорость, поэтому патроны будут снаряжены детонирующими химическими веществами особого состава. Информации о них, равно как и об их стоимости, пока нет.

Проблемы шума и отдачи новые боеприпасы не решат. Кроме того, новые патроны будут "съедать" стволы винтовок быстрее, чем обычные.

Впрочем, гиперзвуковые патроны не позиционируют в качестве замены традиционным снайперским боеприпасам. Их предлагается применять лишь в особо сложных случаях и наиболее тяжелых условиях.
Илья Максимов
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Армия, вооружение, гиперзвук, Россия
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