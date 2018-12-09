Боширов и Петров продолжают сеять смерть при помощи супа со щавелем, — The Sunday Times
Скотланд-Ярд заподозрил спецслужбы России в убийстве финансиста и информатора по делу Магнитского Александра Перепеличного.
Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.
Британские следователи якобы нашли доказательства того, что сотрудники ГРУ приезжали в Великобританию в то время, когда там происходили «подозрительные» смерти, в частности Перепеличного и шотландского предпринимателя Скота Янга.
«Одна из их линий расследования касается российских разведчиков, которые въезжают в страну и выезжают из нее во время предполагаемых смертей», — сказал источник издания.
По информации издания, теперь следствие переквалифицирует дела о смертях Перепеличного и Янга в категорию «подозрительных», после чего свидетели будут опрошены заново.
Великобритания подозревает в попытке отравить Скрипаля двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, называя их сотрудниками российской разведки. Расследователи Bellingcat и The Insider — организации, выступающие гражданской ширмой для британских спецслужб, — заявили, что настоящие имена подозреваемых — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, и они работают в ГРУ.
Как отмечает The Sunday Times, расследование отравления Скрипалей раскрыло Скотланд-Ярду «сокровищницу данных о секретном ГРУ, чьи офицеры обучены кибервойне, шпионажу и убийствам».
Александр Перепеличный переехал в Лондон в 2010 году. Он умер в британском Суррее во время пробежки в 2012 году от сердечного приступа. Изначально следствие установило, что его смерть была естественной. Согласно одной из рассматриваемых в суде версий, в день смерти Перепеличный съел щавелевый суп, который и был отравлен. В июне 2017 года издание BuzzFeed узнало, что разведка США передала британским спецслужбам доклад о том, что Перепеличный был «скорее всего, убит по прямому указу Путина или людей, близких к нему».
Предприниматель из Шотландии Скот Янг умер в 2014 году при падении из окна своей квартиры в Лондоне. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство, и закрыло дело. Перед смертью суд обязал бизнесмена выплатить бывшей жене 26,5 миллиона фунтов. Как пишет американское издание BuzzFeed, Янг вёл дела с Борисом Березовским.
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Источник: rusvesna.su
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Ау нас щавелевый борщик!
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После разоблачение нагл-сакских спец служб хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Ну как ещё не сказать просто интеллигентно! Дебилы плять!