Европа как источник нацизма
20:45. 9 декабря 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министр МВД Белоруссии о неонацистских настроениях в стране и источнике их появления.
«Мы зафиксировали более трех тысяч сторонников нацизма и неонацизма в Беларуси»
Об этом министр внутренних дел заявил во время представления изменений в закон по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. По его мнению, такое число сторонников нацизма и неонацизма — это запредельно много. В нововведениях предлагается ввести уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма.
— Сегодня мы зафиксировали более трех тысяч активных сторонников неонацизма, учитывать нужно, естественно, латентность, я говорю только о тех, кого мы зафиксировали, — объяснил Игорь Шуневич. — Много это или мало?
— В подавляющем своем большинстве — это молодые мужчины до 40 лет, как правило, ведущие маргинальный образ жизни, неженатые бездетные, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, — добавил он. — Они выделяются повышенной агрессивностью и жестокостью. Многие из них неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, часть из них сегодня находится в местах не столь отдаленных. Многие из них, подчеркиваю, это бывшие или действующие фанаты футбольных клубов. Они придерживаются идеологии фашистской Германии, идей белой нации и белой расы, уничтожения всех прочих. Особенное предпочтение в своем преклонении отдают частям вермахта, которые отличались особой жестокостью на территории Республики Беларусь. Они «бьют» себе татуировки с названиями этих частей и так далее и так далее. Это маргинальные люди, выросшие в неблагополучных семьях, там, где не уделялось должное внимание воспитанию детей. Особенная их отличительная черта — это пренебрежение общественной нравственностью.
По данным МВД, за три года количество случаев демонстрации нацистской символики в стране выросло в 15 раз.
— МВД фиксирует целый ряд преступлений, связанных с проявлениями неонацизма, — рассказал министр. — Так, в 2016 году в республике за совершение хулиганств, краж, грабежей, вымогательств, изнасилований, похищений людей, сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и так далее привлечен 181 участник неонацистских объединений. В 2017 году к уголовной ответственности привлекался 121 руководитель и активный участник этих объединений. Вместе с неонацизмом растет и экстремистская активность в целом. За последние три года зарегистрированное количество фактов распространения экстремистской продукции выросло в 31 раз. В этом же периоде в 28 раз выросло количество преступлений, связанных с разжиганием расовой, национальной и религиозной вражды.
Считаю важным отметить, что это явление и проблемы возникли не в нашей стране. Это обусловлено недавними событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений. В интернете распространяются псевдоистрические публикации, искажающие события прошлого, оправдывающие нацистских преступников и их пособников. Уверен, что вы согласитесь с тем, что в сложившейся ситуации возникла реальная необходимость в принятии дополнительных законодательных мер, которые позволят эффективно защитить нравственные ценности белорусского общества и в особенности сознание нашей молодежи от проникающей в республику нацистской и экстремистской идеологии. Что предлагает МВД? Во-первых, установить запрет на реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения как нацистской символики и атрибутики, так и символики и атрибутики экстремистских организаций.
— Откорректировать статью 130 Уголовного кодекса, что позволит применять уголовное наказание до 5 лет лишения свободы для лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих нацистских преступников и их пособников. Введение именно уголовной ответственности для лиц, публично оправдывающих нацизм, обусловлено их повышенной опасностью, поскольку они преследуют цель изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти, — уверен Шуневич.
Кроме этого, министр предлагает ввести уголовную ответственность не только для изготовителей и распространителей нацистской символики, но также и экстремистской и террористической символики. За хранение или приобретение для распространения подобной символики предлагают также штрафовать. Увеличить штраф с 10 до 20 базовых за повторную пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской, экстремистской и террористической символики.
Также министр предлагает расширить перечень нацистской символики: включить в перечень не только символику НСДПГ, но и других структур, которые признаны преступными либо виновными в совершении преступлений Нюрнбергским трибуналом либо основанными на нем приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов и сотрудничавших с ними организаций. Помимо прочего, к нацистским символам хотят отнести и изображения нацистских преступников. Перечень обещают опубликовать в интернете.
— Реабилитация нацизма признается экстремистскими действиями, — отметил министр.
По словам министра, законопроект не запрещает использовать нацистскую символику для театральных постановок, в кино, музеях театрах — и для другой образовательной и культурной деятельности.
— То есть и музей ВОВ сможет демонстрировать свои экспозиции, кинематографисты смогут снимать фильмы — и так далее, — заключил он.
— Почему приняли сегодня? Вы знаете истории, когда граждане были возмущены случаями публичной демонстрации нацистской символики. В частности, в электричке Минск — Молодечно мы нашли этого человека и привлекли к ответственности, — отметил министр, отвечая на вопросы журналистов. — Во-вторых, статистика говорит, что в десятки раз за последние три года увеличились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию и популяризацию нацизма, увеличилось количество апологетов этой идеологии в десятки раз. Естественно, с учетом того, что происходит за пределами нашей страны, мы можем говорить о реальной угрозе нашей безопасности, нравственности и морали. Именно сегодня актуальность вопроса не вызывает сомнений.
— О каких европейских странах вы говорили и что вы вообще имели в виду? — задали журналисты вопрос министру.
— Почитайте интернет, там много грязи и гадости. Но тенденции общие прослеживаются. Я назвал Европу как источник неонацизма и нацизма, поскольку извращение результатов Великой Отечественной войны идет именно оттуда.
— На Западе фашизм, нацизм и коммунизм приравнивают друг к другу. Возможно, стоит и советскую символику запретить?
— Я так не считаю, если вы мое мнение спрашиваете.
Также возникли вопросы, что делать клубам исторической реконструкции, если закон депутаты все-таки примут.
— В законе четко прописаны условия публичной демонстрации, тонкости — их нужно изучить, чтобы случайно не попасть под действие этого закона, — отметил министр. — Никто не будет ограничивать творческую деятельность, в которой может быть использована эта символика, мы сейчас говорим о другом — про популяризацию нацизма, о проявлении неуважения к обществу, к нашим устоям, нашим традициям и нашей общей беде.
https://people.onliner.by/2018/12/06/ministr-21 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com