Крестовые походы против славян. Дмитрий Белоусов. Часть 1
Крестовые походы на Русь.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/J6kQ9B7VW_4
В эфире Дмитрий Белоусов раскрыл следующие темы: западная трактовка крестовых походов, термин и начало, мораль крестоносцев и фильмы, славянское Полабье, племена и места проживания, Готшалк и Вендская держава, Бернард Клервосский, поход 1147 года, герцог Саксонии Генрих Лев, князь ободритов Никлот, упреждающие удары славян, осада крепости Добин, языческое святилище Ретра, осада крепости Деммин, поход 1160-64 годов, крепость Вурле, смерть Никлота и картина Шлёпке, сыновья Вартислав и Прибыслав, преступления по Шайнохе, предание о Рюрике, русы острова Руян, руянцы – варяги, храм Аркона, 300 витязей, белая скала, о.Буян Пушкина, походы на руянцев 1160-68гг, тактика Вальдемара, уничтожение Арконы, предательство князя Тетислава, на восток в 1232-1240гг, папские буллы, поход на Русь 1240-1242 годов, ход войны, вопросы Ледового побоища, возмездие русов или поход Батыя, крестовый поход 1812 и 1941гг.
И в заключение подвёл итоги по вышеприведенным темам.
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Источник: www.youtube.com
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Славяне не оставили без последствий нашествие крестоносцев… Сибирская Русь, названная учёными, на гoвне копчёными, Золотой Ордой, после восстановления порядка на Руси, двинула свои полки в Европу и прошлась по ней огнём и мечом…
9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине
Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против
ободритов и лютичей
Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин
31 мая 1223 года – битва на Калке
15 июля 1240 года – Невская битва
9 апреля 1241/1242 года – битва при Легнице
11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо
5 апреля 1242 года – Ледовое побоище
26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага)
Были и ещё, менее значимые стычки… Но потом, после предательства в ставке Золотой Орды, русам пришлось вернуться обратно… А Европа, со своей гнусной затеей обратить славян в католичество, и потеряв, в битвах с Нашими Славными Предками, ВСЁ своё воинство, надолго заткнулась…