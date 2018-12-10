Макрона в ГУЛАГ

С подобными желаниями французы существенно опоздали – отменили ГУЛАГ. Но радует, что есть понимание, кого туда сажали.Для тех, кто интересовался, когда продолжение – "Акт №5" назначен на субботу 15 декабря. Ожидаются еще более массовые выступления в различных городах и продолжение столкновений с полицией.Также ожидается, что в этом году он будет не последним и "Акт №6" скорее всего тоже состоится до рождества и нового года.

Источник: colonelcassad.livejournal.com