Боширов и Петров продолжают сеять смерть при помощи супа со щавелем, — The Sunday Times

Скотланд-Ярд заподозрил спецслужбы России в убийстве финансиста и информатора по делу Магнитского Александра Перепеличного.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Британские следователи якобы нашли доказательства того, что сотрудники ГРУ приезжали в Великобританию в то время, когда там происходили «подозрительные» смерти, в частности Перепеличного и шотландского предпринимателя Скота Янга.

«Одна из их линий расследования касается российских разведчиков, которые въезжают в страну и выезжают из нее во время предполагаемых смертей», — сказал источник издания.

По информации издания, теперь следствие переквалифицирует дела о смертях Перепеличного и Янга в категорию «подозрительных», после чего свидетели будут опрошены заново.

Великобритания подозревает в попытке отравить Скрипаля двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, называя их сотрудниками российской разведки. Расследователи Bellingcat и The Insider — организации, выступающие гражданской ширмой для британских спецслужб, — заявили, что настоящие имена подозреваемых — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, и они работают в ГРУ.

Как отмечает The Sunday Times, расследование отравления Скрипалей раскрыло Скотланд-Ярду «сокровищницу данных о секретном ГРУ, чьи офицеры обучены кибервойне, шпионажу и убийствам».

Александр Перепеличный переехал в Лондон в 2010 году. Он умер в британском Суррее во время пробежки в 2012 году от сердечного приступа. Изначально следствие установило, что его смерть была естественной. Согласно одной из рассматриваемых в суде версий, в день смерти Перепеличный съел щавелевый суп, который и был отравлен. В июне 2017 года издание BuzzFeed узнало, что разведка США передала британским спецслужбам доклад о том, что Перепеличный был «скорее всего, убит по прямому указу Путина или людей, близких к нему».

Предприниматель из Шотландии Скот Янг умер в 2014 году при падении из окна своей квартиры в Лондоне. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство, и закрыло дело. Перед смертью суд обязал бизнесмена выплатить бывшей жене 26,5 миллиона фунтов. Как пишет американское издание BuzzFeed, Янг вёл дела с Борисом Березовским.

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