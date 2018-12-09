Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам
03:42. 9 декабря 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: Владимир
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что бизнес сделал для страны, заявилпредседатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", – сказал он в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме.
По словам Чубайса, заслуги бизнеса, в частности, заключаются в том, что он "страну отстроил", восстановил "безнадежно обрушившиеся" советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет.
По его мнению, ожидать того, что народ "дозреет" и поблагодарит бизнесменов, нельзя.
Источник: ria.ru