Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам

"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", – сказал он в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме.

По словам Чубайса, заслуги бизнеса, в частности, заключаются в том, что он "страну отстроил", восстановил "безнадежно обрушившиеся" советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет. "Это все сделали те, кого общество называет олигархами", – подчеркнул глава "Роснано" и посетовал, что "другого слова даже не придумали". По его мнению, ожидать того, что народ "дозреет" и поблагодарит бизнесменов, нельзя.