ЮБКИ И БРЮКИ. Как приумножить женскую энергию. Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Давайте поговорим… Выпуск 95. ЮБКИ И БРЮКИ. Как приумножить женскую энергию
Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Что же лучше носить современной женщине – брюки или юбки?
Вспомним вместе, когда и как женщины начали носить брюки, совершив исторический брючный экскурс в мир моды, узнаем как брюки заполнили гардероб женщины. Рассмотрим статистику, что же может отличать женщину в юбке от женщины в брюках. И, главное, поговорим о женских энергиях, где и как накапливается женская энергия и как она связана с юбкой. Как помогают сохранять энергию “живые юбки” в пол и как работает “бытовая магия” юбки. В программе мы также ответим на вопросы:
· Плохо это или хорошо, что женщины перешли на брюки?
· Как приумножить женскую энергию?
· Как юбка и брюки влияют на здоровье женщины?
· Меняют ли брюки и джинсы женскую энергию?
· Что должны знать женщины, одевая современные узкие джинсы?
Итак, кто же победит – практичные брюки или женственность и сила юбки? Или им суждено жить вместе в гардеробе современной женщины?
Поговорим об этом.
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Источник: www.youtube.com