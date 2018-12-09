Военная приемка. Лаос

«Военная приемка» продолжает свое мировое турне. В этот раз съемочная группа программы направляется в Лаос – «королевство миллиона слонов». Экстремальные курсы по выживанию спецназа в джунглях, с поеданием змей и тараканов, способы маскировки бойцов и тактика их скрытного проникновения на базы противников – все это армия Лаоса впервые показывает иностранному зрителю. Кроме этого, вы увидите военную технику Лаоса, а это одна из немногих стран, где до сих пор в строю советские танки Т-34 и системы залпового огня «Катюша».



Ведущий программы Алексей Егоров расскажет, почему офицеры этой страны учат русский язык и даже проведет урок в высшей офицерской школе. И, самое главное, только в этой программе, мы покажем вам уникальные кадры учений Лаосского спецназа на закрытом полигоне в горах среди пещер и водопадов – там, куда прежде никогда не пускали иностранных журналистов.



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Источник: www.youtube.com