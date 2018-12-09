Европа как источник нацизма

«Мы зафиксировали более трех тысяч сторонников нацизма и неонацизма в Беларуси»

Министр МВД Белоруссии о неонацистских настроениях в стране и источнике их появления.— В подавляющем своем большинстве — это молодые мужчины до 40 лет, как правило, ведущие маргинальный образ жизни, неженатые бездетные, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, — добавил он. — Они выделяются повышенной агрессивностью и жестокостью. Многие из них неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, часть из них сегодня находится в местах не столь отдаленных. Многие из них, подчеркиваю, это бывшие или действующие фанаты футбольных клубов. Они придерживаются идеологии фашистской Германии, идей белой нации и белой расы, уничтожения всех прочих. Особенное предпочтение в своем преклонении отдают частям вермахта, которые отличались особой жестокостью на территории Республики Беларусь. Они «бьют» себе татуировки с названиями этих частей и так далее и так далее. Это маргинальные люди, выросшие в неблагополучных семьях, там, где не уделялось должное внимание воспитанию детей. Особенная их отличительная черта — это пренебрежение общественной нравственностью.— МВД фиксирует целый ряд преступлений, связанных с проявлениями неонацизма, — рассказал министр. — Так, в 2016 году в республике за совершение хулиганств, краж, грабежей, вымогательств, изнасилований, похищений людей, сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и так далее привлечен 181 участник неонацистских объединений. В 2017 году к уголовной ответственности привлекался 121 руководитель и активный участник этих объединений. Вместе с неонацизмом растет и экстремистская активность в целом. За последние три года зарегистрированное количество фактов распространения экстремистской продукции выросло в 31 раз. В этом же периоде в 28 раз выросло количество преступлений, связанных с разжиганием расовой, национальной и религиозной вражды.Считаю важным отметить, что это явление и проблемы возникли не в нашей стране. Это обусловлено недавними событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений. В интернете распространяются псевдоистрические публикации, искажающие события прошлого, оправдывающие нацистских преступников и их пособников. Уверен, что вы согласитесь с тем, что в сложившейся ситуации возникла реальная необходимость в принятии дополнительных законодательных мер, которые позволят эффективно защитить нравственные ценности белорусского общества и в особенности сознание нашей молодежи от проникающей в республику нацистской и экстремистской идеологии. Что предлагает МВД? Во-первых, установить запрет на реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения как нацистской символики и атрибутики, так и символики и атрибутики экстремистских организаций.Кроме этого, министр предлагает ввести уголовную ответственность не только для изготовителей и распространителей нацистской символики, но также и экстремистской и террористической символики. За хранение или приобретение для распространения подобной символики предлагают также штрафовать. Увеличить штраф с 10 до 20 базовых за повторную пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской, экстремистской и террористической символики.Также министр предлагает расширить перечень нацистской символики: включить в перечень не только символику НСДПГ, но и других структур, которые признаны преступными либо виновными в совершении преступлений Нюрнбергским трибуналом либо основанными на нем приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов и сотрудничавших с ними организаций. Помимо прочего, к нацистским символам хотят отнести и изображения нацистских преступников. Перечень обещают опубликовать в интернете.По словам министра, законопроект не запрещает использовать нацистскую символику для театральных постановок, в кино, музеях театрах — и для другой образовательной и культурной деятельности.— Почему приняли сегодня? Вы знаете истории, когда граждане были возмущены случаями публичной демонстрации нацистской символики. В частности, в электричке Минск — Молодечно мы нашли этого человека и привлекли к ответственности, — отметил министр, отвечая на вопросы журналистов. — Во-вторых, статистика говорит, что в десятки раз за последние три года увеличились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию и популяризацию нацизма, увеличилось количество апологетов этой идеологии в десятки раз. Естественно, с учетом того, что происходит за пределами нашей страны, мы можем говорить о реальной угрозе нашей безопасности, нравственности и морали. Именно сегодня актуальность вопроса не вызывает сомнений.— Почитайте интернет, там много грязи и гадости. Но тенденции общие прослеживаются. Я назвал Европу как источник неонацизма и нацизма, поскольку извращение результатов Великой Отечественной войны идет именно оттуда.— Я так не считаю, если вы мое мнение спрашиваете.— В законе четко прописаны условия публичной демонстрации, тонкости — их нужно изучить, чтобы случайно не попасть под действие этого закона, — отметил министр. — Никто не будет ограничивать творческую деятельность, в которой может быть использована эта символика, мы сейчас говорим о другом — про популяризацию нацизма, о проявлении неуважения к обществу, к нашим устоям, нашим традициям и нашей общей беде. https://people.onliner.by/2018/12/06/ministr-21 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com