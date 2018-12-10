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Крестовые походы против славян. Дмитрий Белоусов. Часть 2

09:42. 10 декабря 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Крестовые походы на Русь.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/9WmPnjKb-KQ

В эфире Дмитрий Белоусов раскрыл следующие темы: западная трактовка крестовых походов, термин и начало, мораль крестоносцев и фильмы, славянское Полабье, племена и места проживания, Готшалк и Вендская держава, Бернард Клервосский, поход 1147 года, герцог Саксонии Генрих Лев, князь ободритов Никлот, упреждающие удары славян, осада крепости Добин, языческое святилище Ретра, осада крепости Деммин, поход 1160-64 годов, крепость Вурле, смерть Никлота и картина Шлёпке, сыновья Вартислав и Прибыслав, преступления по Шайнохе, предание о Рюрике, русы острова Руян, руянцы – варяги, храм Аркона, 300 витязей, белая скала, о.Буян Пушкина, походы на руянцев 1160-68гг, тактика Вальдемара, уничтожение Арконы, предательство князя Тетислава, на восток в 1232-1240гг, папские буллы, поход на Русь 1240-1242 годов, ход войны, вопросы Ледового побоища, возмездие русов или поход Батыя, крестовый поход 1812 и 1941гг.
И в заключение подвёл итоги по вышеприведенным темам.

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Источник: www.youtube.com

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