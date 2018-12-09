Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2018

Народная милиция ДНР, совместно с гуманитарным фондом «Дорога добра» привезли помощь сразу трем социальным объектам Республики, центру реабилитации молодых инвалидов, вынужденным переселенцам и освобождённым из плена жителям Республики, а также Рудничной больнице г. Макеевки.

Центру реабилитации молодых инвалидов были доставлены маты для занятий, различная канцелярия и наборы для творчества.

Переселенцы получили помощь в виде одежды, обуви и посуды. Больница получила большой груз различных расходных материалов, которые необходимы для оказания помощи больным.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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