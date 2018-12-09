Коротко по делу

Особенности телевизионных программ заключаются в том, что их участник должен соблюдать определенные правила.

Говорить на ту тему, которая обсуждается. Высказываться лаконично, так как времени очень мало. Иметь ввиду весь спектр мнений, который уже высказан.

Соблюдая три вышеуказанных правила надо постараться высказаться о том главном, что считаешь первоочередным и ключевым.

Если получается ярко, четко и по делу, то другие СМИ могут процитировать и тогда мысль прозвучит громче и будет услышана большей аудиторией.

Часто спрашивают, мол, зачем вы ходите на программы?

А вот затем и хожу.

Чтобы донести свои мысли, наши общие взгляды до максимально широкой аудитории.

Предлагаю вашему вниманию подборку коротких роликов из различных телепередач последнего времени, вместе с реакцией СМИ на высказанные в них идеи.

Получится этакий дайджест мировой и российской политики и экономики.

1. Запад повторяет «Крымскую войну».

Источник: tsargrad.tv

Силы НАТО действуют по принципу, используемому английским флотом во времена Крымской войн. Об этом в эфире программы «Место встречи» на НТВ заявил политик и общественный деятель Николай Стариков.

Он сравнил намерение военных сил НАТО пройти в Черное море с действиями английских моряков, которые во времена Крымской войны атаковали территорию нашей страны со всех морских границ.”Владычица морей атаковала российскую территорию везде, где Россию омывали воды морей. Сейчас они оказывают давление на нас точно так же: Черное море, Дальний Восток - везде, где есть возможность. И они повторяются, их политика в этом смысле очень предсказуема.

2. Сценарий развития событий на украинских выборах

Источник: www.politnavigator.net

«Нельзя снимать со счетов самый жёсткий вариант для кандидата, который представляет максимальную угрозу для президента Украины Петра Порошенко на выборах. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Порошенко, собственно говоря, не самодержавный президент. Ему американцы выдали ярлык на княжение в оккупированной ими Украине, поэтому вопрос начала войны решает не Порошенко, а в Вашингтоне. Порошенко нужна победа на выборах, поэтому ему его же американские советники, так же, как Януковичу, подсказывают нехитрую многоходовку: выход во второй тур с кандидатом, на фоне которого Янукович или как сегодня Порошенко будет смотреться для избирателей очень даже хорошо. И вот этот сценарий, на мой взгляд, Порошенко начинает разыгрывать», – заявил писатель. «А они не попытаются ликвидировать Тимошенко и свалить всё это на Россию? Порошенко, чтобы выиграть, надо будет, если понадобится, отстреливать реальных кандидатов», – отметил ведущий Владимир Соловьёв. «Вот этот вопрос зафиксируем в аналог нашей программы. На самом деле, самого жёсткого варианта для кандидата, который максимальную угрозу для Порошенко представляет, нельзя снимать со счетов», – согласился Николай Стариков».

3. Сейчас США не нужна полномасштабная война на Украине

Тот же самый фрагмент программы Владимира Соловьева, другое СМИ заинтересовал совершенно по-иному.

Источник: politros.com

«Россия должна взять информационную повестку в свои руки и занять жесткую позицию в отношении Украины. Речь идет о выходе из договора 2003 года о совместном использовании акватории Азовского моря. К этому призвал лидер движения «Патриоты Великого Отечества», общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 1»… По словам Старикова, ситуация на Украине представляет из себя «слоеный пирог» и нужно рассматривать её начиная с верхнего уровня мировой политики. Политолог подчеркнул, что США сегодня не нужна полномасштабная война на Украине, потому что ее финал известен. «Американцы тогда потеряют главный инструмент своей политики. Им нужна постоянно действующая рана, постоянные провокации, столкновения, то есть потенциал возникновения войны. Как для шантажиста возможность шантажировать. А когда угрозу осуществил, тогда ценности уже здесь никакой нет», – отметил эксперт. Далее Стариков очертил ситуацию вокруг «Северного потока – 2». «Если посмотреть на трех кандидатов, которые сейчас могут занять пост руководителя партии, где Меркель была руководителем, мы увидим, что все три претендента категорически против «Северного потока». И никаких экстраординарных действий делать не нужно. Любой, кто придет к власти, может начать тормозить процесс», – констатировал гость в студии. Стариков перешел к третьему уровню, на котором «сидит» Порошенко и его желание стать президентом дважды. По его мнению, нынешний президент Украины – пешка в американской игре и за всеми решениями Порошенко стоит Вашингтон. «Порошенко – вообще не самодержавный президент. Ему американцы выдали ярлык на княжение в оккупированной ими Украине. Поэтому вопрос начала войны решает не Порошенко, а в Вашингтоне. Что нужно Порошенко? Победа на выборах. Поэтому ему его же американские советники так же как когда-то Януковичу подсказывают не хитрую многоходовку. То есть выход во второй тур с теми кандидатами, на фоне которых он будет смотреться для украинских избирателей очень хорошо. Этот сценарий он начинает разыгрывать», – рассказал политолог. При этом Стариков отметил, что вариант самого жесткого сценария в отношении того кандидата, который будет выигрывать на президентских выборов у Порошенко, нельзя снимать со счетов. «Что делать России? РФ должна выйти из соглашения 2003 года. Взять повестку в свои руки и занять жесткую позицию в отношении Украины».

4. Трамп наказывает Макрона за попытку создать евроармию

Источник: politros.com

США ставят на место попытавшуюся выйти за зону самостоятельности Францию. Так прокомментировал общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков массовые протесты во Франции в эфире радио «Комсомольская правда». По словам политолога, во Франции идет классическая цветная революция, за которой стоят Соединенные Штаты Америки. Поводом стало заявление Макрона о том, что он создаст свою объединенную европейскую армию. «Макрон, которого Трамп принимал как родного сына, пылинки сдувал, за руку водил, вдруг взбрыкнул и начал в октябре говорить крамольные вещи. Он сказал, что нужно создавать евроармию. Евроармия – это выход Европы из-под контроля США», – отметил Стариков».

5. С Западом надо быть жесткими

Источник: tsargrad.tv

России надо быть ещё жестче в отношениях с Западом. Стариков напомнил, что на протяжении всей истории нашего государства оно постоянно находилось под санкциями. Санкции были и при СССР, и при Российской империи, и при нынешней России, перечисляет эксперт. Он подчеркивает, что этого не следует бояться, надо просто идти вперед. Стариков подчеркнул, что выбора у России, по сути, нет. Либо страна двигается вперед и становится одной из двух-трех ведущих держав мира, с тем отношением, которого мы требуем к себе и возможностью наказывать за отсутствие этого отношения. Либо страна двигается назад, что приведет к распаду государства. «Если мы сами себя не будем уважать, то мы не сможем никого принудить уважать нас. Если США запрещают что-то, надо запрещать что-то Соединенным Штатам», — подытожил Стариков, выступая в эфире программы «Время покажет».

В завершение дайджеста, несколько роликов, которые не были «замечены» другими СМИ:

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Источник: nstarikov.ru