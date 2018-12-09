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Французские протесты в карикатуре

16:51. 9 декабря 2018 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:


Протесты во Франции в иностранном карикатуре.
Шутки шутками https://colonelcassad.livejournal.com/4629995.html, а они это серьезно.

















































МИД Франции официально призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции. Трампа попросили оставить французский народ в покое.
Наивный. Франция не уникальная и не исключительная страна, чтобы требовать подобного.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: глобализм, карикатуры, макрон, Митинги, протесты, Путин, Трамп, Франция, юмор
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Один комментарий»

  • 10320 8730
    Ирбис 9 декабря 2018 в 18:15 Ссылка Пометить
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    Что так поздно МИД Франции проснулся, а если бы спец службы взяли бы штаб квартиру ЦРУ, так сразу и руководителей погромов сразу бы всех обнаружили в одном месте!

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