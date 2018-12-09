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Е.Ю. Спицын. „Кто ответственен за развал СССР?”

12:07. 9 декабря 2018 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: белоруссия, Горбачёв, ельцин, закон, история, народ, Россия, Спицын, ссср, Украина
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Один комментарий»

  • 1067 709
    Valeriy Bondarik 9 декабря 2018 в 13:07 Ссылка Пометить
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    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Отличная,Прекрасная в своей Правоте Речь
    Товарища Е.Ю.Спицина!
    * Благодарность ему и Уважение За Такие Слова!
    [Полностью,на ВСЕ 100% Его Поддерживаю!]
    “““““““““““““““““““`
    ~~~ РазвалиВШИе С С С Р! ~~~

    _Да Будьте вы ВСЕ Прокляты -
    РазваливаВШИе Наш СССР!
    НЕТ прощения эТОЙ СВОРЕ!
    ИЗ-ЗА них – пролито КРОВИ “море”…

    _Три ПОДОНКА тогда – в Вискулях собрались,
    эти три ГАДА там – как СВИНЬЯ “нажрались”…
    Там,эти ТВАРИ – какие-то бумажки состряпали,
    И по ИХним ТЕХ бумажках – СССР ликвидировали.

    _Ельцин,Кравчук и Шушкевич – это ТВАРИ=ГАДЫ!
    В их адрес МИЛЛИОНЫ – ПЛЕВАТЬ Рады!
    СОТНИ миллионов(iз-за нiх)- получили Страдания!
    Приговор ДЛЯ НИХ – Высшая Мера Наказания!

    _Российский ПОДОНОК – уже СДОХ!
    Но ещё,ПОКА – живы его подельники=ГАДЫ!
    Приговору ЭТИМ ТВАРЯМ – люди будут Рады!
    НЕ заслуживают эти ГАДЫ – никакой пощады!

    _Все ИХние “пристяжные” – Должны Быть судимы!
    Наказания их Ждут…Они для них НЕОТВРАТИМЫ…
    Жаль[Li...]если РАНЬШЕ уйдут,чем Будет Суд…
    Но Так Бывает…что ГАДЫ-и-ТВАРИ мрут…

    _Должен Быть Трибунал – чтобы ИХ(ВСЕХ)Судить!
    ТАКИЕ(разваливаВШИе СССР)- на Зонах Должны быть!
    ТАКИЕ НЕ пенсii должны получать А – БАЛАНДУ-хлебать!
    ВСЕХ,кто ПРИЧАСТНЫ к развалу СССР – Нужно Наказать!

    _СССР – какая Прекрасная Была Страна!
    Но,в белорусских Вискулях – разрушена была Она!
    Ельцин,Кравчук и Шушкевич – Враги ВСЕГО Народа!
    ПРОКЛЯТИЯ в их адрес – в адрес этого СБРОДА!!!
    [Будьте вы Прокляты - разрушители СССР!]
    ““““““““““““““““`[42-70]
    Вот как-то Так – Уважаемые…
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон.Канада. 09-12-18.

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