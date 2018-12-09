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Посмотри, что сделали в России пока ты ныл

19:31. 9 декабря 2018 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

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Пока во Франции «жёлтые жилеты» разносят в дребезги собственную столицу, а в России некоторые граждане привычно ноют о нашей отсталости от передовых стран мира, время продолжает своё движение вперёд. О некоторых российских достижениях двух последних недель – расскажем в этом выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №321 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/bAkk2-UMNdI

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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