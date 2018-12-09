Французские протесты в карикатуре
16:51. 9 декабря 2018 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: brahman
Протесты во Франции в иностранном карикатуре.
Шутки шутками https://colonelcassad.livejournal.com/4629995.html, а они это серьезно.
МИД Франции официально призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции. Трампа попросили оставить французский народ в покое.
Наивный. Франция не уникальная и не исключительная страна, чтобы требовать подобного.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Что так поздно МИД Франции проснулся, а если бы спец службы взяли бы штаб квартиру ЦРУ, так сразу и руководителей погромов сразу бы всех обнаружили в одном месте!