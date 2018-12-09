Е.Ю. Спицын. „Кто ответственен за развал СССР?”
12:07. 9 декабря 2018 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Отличная,Прекрасная в своей Правоте Речь
Товарища Е.Ю.Спицина!
* Благодарность ему и Уважение За Такие Слова!
[Полностью,на ВСЕ 100% Его Поддерживаю!]
“““““““““““““““““““`
~~~ РазвалиВШИе С С С Р! ~~~
_Да Будьте вы ВСЕ Прокляты -
РазваливаВШИе Наш СССР!
НЕТ прощения эТОЙ СВОРЕ!
ИЗ-ЗА них – пролито КРОВИ “море”…
_Три ПОДОНКА тогда – в Вискулях собрались,
эти три ГАДА там – как СВИНЬЯ “нажрались”…
Там,эти ТВАРИ – какие-то бумажки состряпали,
И по ИХним ТЕХ бумажках – СССР ликвидировали.
_Ельцин,Кравчук и Шушкевич – это ТВАРИ=ГАДЫ!
В их адрес МИЛЛИОНЫ – ПЛЕВАТЬ Рады!
СОТНИ миллионов(iз-за нiх)- получили Страдания!
Приговор ДЛЯ НИХ – Высшая Мера Наказания!
_Российский ПОДОНОК – уже СДОХ!
Но ещё,ПОКА – живы его подельники=ГАДЫ!
Приговору ЭТИМ ТВАРЯМ – люди будут Рады!
НЕ заслуживают эти ГАДЫ – никакой пощады!
_Все ИХние “пристяжные” – Должны Быть судимы!
Наказания их Ждут…Они для них НЕОТВРАТИМЫ…
Жаль[Li...]если РАНЬШЕ уйдут,чем Будет Суд…
Но Так Бывает…что ГАДЫ-и-ТВАРИ мрут…
_Должен Быть Трибунал – чтобы ИХ(ВСЕХ)Судить!
ТАКИЕ(разваливаВШИе СССР)- на Зонах Должны быть!
ТАКИЕ НЕ пенсii должны получать А – БАЛАНДУ-хлебать!
ВСЕХ,кто ПРИЧАСТНЫ к развалу СССР – Нужно Наказать!
_СССР – какая Прекрасная Была Страна!
Но,в белорусских Вискулях – разрушена была Она!
Ельцин,Кравчук и Шушкевич – Враги ВСЕГО Народа!
ПРОКЛЯТИЯ в их адрес – в адрес этого СБРОДА!!!
[Будьте вы Прокляты - разрушители СССР!]
““““““““““““““““`[42-70]
Вот как-то Так – Уважаемые…
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 09-12-18.