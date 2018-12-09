Посмотри, что сделали в России пока ты ныл
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Пока во Франции «жёлтые жилеты» разносят в дребезги собственную столицу, а в России некоторые граждане привычно ноют о нашей отсталости от передовых стран мира, время продолжает своё движение вперёд. О некоторых российских достижениях двух последних недель – расскажем в этом выпуске.
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Время-вперёд! №321 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/bAkk2-UMNdI
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Источник: www.youtube.com