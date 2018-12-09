Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2018
- 12:22 НМ ДНР готова к провокациям ВСУ.
- 11:00 Служу Республике. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ после объявления военного положения.
- 03:30 Армия ДНР и «Дорога добра» оказали помощь социальным учреждениям (ВИДЕО).
- 00:00 На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО).
НМ ДНР готова к провокациям ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Служу Республике. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ после объявления военного положения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР и «Дорога добра» оказали помощь социальным учреждениям (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР, совместно с гуманитарным фондом «Дорога добра» привезли помощь сразу трем социальным объектам Республики, центру реабилитации молодых инвалидов, вынужденным переселенцам и освобождённым из плена жителям Республики, а также Рудничной больнице г. Макеевки.
Центру реабилитации молодых инвалидов были доставлены маты для занятий, различная канцелярия и наборы для творчества.
Переселенцы получили помощь в виде одежды, обуви и посуды. Больница получила большой груз различных расходных материалов, которые необходимы для оказания помощи больным.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО)
7 декабря на Донбассе был уничтожен очередной оккупант — младший сержант ВСУ, наводчик-оператор Александр Коломиец, родом с Черкасчины.
О смерти военнослужащего сообщает пресс-служба «Закарпатского легиона».
«Вчера вечером вражеская пуля унесла жизнь нашего побратима Александра Коломийца (1989 г. р.)», — говорится в сообщении.
Смерть настигла захватчика, «когда он во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su