Департамент Ольги Глацких ликвидирован как самостоятельное ведомство

Департамент молодежной политики Свердловской области, которым руководит олимпийская чемпионка Ольга Глацких, включат в состав министерства образования региона.

Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что указ о ликвидации департамента Глацких был подписан губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым в пятницу, 7 декабря.

Отныне министерству образования области передаются все функции и полномочия департамента молодежной политики, а само министерство переименовывается в министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

«Фактически это означает, что департамент перестает быть главным распорядителем бюджетных средств (у него не будет собственного бюджета), а руководитель ведомства перестанет быть членом правительства региона», — говорится в статье.

Как сообщала «Русская Весна», заявление по собственному желанию Глацких писать отказалась, мотивировав отказ тем, что десятки начатых программ помощи молодёжи региона останутся без куратора.

Напомним, скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся после того, как в Сеть попала видеозапись её встречи с молодёжью региона.

Кадры со словами «на сегодняшний день в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет. Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать» возмутили общественность. Позже всплыла аудиозапись рассказа Глацких об отсутствии у неё какого-либо образования кроме семи классов средней школы, а также подробности попадания на руководящую должность.

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