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Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2018

13:15. 9 декабря 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

НМ ДНР готова к провокациям ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Служу Республике. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ после объявления военного положения

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Армия ДНР и «Дорога добра» оказали помощь социальным учреждениям (ВИДЕО)

Армия ДНР и «Дорога добра» оказали помощь социальным учреждениям (ВИДЕО) | Русская весна

Народная милиция ДНР, совместно с гуманитарным фондом «Дорога добра» привезли помощь сразу трем социальным объектам Республики, центру реабилитации молодых инвалидов, вынужденным переселенцам и освобождённым из плена жителям Республики, а также Рудничной больнице г. Макеевки.

Центру реабилитации молодых инвалидов были доставлены маты для занятий, различная канцелярия и наборы для творчества.

Переселенцы получили помощь в виде одежды, обуви и посуды. Больница получила большой груз различных расходных материалов, которые необходимы для оказания помощи больным.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО)

На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО) | Русская весна

7 декабря на Донбассе был уничтожен очередной оккупант — младший сержант ВСУ, наводчик-оператор Александр Коломиец, родом с Черкасчины.

О смерти военнослужащего сообщает пресс-служба «Закарпатского легиона».

«Вчера вечером вражеская пуля унесла жизнь нашего побратима Александра Коломийца (1989 г. р.)», — говорится в сообщении.

Смерть настигла захватчика, «когда он во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту».

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На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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