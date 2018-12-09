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Нашу историю переписывают на разные лады. Александр Пыжиков

16:48. 9 декабря 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление в программе «Кому на Руси жить хорошо? Альтернативная история»

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, что такое альтернативная история и откуда мы о ней узнаём. Почему мы берём историческую информацию только из летописей? Каким предстаёт наше прошлое, если мы имеем дело только с церковным взглядом на события?

Как формировалась московская элита? Зачем Киев делают матерью городов русских и центром распространения духовности? Знал ли народ князя Владимира? Как его презентовали широким слоям населения? Как возник культ Киевской Руси? Как официальная история прикрывает хищнические намерения Запада? В чём причина китайского экономического чуда и индийского рывка?

Почему только Сталин думал о том, что подлинную историю нужно восстановить? Как в советское время простой народ получал дворянское образование? Почему сегодня мы стесняемся советского периода, хотя живём благодаря его достижениям? Когда мы признаем, что официальная история нуждается в пересмотре?

Восстановить подлинную историю Древней Руси, разобраться в причинах раскола и узнать, откуда идут корни сталинского большевизма, помогут книги:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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